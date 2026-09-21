Căn hộ ở Hà Nội giá 37 triệu đồng/m2: Lý do khiến người mua ngại xuống tiền

Một căn hộ 2 phòng ngủ tại khu vực Linh Đàm đang được rao bán với giá 53 triệu đồng/m2. Mức giá này thấp hơn một số căn hộ cũ tại HH Linh Đàm, khiến nhiều người chú ý.

Theo thông tin từ người rao bán, căn hộ có diện tích hơn 67m2, thiết kế 2 phòng ngủ, được chào giá 3,6 tỷ đồng, tương đương khoảng 52-53 triệu đồng/m2. Với mức giá này, căn hộ đang được rao bán thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung tại khu vực.

Chung cư tại khu đô thị Tây Nam Linh Đàm có giá trung bình từ 75-85 triệu đồng/m2. Căn hộ diện tích tầm trung, 2 phòng ngủ, thường có giá chào bán từ 4,6 tỷ đồng, tùy vị trí và chất lượng dự án.

Đáng chú ý, mức giá căn hộ trên còn thấp hơn một số căn hộ tại HH Linh Đàm đang được rao bán với mức giá khoảng 60 triệu đồng/m2.

Khi liên hệ, chủ nhà cho biết căn hộ thuộc chung cư Melody Residences. Dự án mới hoàn thiện phần thô và chưa bàn giao. Theo người rao bán, chủ căn hộ đã thanh toán khoảng 90% giá trị hợp đồng và đang có nhu cầu chuyển nhượng.

Trên các trang rao vặt bất động sản, một số chủ nhà còn rao bán căn hộ tại dự án này với giá chỉ khoảng 50 triệu đồng/m2.

Nhiều dự án căn hộ rao bán rẻ nhưng ít người quan tâm. Ảnh: Duy Anh

Tại khu vực Hà Đông, một dự án căn hộ cũng có những căn được chào bán với mức giá thấp hơn một số sản phẩm cùng khu vực.

Đơn cử, một căn diện tích 92,6m2, tầng trung, đang được rao bán 5 tỷ đồng, tương đương khoảng 54 triệu đồng/m2. Căn hộ nguyên bản được thiết kế 2 phòng ngủ và 1 phòng đa năng, có thể cải tạo thành 3 phòng ngủ, cùng 2 phòng vệ sinh và 3 lô gia. Theo người rao bán, mức giá này thấp hơn một số căn khác trong cùng dự án.

Qua tìm hiểu, các căn hộ có mức giá rẻ đều có thời hạn sử dụng 50 năm. Trong khi đó, những căn có thời hạn sử dụng lâu dài được chào bán khoảng 65-90 triệu đồng/m2, trong khi các căn có thời hạn 50 năm có giá khoảng 37-55 triệu đồng/m2.

Cân nhắc khi xuống tiền

Anh Đức Việt, môi giới bất động sản, cho biết căn hộ Hanoi Melody Residences (phường Hoàng Liệt) có giá thấp hơn mặt bằng chung do dự án đang chậm tiến độ. Dự án nhiều lần gián đoạn thi công, lùi thời điểm bàn giao.

Còn tại chung cư ở Hà Đông, nguyên nhân khiến căn hộ có giá thấp hơn mặt bằng chung chủ yếu nằm ở thời hạn sử dụng 50 năm. Khi so sánh với các căn hộ sở hữu lâu dài, người mua thường cân nhắc kỹ hơn về giá trị tài sản và khả năng thanh khoản sau này. Nhiều khách sau khi biết rõ thời hạn sử dụng mới tiếp tục cân nhắc, thay vì xuống tiền ngay.

Luật sư Trần Vi Thoại cho rằng, với những căn hộ chưa bàn giao, người mua cần đặc biệt kiểm tra hợp đồng mua bán, tiến độ thực tế của dự án, thời hạn bàn giao, điều khoản xử lý nếu chủ đầu tư chậm bàn giao và tình trạng thực hiện nghĩa vụ tài chính của bên chuyển nhượng.

Trường hợp mua lại từ khách hàng cũ, cần xác định rõ giao dịch là chuyển nhượng hợp đồng mua bán hay hình thức khác, đồng thời kiểm tra điều kiện để được chuyển nhượng và các khoản tiền còn phải thanh toán cho chủ đầu tư.

Người mua cũng không nên chỉ nhìn vào đơn giá thấp hơn mặt bằng chung mà bỏ qua tổng số tiền phải trả và thời gian chờ nhận nhà.

Đối với căn hộ có thời hạn sử dụng 50 năm, luật sư cho rằng người mua cần làm rõ ngay từ đầu thời hạn này được tính từ thời điểm nào, loại đất và mục đích sử dụng đất của dự án, hình thức pháp lý của căn hộ và quyền của người mua sau khi hết thời hạn. Đây là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị và khả năng chuyển nhượng của tài sản.

Theo luật sư, mức giá thấp hơn căn hộ sở hữu lâu dài cần được đặt trong tương quan với thời hạn sử dụng và các quyền pháp lý đi kèm, thay vì chỉ so sánh đơn giá trên mỗi m2.