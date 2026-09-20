EVNNPT và JICA trao đổi về khả năng thu xếp vốn cho các dự án truyền tải điện

Tham dự cuộc họp về vốn cho các dự án truyền tải điện, phía EVNNPT có các Ban Tài chính và Kế toán, Quản lý Đầu tư xây dựng, Kế hoạch và Văn phòng. Về phía JICA có sự tham gia của JICA hội sở chính đến từ Nhật Bản là bà Sato Naoyuki, ông Hirota Yuko và JICA Việt Nam là bà Hotta Sakura cùng các chuyên gia về năng lượng của JICA.

Buổi làm việc giữa EVNNPT và JICA

Trong bối cảnh nhu cầu đầu tư phát triển cho hệ thống truyền tải điện ngày càng lớn nhằm đáp ứng yêu cầu bảo đảm cung cấp điện và nâng cao độ ổn định của hệ thống điện quốc gia, EVNNPT đã chủ động đa dạng hóa các nguồn vốn đầu tư cho các dự án. Bên cạnh nguồn vay tín dụng thương mại trong nước, Tổng công ty tích cực làm việc với các ngân hàng phát triển không cần bảo lãnh Chính phủ và các tổ chức tài chính quốc tế, trong đó có JICA, để thu xếp nguồn vốn ODA cho các dự án truyền tải điện trọng điểm.

Tại cuộc họp, JICA đã đưa ra các tiêu chí của dự án do JICA tài trợ vốn vay phải phù hợp với Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu. Một trong các yêu cầu là đường dây truyền tải không được phục vụ riêng cho một nhà máy nhiệt điện sử dụng nhiên liệu hóa thạch được xây dựng mới, đặc biệt là nhà máy nhiệt điện than không có các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính (GHG).

Kết thúc cuộc họp, EVNNPT và JICA khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với nhau trong quá trình lựa chọn danh mục dự án sử dụng vốn vay ODA từ JICA và hoàn thiện quy trình chuẩn bị triển khai các dự án, góp phần đưa các công trình truyền tải điện trọng điểm vào đầu tư xây dựng, nâng cao năng lực truyền tải của hệ thống điện quốc gia và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới.