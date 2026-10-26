Mourinho quỳ gối, thè lưỡi ăn mừng trước Barcelona

Màn ăn mừng cảm xúc của Mourinho.

Khoảnh khắc bùng nổ xuất hiện ở phút 87 khi Mbappe hoàn tất cú đúp và đưa Real Madrid vượt lên lần thứ hai. Mourinho lập tức bật dậy khỏi khu vực chỉ đạo, liên tục thể hiện những cử chỉ phấn khích. Hình ảnh đáng chú ý nhất là khi ông quỳ xuống trước khu kỹ thuật hai đội, giơ nắm đấm và thè lưỡi ăn mừng.

Trận này, chiến lược gia người Bồ Đào Nha nhiều lần rời khu vực chỉ đạo để phản ứng với các quyết định của trọng tài. Ông cùng các trợ lý liên tục tiến đến gần trọng tài để tranh luận, khiến bầu không khí bên ngoài đường biên thêm căng thẳng. Những màn đối đầu cũng xảy ra giữa ban huấn luyện Real Madrid và Barcelona.

Mourinho vốn có lịch sử đối đầu đầy sóng gió với đội bóng xứ Catalonia. Tháng 4/2010, khi dẫn dắt Inter Milan, ông từng ăn mừng cuồng nhiệt ngay tại Camp Nou sau khi loại Barcelona để giành vé vào chung kết Champions League. Khi ấy, hệ thống phun nước trên sân được bật lên giữa lúc nhà cầm quân này đang chia vui cùng các học trò.

Trong thời gian dẫn dắt Real Madrid, Mourinho cũng nhiều lần vướng vào những tranh cãi với Barcelona. Màn ăn mừng lần này càng thu hút sự chú ý khi xuất hiện chỉ vài ngày sau những phát biểu gay gắt của Mourinho về vụ Negreira. Ông so sánh vụ việc với bê bối Calciopoli tại Italy và cho rằng đây có thể là một trong những vụ bê bối tham nhũng trọng tài lớn nhất thế giới.

Trên sân, Mbappe mở tỷ số ở phút 41 trước khi Raphinha gỡ hòa cho Barcelona ở phút 61. Bàn thắng muộn của tiền đạo người Pháp giúp Real Madrid giành trọn 3 điểm, đồng thời thu hẹp khoảng cách với chính đối thủ xuống còn 3 điểm.