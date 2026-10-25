MU thảm bại trước Bournemouth, Old Trafford chìm trong thất vọng

Trước giờ bóng lăn, sức ép đã đè nặng lên HLV Carrick. MU trải qua 7 trận liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường và vừa nhận thất bại 1-4 trước Como tại Champions League. Sky Sports thậm chí dự đoán Bournemouth có thể thắng 3-1, đồng thời chỉ ra vấn đề lớn nhất của MU là sự thiếu gắn kết.

Tình hình càng trở nên căng thẳng khi Bruno Fernandes phải ngồi dự bị. Đội trưởng MU đã công khai chỉ trích chiến thuật của Carrick sau trận thua Como, khiến quyết định của Carrick trở thành một trong những câu chuyện đáng chú ý nhất trước trận.

MU nhận thất bại 0-3 trước Bournemouth ngay tại Old Trafford, trong trận đấu bị nhìn nhận là thêm một màn trình diễn đáng báo động của đội bóng dưới thời HLV Michael Carrick. Ảnh: Manchester United

Nhưng Carrick không thể tìm thấy lời giải trên sân. Bournemouth nhập cuộc đầy tự tin và khiến MU gặp khó khăn trong việc kiểm soát trận đấu. Phút 38, Rayan mở tỷ số cho đội khách. Chỉ ít phút sau, Marcus Tavernier tiếp tục trừng phạt hàng phòng ngự MU bằng bàn thắng ở phút 41, đưa Bournemouth dẫn 2-0 trước khi bước vào giờ nghỉ.

Đó là khoảng thời gian MU bộc lộ rõ những vấn đề mà truyền thông Anh đã cảnh báo. Đội chủ nhà thiếu sự sắc bén trong tấn công, trong khi hàng phòng ngự liên tục để Bournemouth khai thác khoảng trống. Bournemouth là đội chơi có tổ chức, tốc độ và sáng tạo hơn, còn MU thể hiện sự rời rạc trong một trận đấu mà họ rất cần chiến thắng.

Sau giờ nghỉ, MU cố gắng tìm bàn rút ngắn cách biệt nhưng không đủ sức tạo ra cuộc lội ngược dòng. Phút 71, Evanilson ghi bàn thứ ba cho Bournemouth, khép lại một buổi tối ác mộng của đội chủ sân Old Trafford. Bournemouth rời Manchester với chiến thắng 3-0, còn MU tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng.

Thất bại này khiến áp lực lên Carrick tăng lên rõ rệt. Trước trận, Sky Sports đã xem cuộc đối đầu với Bournemouth là một bước ngoặt đối với tương lai của ông. Sau 90 phút, vấn đề không còn nằm ở một trận thua mà là câu hỏi liệu Carrick có thể kéo MU ra khỏi cuộc khủng hoảng hay không.

Old Trafford tiếp tục chứng kiến một MU thiếu sức sống, thiếu sự ổn định và quan trọng nhất là thiếu một lời giải đủ thuyết phục. Với Carrick, thất bại 0-3 này có thể trở thành bước ngoặt quyết định cho tương lai.