Ðã hết cảnh 'vòng vèo' cấp sổ đỏ?

Người dân nộp hồ sơ làm sổ đỏ tại trung tâm dịch vụ hành chính công

Từ văn bản đến niềm tin

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Di Linh, chúng tôi gặp bà Nguyễn Thị Kiều Hạnh rời quầy tiếp nhận với tập hồ sơ trên tay, nét mặt khá thư thái. Bà chia sẻ: “So với trước, giờ đi làm giấy tờ sổ đỏ nhanh hơn, đơn giản hơn hẳn. Tôi không biết thao tác hay quy trình nhiều, đến đây có người hỗ trợ, hướng dẫn tận tình, không phức tạp như hồi xưa”.

Câu chuyện của bà Hạnh không phải cá biệt trong những ngày này ở các trung tâm dịch vụ hành chính công khắp nơi. Nó phản ánh một chuyển động thực chất trong bộ máy hành chính, đặc biệt lĩnh vực đất đai ở các xã phường sau thời gian 2 văn bản về giải quyết về cấp sổ đỏ được ban hành.

Ngày 1/7/2026, UBND tỉnh ban hành Quyết định 40/2026/QĐ-UBND, quy định trình tự, thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh và chưa đầy 2 tháng sau, ngày 11/8/2026, Quyết định 4058/QĐ-UBND tiếp tục công bố các thủ tục hành chính mới và danh mục thủ tục bị bãi bỏ. 2 văn bản này ra đời được người dân nhận xét là đúng lúc, đúng hướng để buộc cả bộ máy lẫn người dân cùng nhìn vào một khung thời gian thống nhất.

Lực lượng tình nguyện được tăng cường hỗ trợ người dân làm thủ tục đất đai tại xã Di Linh

Hết cảnh “dò đá qua sông”

“Quy trình giải quyết hồ sơ đất đai phải đúng hạn, công khai và minh bạch tuyệt đối theo chỉ đạo của UBND tỉnh”, ông Bùi Thanh Hà - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, nhấn mạnh tại buổi thông tin với báo chí.

Ông cho biết, cụ thể thời hạn đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) lần đầu được ấn định tối đa 20 ngày làm việc. Lộ trình được chia theo từng mốc thời gian cụ thể: 17 ngày để thẩm định, xử lý từ khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ; 3 ngày để cấp giấy sau khi người dân hoàn tất nghĩa vụ tài chính. Riêng khâu thuế, cơ quan chuyên trách phải phát hành thông báo trong vòng 5 ngày làm việc. Tại các xã vùng đặc biệt khó khăn, thời gian được nới thêm nhưng không quá 10 ngày.

Toàn bộ danh mục giấy tờ, trình tự nộp và thời gian giải quyết đều niêm yết đồng bộ tại các trung tâm hành chính công lẫn cổng dịch vụ công trực tuyến. “Quy định rành mạch giúp người dân không còn cảnh “dò đá qua sông” như trước”, ông Nguyễn Văn Trí, ngụ xã Hiệp Thạnh nhận định. Tỷ lệ trả kết quả đúng hạn tại khâu tiếp nhận ở nhiều địa phương nhờ đó tăng rõ rệt.

Một góc quang cảnh đô thị Đà Lạt

Chuyên môn vẫn nghẽn

Dẫu vậy, bức tranh hành chính chưa hẳn đã trọn vẹn gam màu sáng. Áp lực bảo đảm tiến độ hiện dồn ngược về bộ phận chuyên môn. Cán bộ một chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thừa nhận: các xã vẫn còn sự lệch pha dữ liệu giữa bản đồ cũ và mới khiến khâu đối chiếu ranh giới, thẩm tra nguồn gốc đất tốn rất nhiều thời gian.

Nghịch lý này cũng được người dân chỉ ra và cho biết, dù khâu nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa diễn ra nhanh hơn, thời gian chờ cán bộ đi thực địa, đo đạc hiện trường vẫn còn chậm. Đây chính là nút thắt lớn nhất kìm hãm tiến độ chung.

Minh bạch quy trình và siết chặt mốc thời gian chưa thể giải quyết triệt để mọi tồn đọng trong một sớm một chiều. Dù vậy, những thay đổi này cũng đã tạo chuyển biến thực chất khi đẩy lùi được tình trạng nhũng nhiễu, quan liêu, đồng thời trao cho người dân một công cụ giám sát rõ ràng để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.