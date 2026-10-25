Lãnh đạo MU chia rẽ vì người thay Carrick

Michael Carrick chịu sức ép lớn sau chuỗi 7 trận không thắng của MU.

Theo The Guardian, Giám đốc bóng đá Jason Wilcox và Giám đốc tuyển trạch Christopher Vivell đang có quan điểm khác nhau về người kế nhiệm Michael Carrick, trong bối cảnh tương lai nhà cầm quân người Anh ngày càng bất ổn.

Wilcox muốn bổ nhiệm Eddie Howe, người từng dẫn dắt Newcastle giành Cúp Liên đoàn Anh năm 2025 và hai lần dự Champions League. Kinh nghiệm làm việc tại Premier League cùng khả năng xây dựng đội bóng được xem là những lợi thế của chiến lược gia 48 tuổi.

Trong khi đó, Vivell lại ủng hộ Julian Nagelsmann. Hai người từng làm việc cùng nhau tại RB Leipzig, giúp vị giám đốc tuyển trạch người Đức hiểu rõ năng lực của nhà cầm quân 39 tuổi. Nagelsmann được đánh giá cao về tư duy chiến thuật và khả năng phát triển cầu thủ trẻ, nhưng chưa từng làm việc tại Premier League.

Theo truyền thông Anh, bất đồng giữa hai nhân vật chủ chốt khiến quá trình tìm kiếm HLV mới của MU thêm phức tạp. Ngoài Howe và Nagelsmann, đội chủ sân Old Trafford còn cân nhắc Unai Emery. Tuy nhiên, việc thuyết phục Aston Villa nhả người có thể khiến MU phải chi khoảng 20 triệu bảng tiền đền bù hợp đồng.

Những diễn biến ở thượng tầng xuất hiện khi Carrick chịu sức ép lớn vì thành tích bết bát. MU chỉ thắng 2 trong 11 trận trên mọi đấu trường từ đầu mùa, đồng thời trải qua chuỗi 7 trận liên tiếp không thắng.

Thất bại 1-4 trước Como tại Champions League hôm 21/10 càng khiến chiếc ghế của Carrick lung lay. Sau trận, Bruno Fernandes công khai đặt câu hỏi về chiến thuật, làm dấy lên những nghi ngờ về sự đoàn kết trong phòng thay đồ.

Carrick phủ nhận nội bộ MU chia rẽ và khẳng định vẫn đủ khả năng xoay chuyển tình hình. Tuy nhiên, trận gặp Bournemouth ngày 25/10 có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của ông.

MU chưa đưa ra quyết định sa thải Carrick, nhưng những bất đồng trong ban lãnh đạo cho thấy việc tìm người kế nhiệm cũng không đơn giản. Sau nhiều lần thay HLV mà chưa thể ổn định, đội chủ sân Old Trafford tiếp tục đối mặt bài toán khó về định hướng phát triển.