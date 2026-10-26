Asian Cup thay đổi quan trọng

Asian Cup diễn ra vào năm chẵn, bắt đầu từ năm 2032.

Theo quyết định mới được thông qua tại Đại hội bất thường AFC, Asian Cup sẽ chuyển sang chu kỳ tổ chức vào các năm chẵn, bắt đầu từ kỳ giải năm 2032. Thay đổi này nằm trong kế hoạch điều chỉnh hệ thống quản trị và lịch thi đấu của bóng đá châu Á, nhằm thích ứng với những biến động trong lịch thi đấu quốc tế của FIFA.

Trong nhiều năm qua, Asian Cup và ASEAN Cup (trước đây là AFF Cup) thường được tổ chức xen kẽ giữa các năm. Asian Cup chủ yếu diễn ra vào năm lẻ, trong khi ASEAN Cup thường được tổ chức vào năm chẵn. Sự phân bổ này giúp các đội tuyển quốc gia có thêm thời gian chuẩn bị và hạn chế phần nào sự chồng chéo giữa các giải đấu lớn.

Tuy nhiên, khi Asian Cup chuyển sang năm chẵn từ năm 2032, bài toán sắp xếp lịch thi đấu có thể trở nên phức tạp hơn đối với các Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á. Nếu thời điểm tổ chức hai giải đấu quá gần nhau, các đội tuyển sẽ phải tính toán kỹ lưỡng về kế hoạch tập trung, lựa chọn nhân sự, phân phối thể lực và thời gian hồi phục cho cầu thủ.

Với đội tuyển Việt Nam, đây là vấn đề cần được tính đến trong quá trình xây dựng kế hoạch phát triển và thi đấu dài hạn. Việc cân đối lực lượng giữa các giải đấu cấp châu lục và khu vực sẽ đóng vai trò quan trọng, nhất là khi nhiều tuyển thủ phải đồng thời đáp ứng yêu cầu thi đấu tại câu lạc bộ.

Dù vậy, ở thời điểm hiện tại, AFC mới xác nhận việc thay đổi chu kỳ tổ chức Asian Cup từ năm 2032, chưa công bố lịch thi đấu cụ thể của kỳ giải này. Trong khi đó, Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) cũng chưa đưa ra phương án điều chỉnh tương ứng đối với ASEAN Cup. Vì thế, những tác động thực tế đến lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam vẫn cần chờ thêm thông tin chính thức.

Bên cạnh việc điều chỉnh chu kỳ tổ chức Asian Cup, Đại hội bất thường AFC còn thông qua một số sửa đổi liên quan đến nhiệm kỳ của các thành viên Ban Chấp hành. Theo Chủ tịch AFC Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa, những thay đổi này hướng tới việc tăng cường tính ổn định, minh bạch và bảo đảm tính liên tục trong công tác điều hành bóng đá châu Á.

Trước mắt, Asian Cup 2027 vẫn được lên kế hoạch tổ chức tại Saudi Arabia từ ngày 7/1 đến ngày 5/2/2027. Nếu lịch trình không có thay đổi, đây có thể là kỳ Asian Cup cuối cùng diễn ra vào năm lẻ trước khi giải đấu chuyển sang chu kỳ mới từ năm 2032.

Trong thời gian tới, lịch tổ chức Asian Cup và ASEAN Cup sẽ là vấn đề được các Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á theo dõi sát sao. Những điều chỉnh phù hợp, nếu cần thiết, sẽ giúp các đội tuyển chủ động hơn trong công tác chuẩn bị lực lượng, đồng thời bảo đảm sự cân bằng giữa mục tiêu cạnh tranh ở đấu trường khu vực và châu lục.