Khi lãnh đạo phường 'cà phê sáng với dân'

Người dân TDP 5 phản ánh kiến nghị với lãnh đạo phường Phú Thủy

Đó là câu chuyện về một chính quyền chủ động tìm đến người dân qua mô hình “Cà phê sáng giữa lãnh đạo phường với Nhân dân” được phường Phú Thủy (Lâm Đồng) triển khai, đang nhận được sự quan tâm thời gian gần đây. Theo cách làm này, hằng tháng lãnh đạo phường cùng các cơ quan chuyên môn đến một tổ dân phố để gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với người dân. Tại đây, những vấn đề người dân quan tâm được nói thẳng, hỏi thẳng và trong phạm vi thẩm quyền sẽ được trao đổi, giải quyết ngay.

Điển hình, tại buổi “Cà phê sáng” ở tổ dân phố 5 vào ngày 12/9 vừa qua, người dân đã phản ánh nhiều vấn đề thiết thực như: sớm sửa chữa, bổ sung hệ thống chiếu sáng, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn nơi công cộng, đầu tư đồng bộ hệ thống thoát nước, khắc phục tình trạng ngập úng tại một số tuyến hẻm vào mùa mưa, cũng như tăng cường bảo đảm vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan đô thị trên địa bàn. Lãnh đạo phường và các đơn vị chức năng trực tiếp trao đổi, đồng thời chỉ đạo xử lý một số nội dung ngay tại buổi gặp gỡ.

Lãnh đạo phường Phú Thủy giải quyết, đồng thời chia sẻ, cung cấp thông tin những vấn đề người dân TDP 5 quan tâm

Có thể nói, lâu nay, người dân thường đến cơ quan công quyền khi có việc. Nay, chính quyền chủ động đến với người dân để nghe dân nói về những việc đang diễn ra hằng ngày trong khu dân cư. Sự thay đổi ấy tưởng nhỏ nhưng lại có ý nghĩa lớn đối với phương thức quản trị ở cơ sở. Bởi, có những vấn đề, nếu chỉ nhìn qua báo cáo, văn bản hay phản ánh gián tiếp, có thể chưa thấy hết tính chất và mức độ. Nhưng khi trực tiếp nghe người dân trình bày, lãnh đạo có thêm một kênh thông tin rất thực tế để chỉ đạo xử lý.

2. Một nền hành chính hiện đại không nhất thiết phải bắt đầu bằng những điều quá lớn. Đôi khi, nó chỉ cần bắt đầu từ việc người cán bộ chịu khó bước ra khỏi phòng làm việc, đến khu phố, ngồi cùng người dân và hỏi: Ở đây bà con còn điều gì chưa thuận lợi? Có việc gì chính quyền cần làm tốt hơn?

Từ câu hỏi ấy, chính quyền có thể nhận ra những vấn đề mà báo cáo văn bản chưa phản ánh hết. Người dân cũng có dịp hiểu rõ hơn những việc chính quyền đã, đang làm, những việc thuộc thẩm quyền nào và những vấn đề cần thêm thời gian, nguồn lực để giải quyết.

Công viên bãi đá Ông Địa là điểm nhấn thu hút du khách ở phường Phú Thủy thời gian gần đây

Sự đối thoại hai chiều ấy rất cần thiết trong quá trình xây dựng chính quyền cơ sở. Bởi một nền hành chính hiện đại không chỉ được đo bằng số hồ sơ giải quyết đúng hạn, dịch vụ công trực tuyến hay mức độ ứng dụng công nghệ, dù yếu các tố đó rất quan trọng, nhưng phía sau những con số vẫn là con người. Vì thế, để chính quyền thật sự gần dân, vẫn cần sự hiện diện và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ ở cơ sở.

Đây cũng là tinh thần được các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thường xuyên nhấn mạnh trong chỉ đạo hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp của tỉnh nhà, khi yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành, với trọng tâm là lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo và chuyển từ phục vụ hành chính sang phục vụ Nhân dân. Câu chuyện mô hình “Cà phê sáng với dân” của phường Phú Thủy vì thế có thể được nhìn như một lát cắt nhỏ của yêu cầu đó.