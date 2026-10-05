Dự báo thời tiết ngày 5/10: Miền Bắc chuyển lạnh, vùng núi cao có nơi 14 độ

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trên khu vực đất liền, ngày 5/10, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và các nơi khác ở khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế. Trên đất liền, gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 19-22 độ, vùng núi cao 14-17 độ.

Riêng khu vực Hà Nội, sáng 5/10 có lúc có mưa rào và dông; trời chuyển lạnh.

Trên biển, ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 2,0-3,0m; biển động mạnh. Từ ngày 05/10, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 2,0-4,0m; biển động mạnh. Từ ngày 06/10, vùng gió mạnh mở rộng ra khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa).

Cảnh báo, ngày và đêm 05/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm.

Ngày và đêm 6/10, khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm. Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Lưu ý, mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Đặc biệt, gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Khu vực Hà Nội trời lạnh, sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, sau có mưa vài nơi. Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 5/10:

TP. Hà Nội: Sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 21-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-26 độ.

Tây Bắc Bộ: Sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Đông Bắc Bộ: Có mưa vài nơi; riêng khu vực đồng bằng và trung du sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, vùng núi cao có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3 . Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Thanh Hóa trời chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 26-28 độ, phía Nam 28-30 độ

Duyên Hải Nam Trung Bộ: Ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Cao Nguyên Trung Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, riêng khu vực Lâm Đồng chiều và đêm có mưa rào và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.