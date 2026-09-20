Quảng Ninh có thêm khu nghỉ dưỡng 5 sao, mở rộng dư địa cho du lịch cao cấp

Các đại biểu cắt băng khánh thành Trà Cổ Long Beach Hotel & Resort

Bổ sung mắt xích cho hệ thống du lịch cao cấp

Với 170 phòng nghỉ, trung tâm hội nghị sức chứa 500 khách cùng hệ thống dịch vụ nghỉ dưỡng, khách sạn có thể góp phần gia tăng năng lực đón những phân khúc khách có yêu cầu cao về chất lượng lưu trú, nghỉ dưỡng kết hợp hội nghị, sự kiện.

Sự xuất hiện của một cơ sở lưu trú quy mô lớn tại Trà Cổ cũng đặt ra một câu chuyện rộng hơn: Làm thế nào để hệ thống dịch vụ cao cấp trở thành nền tảng nâng chất lượng điểm đến, khuyến khích du khách ở lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn và khám phá sâu hơn những giá trị văn hóa, cảnh quan của Móng Cái cũng như Quảng Ninh?

Trà Cổ Long Beach Hotel & Resort vừa được đưa vào vận hành tại số 36 đường gom Tràng Vĩ, phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh. Công trình có 11 tầng, 170 phòng nghỉ, trung tâm hội nghị sức chứa 500 khách và các tiện ích phục vụ nghỉ dưỡng, vui chơi, thể thao.

Ở góc độ du lịch, giá trị đáng quan tâm của một cơ sở lưu trú 5 sao không nằm riêng ở số lượng phòng được bổ sung. Quan trọng hơn là khả năng hình thành thêm những sản phẩm có chất lượng cao, tạo điều kiện để điểm đến tiếp cận những phân khúc khách có mức chi tiêu lớn và nhu cầu trải nghiệm đa dạng.

Móng Cái vốn có lợi thế đặc thù về vị trí địa lý, cảnh quan biển Trà Cổ và khả năng kết nối với thị trường khách quốc tế qua khu vực cửa khẩu. Trong chuỗi sản phẩm của Quảng Ninh, địa phương cũng có điều kiện phát triển các loại hình du lịch nghỉ dưỡng biển, du lịch cuối tuần, du lịch gia đình, MICE và các sản phẩm gắn với thương mại, văn hóa vùng biên.

Một cơ sở lưu trú cao cấp được đưa vào khai thác sẽ tạo thêm điều kiện để những sản phẩm ấy được tổ chức ở quy mô lớn hơn. Trung tâm hội nghị 500 khách có thể phục vụ các cuộc gặp gỡ, hội họp, đào tạo, sự kiện và chương trình MICE; hệ thống phòng nghỉ tạo thêm khả năng đón khách đoàn, khách gia đình và khách công vụ.

Đây cũng là hướng đi phù hợp với yêu cầu nâng chất lượng du lịch Quảng Ninh. Khi cơ sở lưu trú cao cấp tăng lên, điểm đến có thêm nền tảng để xây dựng những sản phẩm có giá trị gia tăng cao, thay cho việc phụ thuộc quá nhiều vào lượng khách thuần tuý.

Ông Nguyễn Khắc Trung, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Trung Chính phát biểu tại Lễ khai trương

Trà Cổ cần được đặt trong không gian du lịch rộng hơn

Trà Cổ sở hữu những điều kiện tự nhiên đặc trưng với bãi biển dài, cát trắng, hàng phi lao và cảnh quan ven biển. Vị trí của Móng Cái còn tạo nên sự giao thoa giữa du lịch biển, du lịch văn hóa và các hoạt động giao thương vùng biên.

Những lợi thế ấy đã tồn tại từ lâu. Vấn đề đặt ra là làm thế nào chuyển hóa tài nguyên thành chuỗi sản phẩm đủ sức giữ chân du khách.

Một khu nghỉ dưỡng cao cấp có thể tạo ra một điểm tựa cho quá trình đó, nhưng bản thân cơ sở lưu trú chưa thể quyết định sức hấp dẫn của điểm đến.

Khả năng giữ khách phụ thuộc vào sự phong phú của trải nghiệm bên ngoài khách sạn: cảnh quan biển, di sản văn hóa, ẩm thực, hoạt động thể thao, mua sắm, đời sống cộng đồng và những sản phẩm đặc trưng của vùng biên.

Vì vậy, sự xuất hiện của Trà Cổ Long Beach Hotel & Resort có thể được nhìn nhận như một phần trong quá trình hoàn thiện hệ thống dịch vụ du lịch tại Trà Cổ. Dự án Khu đô thị và du lịch cao cấp Trà Cổ được định hướng với các loại hình nhà ở, biệt thự nghỉ dưỡng và tổ hợp khách sạn tiêu chuẩn 5 sao.

Sau nhiều năm triển khai, khách sạn được đưa vào vận hành cũng đánh dấu việc hoàn thiện hạng mục cuối cùng của quần thể.

Nhìn từ quy hoạch du lịch, sự hoàn thiện của một quần thể nghỉ dưỡng có ý nghĩa ở khả năng tạo ra một hệ thống dịch vụ đồng bộ hơn.

Du khách có thêm lựa chọn lưu trú, trong khi doanh nghiệp lữ hành có thêm cơ sở để thiết kế các chương trình nghỉ dưỡng dài ngày, tour chuyên đề hoặc những gói sản phẩm kết hợp hội nghị, sự kiện và trải nghiệm địa phương.

Các đại biểu tham dự Lễ khai trương

Kết nối tốt hơn, cơ hội lớn hơn

Một trong những điều kiện quan trọng để du lịch cao cấp phát triển là khả năng tiếp cận điểm đến. Móng Cái đang có lợi thế khi nằm trên hệ thống kết nối với Hà Nội, Hạ Long và Vân Đồn.

Các tuyến cao tốc Hà Nội - Hạ Long - Móng Cái, Vân Đồn - Móng Cái cùng Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn tạo thêm điều kiện kết nối khu vực Đông Bắc với các trung tâm du lịch, kinh tế trong nước và thị trường quốc tế.

Trong mạng lưới ấy, Trà Cổ có thể được định vị như một điểm nghỉ dưỡng ven biển bổ trợ cho hệ thống sản phẩm của Quảng Ninh.

Lợi thế lớn hơn của Móng Cái nằm ở khả năng kết hợp nhiều dòng khách. Khách đến vì nhu cầu giao thương có thể kết hợp nghỉ dưỡng; khách du lịch biển có thể mở rộng trải nghiệm sang văn hóa, ẩm thực và mua sắm; khách đoàn có thể kết hợp chương trình hội nghị với các hoạt động khám phá địa phương.

Nếu được kết nối thành những hành trình hợp lý, thời gian lưu trú của du khách có thể được kéo dài, qua đó tạo thêm doanh thu cho hệ thống dịch vụ địa phương.

Đây là điểm cần được tính đến khi Quảng Ninh tiếp tục phát triển du lịch cao cấp. Giá trị của một khách du lịch không chỉ được tạo ra trong phòng nghỉ mà còn nằm ở tổng mức chi tiêu cho ẩm thực, vui chơi, mua sắm, tham quan, vận chuyển và các trải nghiệm khác.

Trà Cổ Long Beach Hotel & Resort và Dự án Khu đô thị và du lịch cao cấp Trà Cổ được kỳ vọng tạo thêm cơ hội phát triển du lịch cao cấp cho Quảng Ninh

Thêm giá trị cho điểm đến

Quảng Ninh đã có hệ thống sản phẩm du lịch khá đa dạng, với Hạ Long, Vân Đồn, Cô Tô, Yên Tử và nhiều điểm đến khác. Việc bổ sung thêm cơ sở lưu trú 5 sao tại Trà Cổ giúp mở rộng không gian của phân khúc nghỉ dưỡng cao cấp về phía Đông Bắc của tỉnh.

Với Móng Cái, đây còn là cơ hội để định hình rõ hơn một sản phẩm du lịch có tính đặc thù: nghỉ dưỡng biển gắn với trải nghiệm văn hóa vùng biên và kết nối quốc tế.

Tuy nhiên, để biến năng lực lưu trú thành sức hút thực sự, Trà Cổ cần tiếp tục phát triển các sản phẩm bên ngoài khu nghỉ dưỡng. Những giá trị riêng của địa phương như cảnh quan biển, không gian văn hóa, ẩm thực, các điểm tham quan và đời sống đô thị vùng biên cần được tổ chức thành những trải nghiệm có chiều sâu.

Khi đó, khách sạn 5 sao sẽ đóng vai trò như một mắt xích trong chuỗi giá trị du lịch, thay vì trở thành một điểm đến khép kín.

Quá trình đầu tư tại Trà Cổ đã trải qua nhiều năm, với những khó khăn về dịch bệnh, thời tiết và tiến độ xây dựng. Các hạng mục của khu đô thị, nghỉ dưỡng từng bước được hoàn thiện, trong đó khách sạn là hạng mục cuối cùng đưa vào khai thác.

Giờ đây, câu chuyện được đặt ra không phải chỉ ở việc có thêm một khách sạn 5 sao. Quan trọng hơn là Quảng Ninh có thêm một nguồn lực mới để nâng chất lượng sản phẩm, mở rộng phân khúc khách và tăng sức cạnh tranh của Móng Cái trên bản đồ du lịch.

Từ một vùng biển giàu tiềm năng, Trà Cổ đang có thêm điều kiện để phát triển thành điểm nghỉ dưỡng và trải nghiệm của vùng Đông Bắc.

Nếu được kết nối tốt với các tài nguyên văn hóa, thiên nhiên và dịch vụ của Móng Cái, sự gia tăng của cơ sở lưu trú cao cấp sẽ góp phần tạo nên một hệ sinh thái du lịch có khả năng giữ khách lâu hơn, tạo giá trị kinh tế cao hơn và mở rộng thêm dư địa cho du lịch Quảng Ninh.