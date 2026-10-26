CĐV MU trút giận lên Bruno Fernandes

CĐV MU la ó Fernandes. Ảnh: Reuters.

Trận thua Bournemouth phơi bày những vấn đề nghiêm trọng của MU. Kết quả khiến Quỷ đỏ chỉ có một chiến thắng sau 8 vòng đầu, đồng thời rơi xuống vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng.

Sau tiếng còi mãn cuộc, nhiều cổ động viên vẫn ở lại sân để hô vang tên Carrick, nhưng sự giận dữ nhanh chóng hướng về các cầu thủ. Bruno Fernandes cùng những đồng đội rời sân trong bầu không khí nặng nề, đối mặt với những tiếng la ó và chỉ trích từ khán đài.

Theo Sport Bible, phần lớn sự giận dữ của CĐV hướng về Fernandes sau khi anh chỉ trích chiến thuật của Carrick. Tiền vệ người Bồ Đào Nha không được đá chính trận này. Carrick thậm chí không tung đội trưởng MU vào sân, dù đội bóng cần những thay đổi để tìm kiếm bàn thắng.

Trước đó, Fernandes công khai chỉ trích chiến thuật của Carrick sau thất bại 1-4 trước Como tại Champions League. Sau trận thua Bournemouth, Carrick cũng nhấn mạnh việc các cầu thủ thiếu tích cực di chuyển là một trong những nguyên nhân khiến MU chơi thất vọng.

Trong khi đó, người hâm mộ tiếp tục bày tỏ sự ủng hộ dành cho Carrick, đồng thời trút giận lên giới chủ và Jason Wilcox, nhân vật ngày càng hứng chịu nhiều chỉ trích tại Old Trafford. Hình ảnh Carrick đi quanh sân, vỗ tay cảm ơn khán giả sau trận đấu khiến nhiều người liên tưởng đến một lời chia tay. Tuy nhiên, nhà cầm quân này khẳng định ông không thực hiện vòng chào sân để nói lời từ biệt.

Dù khẳng định sẽ luôn làm tất cả vì đội bóng, Carrick thừa nhận ông chưa biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Khả năng nhà cầm quân người Anh tiếp tục dẫn dắt MU trong chuyến làm khách trước Chelsea còn bỏ ngỏ, khi áp lực sau chuỗi kết quả đáng thất vọng ngày càng gia tăng.

Highlights Manchester United 0-3 Bournemouth Tối 25/10, Manchester United nhận thất bại 0-3 trước Bournemouth tại vòng 8 Premier League 2026/27.