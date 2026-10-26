Douglas Luiz tỏa sáng, Juventus thắng dễ Lecce

Juventus không gặp nhiều khó khăn để đánh bại Lecce. Ảnh: Reuters.

Dù khởi đầu chệch choạc với tình huống thủ môn Guglielmo Vicario phá bóng đập chân N'Dri suýt thành bàn thua ở giây thứ 30, "Bà đầm già" nhanh chóng thiết lập lại trật tự nhờ cự ly đội hình kỷ luật và khả năng điều tiết nhịp độ trận đấu chặt chẽ.

Khác biệt lớn nhất trên sân nằm ở màn trình diễn ấn tượng của Douglas Luiz. Tiền vệ người Brazil in đậm dấu ấn chiến thuật với cú bấm bóng tinh quái từ tình huống dàn xếp đá phạt cố định, xé toang hàng thủ dâng cao của Lecce để Weston McKennie băng xuống mở tỷ số ở phút 29.

Phút 41, chính anh tự mình nhân đôi cách biệt bằng pha dứt điểm hiểm hóc, đưa bóng dội mép trong cột dọc vào lưới. Hai khoảnh khắc chớp thời cơ xuất sắc ấy phần nào bẻ gãy hoàn toàn ý chí phản kháng của đội chủ nhà ngay trong hiệp một.

Về mặt thống kê, Juventus không áp đảo vượt trội khi chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) chỉ đạt 1,07 so với 0,94 của Lecce. Tuy nhiên, sự vượt trội nằm ở độ chuẩn xác tại 1/3 cuối sân và khả năng quản lý rủi ro. Trong khi thủ thành Vicario liên tục từ chối các cơ hội của Willem Geubbels lẫn Paco Esteban bên phía đối thủ, hàng công Lecce lại gây thất vọng và đành khép lại trận đấu bằng tấm thẻ đỏ của trung vệ Kialonda Gaspar ở phút 90+4.

Chiến thắng tương đối dễ dàng giúp Juventus leo lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng Serie A. Ở lượt trận tiếp theo, "Bianconeri" sẽ làm khách trên sân của Genoa vào ngày 29/10.