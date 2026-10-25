Quả bóng vàng 2026: Harry Kane áp đảo, Lamine Yamal gặp bất lợi trước giờ G

Ba ứng cử viên sáng giá cho giải Quả bóng vàng 2026

Chỉ còn ít ngày trước thời điểm chủ nhân của Quả bóng vàng 2026 được chính thức công bố, cuộc cạnh tranh hiện đã thu hẹp vào ba cái tên sáng giá nhất gồm Harry Kane, Lamine Yamal và Kylian Mbappe.

Tuy nhiên, những diễn biến mới nhất cho thấy tiền đạo thuộc biên chế Bayern Munich đang nắm giữ lợi thế vô cùng lớn, trong khi cơ hội chiến thắng của ngôi sao trẻ thuộc biên chế Barcelona đang bị giới chuyên môn đánh giá thấp hơn so với thời điểm trước đó.

Sự thay đổi về vị thế này diễn ra ngay sau khi Harry Kane giành chiến thắng trong cuộc bầu chọn giải thưởng danh giá “100 MARCA” - danh hiệu được quyết định bởi một hội đồng quốc tế gồm 226 người tham gia là các nhà báo, cựu cầu thủ và huấn luyện viên uy tín.

Trong cuộc bình chọn này, chân sút sinh năm 1993 đã đứng đầu với 3.962 điểm, nhỉnh hơn Yamal đúng 25 điểm khi tài năng trẻ người Tây Ban Nha đạt 3.937 điểm.

Kylian Mbappe xếp thứ ba với 3.440 điểm. Các vị trí tiếp theo trong top 10 lần lượt thuộc về Rodri, Khvicha Kvaratskhelia, Lionel Messi, Fabián Ruiz, Michael Olise, Ousmane Dembele và Pau Cubarsí.

Cơ sở vững chắc giúp Harry Kane vươn lên chiếm ưu thế chính là mùa giải bùng nổ ở phương diện cá nhân. Trong màu áo Bayern Munich, tiền đạo người Anh đã ghi tới 73 bàn thắng sau 65 trận đấu chính thức. Việc liên tiếp dẫn đầu ở các cuộc bình chọn lớn ngay trước lễ trao giải đang mang lại lợi thế lớn cho chân sút 33 tuổi.

Ở chiều ngược lại, Lamine Yamal cũng vừa trải qua một mùa giải đầy ắp danh hiệu tập thể. Ở tuổi 19, tài năng trẻ này đã đóng góp 16 bàn thắng cùng 11 đường kiến tạo tại La Liga, góp công lớn giúp Barcelona bảo vệ thành công ngôi vô địch quốc gia và đăng quang Siêu cúp Tây Ban Nha.

Đặc biệt, anh còn là nhân tố rực sáng trong hành trình đưa tuyển Tây Ban Nha lên ngôi vô địch World Cup 2026.

Những cột mốc này giúp Yamal duy trì vị thế vững chắc trong nhóm ứng viên hàng đầu, song hiệu suất ghi bàn quá khủng khiếp của Kane lại đang tạo ra sự khác biệt lớn trong góc nhìn của giới chuyên môn.

Về phần Mbappe, dù vẫn là cái tên không thể bỏ qua, nhưng khoảng cách điểm số tại “100 MARCA” cho thấy anh đang lép vế trước hai đối thủ.

Khoảng cách vỏn vẹn 25 điểm giữa Kane và Yamal tại giải thưởng “100 MARCA” cho thấy cuộc đua Quả bóng vàng 2026 về bản chất vẫn hết sức kịch tính và chưa hoàn toàn ngã ngũ trước giờ G.

Nếu có thể tạo nên cú lội ngược dòng bất ngờ để bước lên bục cao nhất, Lamine Yamal sẽ chính thức đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ trẻ nhất từng sở hữu Quả bóng vàng, vượt qua kỉ lục huyền thoại mà “Người ngoài hành tinh” Ronaldo Nazario thiết lập vào năm 1997 ở mốc 21 tuổi.