Nơi ươm mầm tài năng cờ vua

Học viên thích thú thi đấu cờ vua tại Câu lạc bộ Tài năng trẻ. Ảnh: NGUYÊN KHANG

Từ sân tập của câu lạc bộ, nhiều kỳ thủ trẻ trưởng thành, được tuyển chọn vào đội tuyển cờ vua Đà Nẵng và mang về huy chương ở sân chơi lớn.

Hoạt động sôi nổi

Tối nào trong tuần, không khí tập luyện của Câu lạc bộ Tài năng trẻ cũng diễn ra nghiêm túc tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường An Hải. Các học viên chăm chú nghe huấn luyện viên hướng dẫn từng nước đi, thế cờ để nâng cao khả năng bản thân.

Sau hơn 3 năm theo học cờ vua tại câu lạc bộ, Nguyễn Hồng Nhã An chơi tốt các nội dung cờ. Nhã An chia sẻ: “Em chưa bỏ một buổi học nào tại câu lạc bộ trong hơn 3 năm qua. Điều khiến em hứng thú là lớp học diễn ra trong không khí vui vẻ, gặp được nhiều bạn có chung đam mê và được huấn luyện viên hướng dẫn tận tình”.

Năm 2026 đánh dấu chặng đường hơn 10 năm câu lạc bộ hoạt động, góp phần đẩy mạnh phong trào cờ vua trên địa bàn thành phố. Sức hút của câu lạc bộ ngày càng tăng, hiện có hơn 300 học viên theo học.

Anh Bảo Khoa, Chủ nhiệm câu lạc bộ là kiện tướng quốc tế, trực tiếp đứng lớp. Những kinh nghiệm trong gần 30 năm theo đuổi cờ vua chuyên nghiệp được anh chia sẻ, tiếp lửa đam mê cho học viên.

Theo anh Khoa, phong trào cờ vua tại Đà Nẵng ngày càng phát triển, đặc biệt ở lứa tuổi trẻ. Các học viên từ 4-15 tuổi có nhu cầu tìm hiểu, theo đuổi đam mê cờ vua được câu lạc bộ đón nhận. Để hoạt động phát huy hiệu quả cao nhất, câu lạc bộ chia học viên theo trình độ. Bên cạnh học lý thuyết và giải các thế cờ, câu lạc bộ thường xuyên cho học viên giao lưu, thi đấu nhằm tăng hứng thú trong các buổi học.

Ngày càng nhiều học viên tìm đến, câu lạc bộ mở rộng quy mô hoạt động. Ngoài phường An Hải, lớp học của câu lạc bộ tại Công viên APEC (phường Hải Châu) cũng sáng đèn mỗi tối. Đứng lớp là chị Tôn Nữ Hồng Ân, Phó Chủ nhiệm câu lạc bộ, kiện tướng Liên đoàn Cờ quốc tế. Chị Ân hiện là vận động viên cờ vua thành tích cao Đà Nẵng, giành nhiều huy chương ở giải vô địch quốc gia.

Nhằm tạo sân chơi bổ ích cho học viên của câu lạc bộ và kỳ thủ trên địa bàn thành phố, hằng năm, Câu lạc bộ Tài năng trẻ phối hợp các đơn vị, địa phương tổ chức nhiều giải đấu lớn. Mới đây, câu lạc bộ phối hợp Liên đoàn Cờ thành phố Đà Nẵng và Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Hải Châu tổ chức thành công giải đấu với sự góp mặt của hơn 650 kỳ thủ đến từ các câu lạc bộ trên địa bàn thành phố.

“Cờ vua là môn thể thao trí tuệ hấp dẫn, phù hợp với nhiều đối tượng, độ tuổi. Để khai phá hết khả năng của những người chơi cờ, các giải đấu thực chiến được tổ chức thường xuyên là cần thiết. Câu lạc bộ sẽ tiếp tục đẩy mạnh tổ chức các sân chơi quy mô lớn, nhằm mang đến thêm cơ hội thi đấu cho các kỳ thủ trên địa bàn thành phố”, anh Khoa nói.

Anh Bảo Khoa hướng dẫn học viên tập luyện cờ vua. Ảnh: NGUYÊN KHANG

Chắp cánh cho tài năng trẻ

Ngoài đóng góp cho hoạt động phong trào, Câu lạc bộ Tài năng trẻ chắp cánh cho nhiều tài năng bay xa. Từ sân tập của câu lạc bộ, nhiều học viên trưởng thành và theo đuổi con đường cờ vua chuyên nghiệp.

Hiện có 4 học viên của câu lạc bộ được tuyển chọn vào đội tuyển cờ vua Đà Nẵng, gồm: Trần Nhã Phương, Trần Hoàng Bảo Ngọc, Trương Nguyễn Thiên An và Phạm Quang Huy. Đây là những kỳ thủ trẻ triển vọng, thi đấu ở lứa tuổi từ 10 - 12.

Năm 2026, các kỳ thủ này tỏa sáng mang về nhiều huy chương cho thể thao Đà Nẵng ở đấu trường trong nước và quốc tế. Vận động viên Trần Nhã Phương giành 1 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng tại Giải cờ vua các nhóm tuổi trẻ Đông Nam Á; Trần Hoàng Bảo Ngọc giành 1 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng tại Giải cờ vua các nhóm tuổi trẻ Đông Nam Á và 1 Huy chương Vàng tại Giải cờ vua trẻ xuất sắc quốc gia. Vận động viên Trương Nguyễn Thiên An và Phạm Quang Huy cũng nhiều lần tỏa sáng mang về Huy chương Vàng ở giải vô địch quốc gia dành cho các nhóm tuổi trẻ.

Anh Khoa cho hay, cờ vua còn nhiều tiềm năng lan tỏa mạnh mẽ hơn trên địa bàn thành phố. Để tiếp tục đóng góp cho hoạt động phong trào, câu lạc bộ duy trì hoạt động thường xuyên. Mục tiêu hướng đến là tạo sân chơi bổ ích, chuyên nghiệp, giúp học viên vừa học vừa vui chơi và kết nối đam mê thể thao.

Những em bộc lộ năng khiếu, mong muốn theo đuổi con đường thể thao chuyên nghiệp sẽ được câu lạc bộ hỗ trợ, tạo mọi điều kiện tốt nhất để phát triển.