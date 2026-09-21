Xã Tây Ninh Hòa: Tập trung hoàn thành chỉ tiêu nông thôn mới

Với 35/47 chỉ tiêu thành phần của 10 nhóm tiêu chí đã hoàn thành, xã Tây Ninh Hòa đang tập trung tháo gỡ 12 chỉ tiêu còn lại và phấn đấu hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới trong năm 2026. Những tiêu chí chưa đạt chủ yếu liên quan đến hạ tầng, cơ sở vật chất, chất lượng nguồn nhân lực và chuyển đổi số.

Còn nhiều khó khăn

Tuyến đường liên xã tại thôn Tân Lập, xã Tây Ninh Hòa vừa được đầu tư nâng cấp, mở rộng.

Những chỉ tiêu chưa đạt trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới của xã Tây Ninh Hòa đều thuộc các nội dung khó khăn, đòi hỏi thêm nguồn lực đầu tư và thời gian để hoàn thiện. Hạ tầng giao thông, thủy lợi; tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ; cơ sở vật chất văn hóa, giáo dục; một số nội dung về chuyển đổi số... đang là những "nút thắt" cần được tháo gỡ. Toàn xã có 92,77km đường thôn, ngõ, xóm nhưng mới cứng hóa 72,025km, đạt khoảng 77%, trong khi yêu cầu tối thiểu là 90%. Hiện tại xã Tây Ninh Hòa còn khoảng 12km đường cần tiếp tục cứng hóa; 29km đường cần được đầu tư hệ thống chiếu sáng; việc trồng cây xanh trên các tuyến đường cũng chưa đáp ứng yêu cầu. Đối với thủy lợi, do địa hình có nhiều diện tích đất đồi nên một số vùng sản xuất vẫn phụ thuộc vào nước mưa, giếng khoan hoặc nguồn nước sông, suối. Hệ thống kênh mương thủy lợi chưa được đầu tư đầy đủ nên vấn đề điều tiết nước tưới gặp nhiều khó khăn.

Hiện nay, xã Tây Ninh Hòa chưa có Trung tâm Văn hóa - Thể thao tách biệt với trung tâm hành chính; chưa có thư viện công cộng; một số điểm sinh hoạt cộng đồng còn thiếu dụng cụ tập luyện thể thao, vui chơi cho trẻ em. Đối với tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia, sau sáp nhập xã còn 4 trường học, trong đó 3 trường thuộc diện sắp xếp và 1 trường được đổi tên. Đây cũng là một trong những tiêu chí địa phương gặp khó trong quá trình hoàn thiện. Hiện nay, xã đang chờ hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Trong lĩnh vực chuyển đổi số, việc ứng dụng công nghệ trong sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân vẫn còn hạn chế. Tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng nền tảng thương mại điện tử còn thấp; ứng dụng mã QR, truy xuất nguồn gốc và giao dịch trên môi trường số chưa phổ biến. Tiêu chí “thôn thông minh” chưa đạt do các nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng ở thôn chưa đáp ứng yêu cầu về điểm truy cập số và kết nối Internet cáp quang. Tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến toàn trình cũng chưa đạt mức 90% theo yêu cầu do người dân, nhất là người lớn tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số vẫn có thói quen đến trực tiếp Trung tâm Phục vụ hành chính công để được cán bộ, công chức hướng dẫn, hỗ trợ nộp hồ sơ trực tuyến và nhận kết quả trực tiếp.

Mô hình vườn cây ăn trái của gia đình bà Trần Thị Tâm, thôn Suối Mít, xã Tây Ninh Hòa.

Theo ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tây Ninh Hòa, bên cạnh những phần việc có thể chủ động thực hiện, một số tiêu chí còn phụ thuộc vào nguồn lực đầu tư và sự hỗ trợ của cấp trên. Địa phương đang tập trung xác định rõ từng phần việc, nhất là những nội dung liên quan đến hạ tầng để có giải pháp phù hợp, tránh dàn trải nguồn lực.

Gỡ “nút thắt” chặng cuối

Trong những tháng cuối năm 2026, xã Tây Ninh Hòa xác định nâng chất lượng các tiêu chí đã đạt và hoàn thành những tiêu chí còn thiếu là nhiệm vụ trọng tâm. Địa phương đã phân công thành viên Ban Chỉ đạo chương trình phụ trách từng tiêu chí, gắn trách nhiệm với tiến độ và xây dựng lộ trình thực hiện cụ thể. Trên tinh thần đó, xã Tây Ninh Hòa chủ động triển khai những phần việc phù hợp với điều kiện thực tế và có thể thực hiện ngay. Trong đó, địa phương tập trung nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo; hỗ trợ các hộ sản xuất, kinh doanh ứng dụng mã QR, truy xuất nguồn gốc, tiếp cận thương mại điện tử; tăng cường hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Mô hình nuôi bò nhốt chuồng nâng cao thu nhập của một hộ dân trên địa bàn xã Tây Ninh Hòa.

Để bảo đảm tiêu chí giao thông, UBND xã đã rà soát, lập danh mục và gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh phân bổ nguồn vốn đầu tư. Danh mục gồm 10 dự án giao thông với tổng mức đầu tư khoảng 21,4 tỷ đồng. Trong đó có các tuyến đường đất tại thôn Đống Đa dài hơn 1km, thôn Ninh Sim dài khoảng 950m; 13 công trình điện chiếu sáng với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 26,45 tỷ đồng và đề xuất hỗ trợ khoảng 3,5 tỷ đồng để trồng cây xanh dọc các tuyến đường trên địa bàn.

Trong khi chờ nguồn vốn được phân bổ, xã đã chủ động triển khai các phần việc thuộc thẩm quyền. Đặc biệt, để bảo đảm hoàn thành tiêu chí giao thông trong năm 2026, từ nguồn vốn bổ sung có mục tiêu của tỉnh, UBND xã đã thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư đối với 1 dự án đường bê tông và 3 công trình điện chiếu sáng, tổng mức đầu tư khoảng 8 tỷ đồng. Bên cạnh đó, xã sử dụng nguồn ngân sách địa phương để đầu tư 1 tuyến đường tại thôn Lam Sơn dài 900m.

Ông NGUYỄN THANH BÌNH - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tây Ninh Hòa: Chúng tôi xác định phải làm từng việc, theo từng nhóm tiêu chí và bám sát tiến độ. Những nội dung thuộc thẩm quyền xã sẽ tập trung triển khai ngay; đối với những vấn đề cần nguồn lực lớn hoặc vượt thẩm quyền, xã sẽ tổng hợp, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, hỗ trợ.

Đối với những nội dung cần nguồn lực đầu tư lớn, xã xác định thứ tự ưu tiên theo mức độ cấp thiết, đồng thời lồng ghép các nguồn lực để từng bước hoàn thiện hạ tầng. Trong đó, địa phương đề xuất đầu tư các công trình phục vụ sản xuất, dân sinh; nâng cấp cơ sở vật chất trường học, thiết chế văn hóa và hạ tầng phục vụ chuyển đổi số. Việc đầu tư được thực hiện theo lộ trình, phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực và yêu cầu thực tế của từng khu vực.

Thời gian tới, UBND xã tiếp tục rà soát, cân đối và xem xét bố trí nguồn tăng thu của xã để thực hiện phần vốn đối ứng cho các dự án; đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục ngay trong thời gian chờ tỉnh phân bổ vốn. Qua đó, khi nguồn vốn được bố trí, các dự án có thể triển khai ngay, góp phần bảo đảm tiến độ thực hiện và giải ngân vốn trong năm 2026.