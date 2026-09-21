Giữ vững và nâng chất nông thôn mới

Sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp uỷ, chính quyền xã Tân Ân rà soát toàn bộ các tiêu chí NTM, xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp điều kiện địa bàn mở rộng.

Ðịa phương triển khai đồng bộ giải pháp, trong đó đẩy mạnh tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân, khơi dậy phong trào thi đua xây dựng NTM ở các xóm, ấp; phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ đảng viên, tạo sự đồng thuận và lan toả trong cộng đồng dân cư.

Diện mạo xã Tân Ân ngày càng đổi mới.

Phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân

Bám sát phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, xã Tân Ân đặc biệt chú trọng phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân trong xây dựng NTM.

Qua tuyên truyền, vận động, người dân phấn khởi, tích cực hiến đất và ngày công lao động, cùng với cấp uỷ, chính quyền địa phương đầu tư hạ tầng, phát triển kinh tế.

Riêng từ đầu năm đến nay, xã triển khai xây dựng hơn 10 km lộ nông thôn, giúp việc đi lại, giao thương của người dân được thuận lợi.

Ông Nguyễn Văn Ðời, ấp Ông Ðịnh, chia sẻ: “Trước đây đi lại khó khăn, chủ yếu bằng xuồng máy. Khi địa phương có chủ trương làm lộ bê tông, bà con rất đồng tình, ủng hộ. Quá trình tuyến lộ thi công, hộ dân trên tuyến chủ động phát dọn cây cối, hỗ trợ điện, nước... để công trình sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng. Nhờ vậy, tuyến lộ nhanh chóng được khánh thành trong niềm vui mừng, phấn khởi của mọi người”.

Trên hành trình xây dựng NTM, Nhân dân Tân Ân đoàn kết, cùng nhau đóng góp sức người, sức của để làm đẹp quê hương. Chỉ tính riêng nguồn lực xây dựng NTM kiểu mẫu, người dân toàn xã đóng góp tiền, ngày công, hiến đất, tài sản trị giá hàng tỷ đồng. Ðội ngũ cán bộ từ xã đến ấp luôn trách nhiệm, tích cực triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Ông Nguyễn Ðình Bảo, Phó Trưởng ấp Ông Ðịnh, cho biết: “Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tất cả chủ trương về xây dựng cầu, lộ nông thôn, trụ sở ấp... đều nhận được sự đồng tình, ủng hộ của bà con. Ðây là tiền đề để ấp Ông Ðịnh từng bước hoàn thiện hạ tầng cơ sở, xây dựng xóm, ấp ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp”.

Hướng đến hoàn thiện hạ tầng nông thôn

Với những kết quả đạt được trong xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, xã Tân Ân hoàn thành đầu tư xây dựng các nhà văn hoá ấp, hệ thống đường giao thông, kênh mương thuỷ lợi, cơ sở vật chất trường, lớp học. Cơ sở hạ tầng cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, sản xuất của địa phương. Qua đó, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân (thu nhập bình quân đầu người hơn 75 triệu đồng/năm), giảm rõ rệt tỷ lệ hộ nghèo.

Ðường liên ấp được bê tông hoá nhờ sự đồng thuận và góp sức của người dân.

Ông Lê Hoài Phương, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Ân, cho biết, theo Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM, quy định tiêu chí xã đạt chuẩn NTM hiện đại trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2026-2030 (được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 149/2026/QÐ-UBND ngày 22/6/2026), các tiêu chí xã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn xã gồm 10 tiêu chí, với 47 nội dung.

Qua rà soát, hiện xã có 1 tiêu chí và 10 nội dung đạt, còn lại 37 nội dung, trong đó một số nội dung sẽ được đánh giá vào cuối năm, một số nội dung chưa đạt nằm trong lộ trình thực hiện đến năm 2030.

“Xác định xây dựng và hoàn thiện hạ tầng nông thôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo điều kiện đi lại, giao thương thuận lợi, thời gian qua, địa phương tập trung mọi nguồn lực, khơi dậy sức dân trong xây dựng cầu, đường. Nhờ vậy, hạ tầng liên kết trên địa bàn xã ngày càng đồng bộ, giúp người dân phát triển kinh tế hộ, rút ngắn khoảng cách giữa các ấp và từng bước tiến tới hoàn thiện 100% lộ bê tông nông thôn toàn xã”, ông Lê Hoài Phương chia sẻ./.