MU họp khẩn về tương lai Carrick, Eddie Howe dẫn đầu danh sách thay thế

Carrick khó tránh khỏi kết cục xấu

Ở vòng đấu cuối tuần, MU nhận thất bại 0-3 trước Bournemouth ngay trên sân nhà. Đây là trận thứ 8 liên tiếp MU không biết đến chiến thắng trên mọi đấu trường, đồng thời là thất bại thứ 6 trong 12 trận gần nhất. Tại Premier League, Quỷ đỏ mới có một chiến thắng và hiện đứng thứ 16, chỉ hơn nhóm xuống hạng 1 điểm.

Carrick đang đưa MU xô đổ hàng loạt cột mốc đáng xấu hổ.

Kết quả đáng thất vọng này khiến tương lai của Carrick trở thành vấn đề cấp bách với ban lãnh đạo MU. Theo báo The Guardian, ban lãnh đạo MU đang tích cực thảo luận về khả năng chấm dứt hợp đồng với HLV này, thậm chí nội bộ đội bóng đã xuất hiện kỳ vọng rằng quyết định sa thải sẽ sớm được đưa ra.

Trước đó, chiếc ghế của nhà cầm quân 45 tuổi đã chịu sức ép lớn sau trận thua 1-4 trước Como tại Champions League giữa tuần. Tuy nhiên, đội bóng vẫn quyết định để ông tiếp tục dẫn dắt trận đấu với Bournemouth. Thất bại tiếp theo tại Old Trafford dường như đã đẩy mọi chuyện đến giới hạn.

Phát biểu sau trận đấu, Michael Carrick tỏ ra bình thản trước những đồn đoán về khả năng bị sa thải, nhưng cũng thừa nhận bản thân không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. “Tôi hiểu hoàn toàn tình hình hiện tại. Thành thật mà nói, tôi không chờ đợi điều gì cụ thể. Tôi vẫn tiếp tục công việc như bình thường và yêu nơi này", Carrick chia sẻ.

Nhà cầm quân người Anh khẳng định sẽ luôn hành động vì lợi ích tốt nhất của MU, bất kể quyết định cuối cùng của ban lãnh đạo là gì. Ông cũng không né tránh thực tế rằng đội bóng đang trải qua giai đoạn khó khăn.

Phát biểu với báo giới, cựu đội trưởng Gary Neville cho rằng việc MU chia tay Carrick có thể là lựa chọn cần thiết, dù ông không xem HLV này là nguyên nhân duy nhất dẫn đến tình trạng sa sút của đội bóng. Bình luận trên Sky Sports, Neville nhấn mạnh những người chịu trách nhiệm lớn hơn nằm ở bộ máy điều hành và công tác chuyển nhượng.

Theo Neville, người hâm mộ MU vẫn dành tình cảm cho Carrick, thể hiện qua việc họ hát vang tên nhà cầm quân này sau trận thua Bournemouth. Tuy nhiên, sự thất vọng của các CĐV lại hướng về giới chủ, bộ phận quản lý thể thao và những cầu thủ không đáp ứng kỳ vọng. Neville nhận định quyết định sa thải Carrick có thể khiến người hâm mộ không hài lòng, nhưng lại là điều cần thiết trong hoàn cảnh hiện tại.

Eddie Howe và Julian Nagelsmann vào tầm ngắm

Song song với việc cân nhắc tương lai Carrick, MU đã bắt đầu xem xét những phương án thay thế. Theo báo The Guardian, Eddie Howe hiện là ứng viên được Giám đốc bóng đá Jason Wilcox ưu tiên. Kinh nghiệm làm việc lâu năm tại Premier League giúp cựu HLV Newcastle được đánh giá cao hơn một số mục tiêu khác.

Một lợi thế của Howe là chi phí bổ nhiệm có thể thấp hơn đáng kể so với những mục tiêu tên tuổi như Unai Emery. HLV người Tây Ban Nha vẫn nằm trong danh sách những nhà cầm quân được MU ngưỡng mộ, nhưng Aston Villa được cho là sẽ yêu cầu khoảng 20 triệu bảng tiền bồi thường nếu đội bóng này muốn đưa ông về Old Trafford.

Ở chiều ngược lại, Christopher Vivell, người đứng đầu bộ phận tuyển dụng của MU, được cho là đang thúc đẩy phương án Julian Nagelsmann. Cựu HLV Bayern Munich và đội tuyển Đức nhận được sự đánh giá cao từ Vivell, nhưng quan điểm của Wilcox có thể có sức nặng lớn hơn trong các quyết định liên quan đến chính sách bóng đá của đội bóng.

Eddie Howe (phải) và Julian Nagelsmann là những cái tên đang được MU nhắm đến thay Carrick.

Ngoài hai cái tên kể trên, Antonio Conte cũng có thể được đưa vào danh sách cân nhắc, The Guardian cho biết. Unai Emery và HLV Brighton Fabian Hurzeler là những phương án khác được Wilcox đánh giá cao, nhưng khả năng họ rời đội bóng hiện tại là tương đối khó xảy ra.

Cũng theo báo The Guardian, MU không thể chính thức công bố quyết định sa thải vào cuối tuần nếu chưa thông báo cho Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE), nơi cổ phiếu của CLB được niêm yết và đóng cửa trong hai ngày cuối tuần. Đây cũng là lý do quyết định sa thải Ruben Amorim hồi tháng 1 chỉ được công bố vào ngày thứ Hai, dù ban lãnh đạo đã đưa ra lựa chọn từ tối Chủ nhật.

MU hiện có một tuần chuẩn bị trước chuyến làm khách trên sân Chelsea vào thứ Bảy tới đây. Khoảng thời gian này có thể trở thành cơ hội để ban lãnh đạo giải quyết tương lai của Carrick và lựa chọn người kế nhiệm.