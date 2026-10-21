Ác mộng của Carrick

HLV Carrick mất hàng loạt trụ cột.

Trận hòa 1-1 trước Leeds United khiến MU kéo dài chuỗi không thắng lên 6 trận liên tiếp. Trong bối cảnh phong độ sa sút, đội chủ sân Old Trafford tiếp tục nhận tin dữ về lực lượng trước cuộc đối đầu Como ở Champions League vào tối 21/10.

Lisandro Martinez là cái tên mới nhất gia nhập danh sách chấn thương khi gặp vấn đề ở cơ đùi. Trung vệ người Argentina được thay ra trong trận gặp Leeds, khiến Carrick thêm đau đầu trong việc bố trí hàng phòng ngự. Ngoài Martinez, MU còn thiếu Kobbie Mainoo, Luke Shaw, Ayden Heaven, Patrick Dorgu và Marcus Rashford. Đáng chú ý, Benjamin Sesko cũng chưa thể trở lại, trong khi Yoro bị treo giò sau chiếc thẻ đỏ ở trận thua Atletico Madrid 0-2.

"Có nhiều vấn đề khác nhau và chúng tôi đang thiếu khá nhiều cầu thủ", Carrick thừa nhận trước trận đấu quan trọng tại Italy.

Theo Carrick, chấn thương của Martinez không nghiêm trọng, nhưng trung vệ này chưa thể góp mặt. Mainoo cần thêm 10 ngày để hồi phục, còn Shaw sẽ nghỉ lâu hơn. Bên cạnh đó, Heaven đang bị ốm, trong khi Rashford gặp vấn đề ở hông. Những tổn thất liên tiếp khiến MU đặc biệt dễ tổn thương ở hàng thủ.

Trong tình thế khó khăn, Matthijs de Ligt có thể được trao cơ hội trở lại đội hình xuất phát. Trung vệ người Hà Lan chưa thi đấu kể từ khi trải qua ca phẫu thuật lưng vào tháng 11 năm ngoái. Nếu De Ligt chưa sẵn sàng, Carrick có thể phải đặt niềm tin vào những gương mặt trẻ như Dan Armer, Jaydan Kamason hoặc Harry Amass.

Trước mắt, MU phải tìm phương án chắp vá đội hình cho chuyến làm khách Como. Với chuỗi 6 trận không thắng cùng hàng loạt trụ cột vắng mặt, thử thách dành cho Carrick ngày càng lớn.