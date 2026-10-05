Sự đồng thuận của Nhân dân phải được tạo dựng bằng niềm tin

Bà Nguyễn Thị Hà.

Vận động phải bảo đảm nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch

PV: Thưa bà, việc Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương đặt ra yêu cầu phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ, đáp ứng quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa. Bà đánh giá thế nào về ý nghĩa của việc triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết tham gia hiến đất xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông” trong giai đoạn hiện nay?

Bà Nguyễn Thị Hà: Ngày 20/9/2026 đánh dấu bước phát triển mới trong lịch sử xây dựng và phát triển của Bắc Ninh khi trở thành thành phố thứ 9 của Việt Nam. Đây không chỉ là sự kiện mang dấu ấn lịch sử quan trọng để Bắc Ninh nhìn lại hành trình phát triển, mà đây mới là điểm khởi đầu cho một chặng đường mới với không gian, vị thế và khát vọng mới, trong đó có yêu cầu về phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ, đáp ứng quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa của một thành phố.

Vì vậy, tiếp tục phát động mạnh mẽ và hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết tham gia hiến đất, xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông” trong thời điểm hiện nay có ý nghĩa rất thiết thực và lâu dài. Tinh thần tự nguyện hiến đất mở đường không chỉ tạo nên những tuyến đường rộng rãi, khang trang mà còn là cách để Nhân dân trực tiếp tham gia vào quá trình xây dựng quê hương, đồng thời trực tiếp thụ hưởng những thành quả phát triển mà thành phố mang lại, đúng như đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ đạo: “Bắc Ninh phải là thành phố mà mỗi người dân đều thấy mình là chủ thể trong hành trình phát triển, được thụ hưởng thành quả và tự hào trao lại cho con cháu một quê hương tốt đẹp hơn”.

Thực tế cho thấy, tại các địa phương hàng nghìn hộ dân đã tự nguyện hiến đất, tài sản trên đất để mở đường. Theo bà, đâu là những yếu tố quan trọng tạo nên sự đồng thuận và sự tự nguyện của người dân?

Theo tôi, sự đồng thuận và tự nguyện của Nhân dân không thể có được chỉ bằng một lời kêu gọi, mà phải được tạo dựng bằng niềm tin, bằng cách làm cụ thể và bằng sự hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, cộng đồng và người dân.

Yếu tố quan trọng hàng đầu là người dân phải được thông tin đầy đủ, được tuyên truyền, giải thích rõ mục đích, ý nghĩa, lợi ích lâu dài của việc mở rộng đường giao thông. Khi người dân thấy được rằng tuyến đường được mở rộng sẽ phục vụ chính cuộc sống, đi lại, sản xuất, kinh doanh của gia đình và cộng đồng thì người dân sẽ chủ động tham gia.

Ngoài ra, việc vận động phải bảo đảm nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch, đúng quy định; đồng thời phải tôn trọng và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân. Đây là yếu tố rất quan trọng để tạo niềm tin và sự đồng thuận.

Cùng với đó, phải phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và người đứng đầu, đảng viên đi trước, người dân theo sau. Trong thực tiễn, sự gương mẫu, nói đi đôi với làm của cán bộ, đảng viên có sức lan tỏa rất lớn, tạo động lực để Nhân dân cùng tham gia.

Đặc biệt, cần quan tâm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn đối với các hộ dân trong quá trình thực hiện hiến đất. Trong thời điểm “tấc đất, tấc vàng” như hiện nay, quyết định hiến đất là điều không hề dễ dàng với một gia đình hay cá nhân nào bởi đây là tài sản có giá trị cao. Vì vậy, khi người dân được quan tâm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn sẽ giúp họ yên tâm tình nguyện hiến đất, tháo dỡ công trình mà không cảm thấy thiệt thòi, trên cơ sở đó sự đồng thuận sẽ được hình thành và lan tỏa.

Tính đến ngày 20/9, toàn thành phố đã có 4.668 hộ dân của 42 phường, xã tham gia hiến đất với gần 600.000 m² đất, trong đó có trên 90.000 m² đất là đất thổ cư. Bên cạnh hiến đất, người dân còn đóng góp hàng trăm triệu đồng và gần 1.000.000 ngày công lao động để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông.

Chuyển từ “phát động phong trào” sang “tổ chức thực hiện có trách nhiệm và có kết quả cụ thể”

Từ thực tiễn triển khai phong trào tại các địa phương, bà cho rằng cần làm gì để tránh tình trạng phong trào chỉ sôi nổi ở thời điểm phát động mà không duy trì được thường xuyên, thực chất?

Để phong trào không dừng lại ở thời điểm phát động mà trở thành việc làm thường xuyên, thực chất, theo tôi phải chuyển từ “phát động phong trào” sang “tổ chức thực hiện có trách nhiệm và có kết quả cụ thể”. Để làm được điều đó, trước hết, cần bảo đảm việc vận động hiến đất được thực hiện trên tinh thần tự nguyện, công khai, minh bạch, đúng quy định, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, cộng đồng và người dân.

MTTQ các cấp phải tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nhưng phải gắn tuyên truyền với từng địa bàn, từng tuyến đường, từng nhóm hộ dân và từng vấn đề cụ thể. Nội dung vận động phải dễ hiểu, sát thực tế, làm rõ lợi ích của cộng đồng và trách nhiệm của mỗi người dân. Từng địa phương cũng cần xác định rõ trách nhiệm, tiến độ và kết quả. Phải có những việc làm mới có địa chỉ cụ thể, có kết quả để Nhân dân thấy được hiệu quả của sự đóng góp. Đồng thời phải kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong việc thực hiện hiến đất, tạo động lực và sức lan tỏa trong cộng đồng.

Bên cạnh đó, Mặt trận các cấp phải tiếp tục tăng cường giám sát, nắm tình hình và phản ánh kịp thời cũng như quan tâm giải quyết những khó khăn, vướng mắc của các hộ dân, từ đó các hộ dân sẵn sàng chia sẻ quyền lợi của mình vì lợi ích chung.

Các hộ dân ở xã Hoàng Vân (Bắc Ninh) tự nguyện dỡ tường rào, hiến đất mở đường.

Bà kỳ vọng phong trào sẽ tạo ra những chuyển biến gì trong xây dựng hạ tầng giao thông, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương?

Tôi tin tưởng phong trào sẽ tạo ra những chuyển biến đồng bộ, trước hết là chuyển biến về hạ tầng, sau đó là chuyển biến về kinh tế - xã hội và quan trọng hơn là chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm và sự đồng thuận trong Nhân dân.

Về hạ tầng, thông qua sự chung sức, đồng lòng của Nhân dân, các tuyến đường giao thông có điều kiện được mở rộng, từng bước xây dựng đồng bộ, hiện đại hơn, nhất là ở khu dân cư, khu vực nông thôn, các tuyến đường liên xã, liên thôn, đường làng, ngõ, xóm. Hạ tầng giao thông được cải thiện sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho đi lại, sản xuất, giao thương, kết nối không gian phát triển.

Về kinh tế - xã hội, giao thông thuận lợi sẽ góp phần khai thác tốt hơn tiềm năng, lợi thế của từng địa bàn, tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân và tạo nền tảng cho phát triển nhanh, bền vững.

Nhưng điều tôi kỳ vọng sâu sắc hơn cả là phong trào sẽ tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống trọng nhân nghĩa, có ý chí vươn lên và luôn hướng tới những giá trị cao đẹp của quê hương Kinh Bắc. Mỗi mảnh đất người dân tự nguyện hiến cho cộng đồng không chỉ góp phần mở rộng một con đường, mà còn thể hiện trách nhiệm với quê hương, với cộng đồng và với tương lai. Từ những việc làm cụ thể ấy, tình làng nghĩa xóm được củng cố, niềm tin và sự đồng thuận của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền được tăng cường.

Mỗi mảnh đất người dân tự nguyện hiến cho cộng đồng không chỉ góp phần mở rộng một con đường, mà còn thể hiện trách nhiệm với quê hương, với cộng đồng và với tương lai. Từ những việc làm cụ thể ấy, tình làng nghĩa xóm được củng cố, niềm tin và sự đồng thuận của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền được tăng cường.

MTTQ thành phố Bắc Ninh sẽ tiếp tục làm tốt vai trò tập hợp, tuyên truyền, vận động, giám sát, nắm tình hình Nhân dân; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, để mỗi người dân thực sự là chủ thể tham gia xây dựng quê hương, sớm khẳng định vị thế là thành phố năng động, hiện đại, giàu bản sắc, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của vùng đất Kinh Bắc nghìn năm văn hiến và anh hùng.

Trân trọng cảm ơn bà!