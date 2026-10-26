Liverpool chặn đứng mạch thắng của Brighton

Brighton hành quân đến Anfield với phong độ đáng nể với 4 chiến thắng liên tiếp, ghi 15 bàn và không để lọt lưới. Tuy nhiên, chuỗi trận thăng hoa của thầy trò HLV Fabian Hurzeler bị Liverpool chặn đứng chỉ sau 21 phút.

Phút 17, cú sút của tiền vệ Florian Wirtz chạm chân Pascal Gross đổi hướng vào lưới Brighton. Bàn thắng được tính là pha phản lưới nhà của tiền vệ đội khách.

Chỉ 4 phút sau, tiền đạo Alexander Isak đệm bóng từ đường chuyền của Bradley Barcola, nhân đôi cách biệt cho Liverpool.

Liverpool đánh bại Brighton 2-0 ở vòng 8 giải Ngoại hạng Anh. Ảnh: EPA.

Brighton mang tới Anfield tinh thần thi đấu mạnh mẽ cả trước và sau khi bị giáng liên tiếp 2 đòn choáng váng.

Họ có lý do để tiếc nuối khi tiền vệ Yasin Ayari bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số ngay trước bàn thua đầu tiên, rồi sút trúng cột dọc khi đội nhà bị dẫn 0-2. Dù cầm bóng tới 64,4% và tung ra 17 cú dứt điểm, đội khách bất lực trong nỗ lực tìm bàn gỡ.

Bên phía Liverpool, tiền đạo Alexander Isak tiếp tục cho thấy phong độ ghi bàn ấn tượng. Chân sút người Thụy Điển có 6 bàn tại Ngoại hạng Anh mùa này, đồng thời lập công trong 3 trận liên tiếp lần đầu kể từ tháng 1/2025, khi còn khoác áo Newcastle.

Chiến thắng còn đánh dấu cột mốc quan trọng với HLV Andoni Iraola. Sau 3 trận toàn hòa hoặc thua, nhà cầm quân người Tây Ban Nha cuối cùng cũng có chiến thắng đầu tiên tại Anfield ở Ngoại hạng Anh kể từ khi tiếp quản Liverpool.

HLV Andoni Iraola có chiến thắng đầu tiên tại Anfield tại giải Ngoại hạng Anh kể từ khi tiếp quản Liverpool. Ảnh: AFP.

Đáng chú ý, đây mới là lần đầu Liverpool thắng trên sân nhà tại giải kể từ tháng 4/2026, chấm dứt chuỗi 5 trận không thắng.

Dù chỉ kiểm soát bóng 35,6%, đội bóng vùng Merseyside vẫn giành trọn 3 điểm. Theo Opta, đây là tỷ lệ cầm bóng thấp nhất của Liverpool trong một chiến thắng tại Anfield ở Ngoại hạng Anh kể từ tháng 11/2010.

Thất bại khiến Brighton đứt chuỗi 4 trận thắng liên tiếp và lần đầu không ghi bàn tại Ngoại hạng Anh mùa này. Trước chuyến làm khách tại Anfield, đội bóng của HLV Hurzeler từng ghi tới 23 bàn sau 7 vòng, thành tích tấn công tốt nhất giải.

Liverpool nối dài mạch thắng trên mọi đấu trường lên 4 trận, đồng thời vươn lên thứ 4 với 15 điểm, chỉ kém Brighton 1 điểm.

Thầy trò HLV Iraola cũng thu hẹp khoảng cách với 2 đội đầu bảng Man City và Arsenal xuống còn 6 điểm, trước cuộc tiếp đón chính Arsenal ở vòng tiếp theo tại Ngoại hạng Anh 2026-2027.