Quyết liệt bảo vệ tài nguyên rừng

Ban Quản lý rừng phòng hộ Đa Nhim tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trên đất rừng ở Tiểu khu 142

Xã Lạc Dương là một trong những địa bàn điển hình gánh chịu áp lực về tình trạng phá rừng và lấn chiếm đất lâm nghiệp. Báo cáo cho thấy, trong khoảng thời gian hơn 1 năm (từ đầu tháng 7/2025 đến cuối tháng 8/2026), lực lượng chức năng trên địa bàn xã Lạc Dương đã phát hiện 15 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp. Phân tích nguyên nhân xảy ra vi phạm tại địa phương, đại diện cơ quan chuyên môn chỉ ra rằng, vì lợi ích kinh tế trước mắt mà dẫn đến các hành vi xâm phạm rừng trái phép.

Ngay sau khi Chỉ thị số 11 ban hành, các địa phương đã khẩn trương cụ thể hóa thành kế hoạch hành động sát với thực tế, đặt ra mục tiêu tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với toàn bộ diện tích đất rừng và đất lâm nghiệp. Đồng thời nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, cán bộ chuyên môn, lực lượng chức năng, đơn vị chủ rừng và cộng đồng dân cư. Ông Liêng Jang Ha Rô Ty - Phó Trưởng Phòng Kinh tế xã Lạc Dương chia sẻ: “Thực hiện chỉ đạo của tỉnh và UBND xã Lạc Dương, Phòng Kinh tế, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự xã đã phối hợp với các đơn vị chủ rừng tăng cường tuần tra, kiểm tra rừng, xử lý nghiêm những vụ việc vi phạm Luật Lâm nghiệp, giải tỏa dứt điểm những vị trí bị lấn chiếm, san gạt, xây dựng nhà trái phép trên đất lâm nghiệp”.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Viên bay flycam để theo dõi diễn biến tài nguyên rừng

Tinh thần kiên quyết, không nhượng bộ vi phạm còn được thể hiện rõ nét qua hành động tại các "điểm nóng". Tại Trạm Bảo vệ rừng Đarahoa (thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Đa Nhim), khi phát hiện vụ việc xây dựng nhà trái phép trên đất lâm nghiệp ở Tiểu khu 142, đơn vị đã tập trung lực lượng vận động, tuyên truyền để người dân đồng thuận tháo dỡ công trình vi phạm. Ngay sau khi hoàn thành giải tỏa, đơn vị lập tức tiến hành trồng lại rừng trên diện tích đất lâm nghiệp bị xâm hại. Ông Dương Quốc Thuận - Trạm trưởng Trạm Bảo vệ rừng Đarahoa cho biết, đơn vị sẽ duy trì các chốt chặn 24/24 giờ nhằm chủ động phát hiện và ngăn chặn từ sớm, từ xa mọi hành vi xâm hại tài nguyên rừng.

Các chủ rừng tăng cường tuần tra bảo vệ rừng

Ở cấp độ quản lý ngành, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh đã chỉ đạo toàn diện các đơn vị trực thuộc, UBND cấp xã, phường, đặc khu và các chủ rừng tăng cường tuần tra, nhất là tại các vùng giáp ranh và "điểm nóng". Theo ông Lê Thanh Sơn - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, các trường hợp lấn chiếm xây nhà trái phép trên đất lâm nghiệp đều bị lực lượng chức năng kiên quyết tháo dỡ, xử lý nghiêm minh, qua đó nhận được sự đồng thuận cao trong quần chúng Nhân dân.

"Để thực hiện tốt Chỉ thị 11, Sở đã chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm phối hợp với các đơn vị chủ rừng, chính quyền địa phương bám sát địa bàn, đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục pháp luật và cho người dân ký cam kết bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. Qua đó giúp các đơn vị chủ rừng thực hiện hiệu quả hơn nhiệm vụ bảo vệ rừng”, ông Lê Thanh Sơn cho biết thêm.

Sau giải toả, Ban QLRPH Đa Nhim tiến hành trồng lại rừng.

Theo số liệu thống kê, trong 8 tháng năm 2026, lực lượng chức năng đã phát hiện 381 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, tăng hơn 23% so với cùng kỳ năm trước.

Sau sáp nhập, Lâm Đồng là tỉnh có diện tích đất rừng lớn nhất nước ta