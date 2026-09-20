[Video] Chính phủ yêu cầu quy định rõ thời hạn sử dụng nhà chung cư
Chính phủ yêu cầu quy định rõ thời hạn sử dụng nhà chung cư theo niên hạn xây dựng công trình bảo đảm thống nhất với thời hạn sử dụng công trình.
Quy định cụ thể việc xử lý nhà chung cư hết thời hạn sử dụng, trong đó làm rõ các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà chung cư (như quyền được tiếp tục sử dụng quyền sử dụng đất để xây dựng lại nhà chung cư, quyền được đóng góp nghĩa vụ tài chính để xây dựng mới chung cư khi hết thời hạn…).
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-chinh-phu-yeu-cau-quy-dinh-ro-thoi-han-su-dung-nha-chung-cu-post989822.html