Kiều Trinh giúp Binh chủng Thông tin vô địch giải bóng chuyền QG 2026

Trận chung kết giải bóng chuyền nữ VĐQG 2026 là cuộc chạm trán giữa Binh chủng Thông tin và Hà Nội Tasco Auto. Cả hai đội đều sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia cùng các ngoại binh chất lượng, vì thế trận đấu diễn ra rất hấp dẫn. Trước đó tại bán kết, Hà Nội Tasco Auto đánh bại HCĐG Lào Cao 3-0, trong khi Binh chủng Thông tin vượt qua VTV Bình Điền Long An với tỷ số tương tự.

Sự trở lại của Hoàng Thị Kiều Trinh sau thời gian dài vắng mặt vì chấn thương giúp Binh chủng Thông tin thể hiện được hết sức mạnh. Đội bóng áo lính vượt lên dẫn trước 2-0 với các tỷ số 27/25 và 25/17.

Dù vậy, Hà Nội Tasco Auto vẫn kiên trì bám đuổi, rút ngắn tỷ số còn 1-2 sau khi thắng set 3 với tỷ số 25/16.

Hy vọng lội ngược dòng cho Hà Nội Tasco Auto.

Sang set 4, Binh chủng Thông tin dù bị đại diện Thủ đô vượt lên dẫn trước ở thời điểm đầu, nhưng sau đó san bằng tỷ số và dần tạo ra khoảng cách an toàn. Đây là set đầu Kiều Trinh vẫn chơi rất hay.

Các CĐV của đội bóng áo lính cổ vũ rất cuồng nhiệt.

Hà Nội Tasco Auto nỗ lực rút ngắn còn 15/18, 19/21...

Nhưng đó là những gì tốt nhất đội bóng của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt làm được trong set này.

Binh chủng Thông tin với sự xuất sắc của Kiều Trinh, Lâm Oanh, ngoại binh Thomas... đã giành chiến thắng 25/19.

Binh chủng Thông tin giành chiến thắng chung cuộc 3-1, đăng quang giải bóng chuyền nữ VĐQG 2026 sau 5 năm chờ đợi.

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