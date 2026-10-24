Shearer mỉa mai MU: Thứ hấp dẫn duy nhất là tiền đền bù sa thải

Fabregas giúp Como đè bẹp MU.

Trận thua Como tại Champions League hôm 22/10 khiến Carrick chịu sức ép lớn tại Old Trafford. Ban lãnh đạo MU được cho đang cân nhắc các phương án thay thế nếu quyết định sa thải chiến lược gia người Anh. Trong số những ứng viên tiềm năng, Fabregas nổi lên nhờ khả năng xây dựng Como thành tập thể đủ sức đánh bại những đối thủ lớn tại châu Âu.

Tuy nhiên, Lineker không cho rằng MU là bến đỗ phù hợp với nhà cầm quân trẻ người Tây Ban Nha ở thời điểm hiện tại. Chia sẻ trên podcast The Rest is Football, cựu tiền đạo tuyển Anh cảnh báo Fabregas nên cân nhắc kỹ trước khi rời dự án đầy triển vọng tại Como.

"Đến một thời điểm nào đó, cậu ấy sẽ phải đưa ra quyết định lớn. Nếu tiếp tục giúp Como đạt được những thành công dù chỉ ở mức vừa phải, một CLB lớn chắc chắn sẽ tìm đến. Đó có thể là MU. Nhưng nếu nhận công việc ấy, cậu ấy hẳn phải mất trí. Đó thật sự là nơi chôn vùi sự nghiệp", Lineker nhận xét.

Alan Shearer cũng đồng tình với quan điểm này. Cựu tiền đạo Newcastle cho rằng lịch sử thay đổi HLV liên tục tại Old Trafford khiến chiếc ghế nóng ở MU trở nên kém hấp dẫn, bất chấp vị thế của đội bóng.

"Tôi biết đây là CLB khổng lồ, nhưng hiện tại đó không phải công việc hấp dẫn khi có quá nhiều HLV đến rồi bị sa thải", Shearer bình luận. Ông còn mỉa mai rằng điểm hấp dẫn duy nhất có thể là khoản đền bù hậu hĩnh nếu HLV bị sa thải sau 12 hoặc 18 tháng.

Ở chiều ngược lại, Carrick cần nhanh chóng giúp MU trở lại mạnh mẽ sau thất bại nặng nề tại Champions League. Nếu không sớm cải thiện kết quả, nhà cầm quân người Anh có nguy cơ mất ghế.

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