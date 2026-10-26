Bayern Munich đòi lại ngôi đầu Bundesliga

Bayern Munich thắng dễ Freiburg. Ảnh: Reuters.

Tại sân Europa-Park Stadion, "Hùm xám" nhanh chóng áp đặt thế trận và tạo cách biệt an toàn ngay trong hiệp một. Trung vệ Dayot Upamecano mở tỷ số cho đội khách ở phút 16, trước khi Serge Gnabry nhân đôi cách biệt ở phút 42.

Dù áp đảo hoàn toàn về mặt thế trận với chỉ số bàn thắng kỳ vọng vượt trội 2,52 so với 0,67 của đối thủ, Bayern Munich bất ngờ trải qua những phút giây thót tim ở cuối trận. Phút 82, pha phản lưới nhà tai hại của Tom Bischof giúp Freiburg rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Trong tình thế khó khăn, thủ thành Jonas Urbig xuất sắc trổ tài cứu thua để bảo toàn cách biệt mong manh.

Mọi nỗ lực giật lại điểm số của đội chủ nhà chính thức tan thành mây khói ở phút 90+5, thời điểm Michael Olise ghi bàn ấn định thắng lợi 3-1 chung cuộc cho Bayern Munich.

Thất bại này kéo dài chuỗi trận đáng quên của Freiburg với 3 trận thua liên tiếp trên mọi đấu trường trước khi bước vào cuộc chạm trán Wolfsburg tại Cúp Quốc gia Đức. Trong khi đó, việc bỏ túi 3 điểm giúp Bayern Munich đòi lại ngôi đầu bảng từ tay Borussia Dortmund và có bước chạy đà tâm lý thuận lợi cho trận gặp Magdeburg vào ngày 29/10.

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