Vì sao Đình Bắc không sang Thượng Hải cùng Công an Hà Nội?

Đình Bắc không cùng Công an Hà Nội sang Thượng Hải đá Cúp C1 châu Á. Ảnh: Hoàng Linh.

CLB Công an Hà Nội đang chuẩn bị cho chuyến làm khách trước Shanghai Port tại lượt trận thứ 3 vòng phân hạng AFC Champions League Elite. Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc không góp mặt trong danh sách CLB di chuyển sang Trung Quốc. Chân sút sinh năm 2004 hiện tập phục hồi tại TPHCM dưới sự hỗ trợ của bác sĩ Trần Huy Thọ.

Hình ảnh Đình Bắc tập luyện phục hồi được bác sĩ Trần Huy Thọ chia sẻ trên kênh TikTok cá nhân. Việc tiền đạo của CLB Công an Hà Nội không cùng đội bóng sang Thượng Hải thu hút sự chú ý, nhất là trong bối cảnh anh vừa trải qua giai đoạn thi đấu với mật độ dày đặc ở cả cấp CLB lẫn đội tuyển quốc gia.

Sau khi cùng đội tuyển Việt Nam tham dự FIFA ASEAN Cup 2026, Đình Bắc nhanh chóng trở lại CLB Công an Hà Nội để tiếp tục chinh chiến tại các đấu trường quốc nội và quốc tế. Lịch thi đấu liên tục đặt ra yêu cầu lớn về thể lực đối với tiền đạo trẻ này.

Đáng chú ý, trong trận CLB Công an Hà Nội đánh bại Lion City Sailors với tỷ số 1-0 tại Shopee Cup ngày 8/10, Đình Bắc từng gặp vấn đề thể lực sau một pha va chạm ở cuối trận. Anh cần sự hỗ trợ của nhân viên y tế khi di chuyển và tiếp tục được chăm sóc sau khi trận đấu khép lại.

Dù vậy, chân sút xứ Nghệ vẫn tiếp tục ra sân trong những trận đấu sau đó. Ở cuộc tiếp đón Thanh Hóa tại V-League ngày 22/10, Đình Bắc ghi bàn mở tỷ số bằng pha đánh đầu cận thành ở phút 43. Đây là bàn thắng đầu tiên của anh tại V.League 2026/27. Tuy nhiên, CLB Công an Hà Nội không thể giữ trọn 3 điểm khi để đối thủ gỡ hòa 1-1 trong hiệp hai.

Với tần suất thi đấu cao trong màu áo CLB Công an Hà Nội và đội tuyển Việt Nam, việc Đình Bắc dành thời gian tập phục hồi được xem là diễn biến đáng chú ý.

Trong khi đó, CLB Công an Hà Nội đang chịu áp lực tìm kiếm những điểm số đầu tiên tại AFC Champions League Elite sau hai thất bại trước Gamba Osaka và Kashima Antlers. Thầy trò HLV Mano Polking sẽ chạm trán Shanghai Port tại Thượng Hải ngày 27/10, trước khi trở về Việt Nam chuẩn bị cho cuộc đối đầu Sông Lam Nghệ An tại V.League vào ngày 31/10.