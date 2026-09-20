[Video] Chính phủ yêu cầu quy định rõ thời hạn sử dụng nhà chung cư

Quý II/2026, Hà Nội có hơn 5.300 căn hộ được đưa ra thị trường nhưng hơn 60% thuộc phân khúc hạng A, chủ yếu tập trung ở phân khúc cao cấp. Để thu hẹp khoảng cách giữa nguồn cung và nhu cầu thực, Hà Nội đang đẩy mạnh phát triển nhà ở theo nhiều hình thức phù hợp hơn với khả năng chi trả và nhu cầu ở thực của người dân.