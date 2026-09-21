Nâng quy mô các khu tái định cư

Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn là một trong những khu tái định cư quy mô lớn được đầu tư xây dựng đồng bộ, hiện đại.

Với hàng loạt dự án đã và đang triển khai thực hiện, nhu cầu về quỹ đất TĐC trên địa bàn thành phố là rất lớn.

Nhiều khu tái định cư có diện tích nhỏ

Cuối năm 2021, khu TĐC Thống Nhất - Tân Mai trên địa bàn các phường: Trấn Biên và Tam Hiệp được chính thức khởi công xây dựng. Đây là một trong số các khu TĐC được quy hoạch xây dựng để phục vụ TĐC cho các công trình, dự án trọng điểm trong khu vực.

Theo quy hoạch, khu TĐC Thống Nhất - Tân Mai có diện tích hơn 8,5ha, được đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống đường giao thông, cây xanh, cấp thoát nước, hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh. Dự án khi hoàn thành sẽ đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho gần 1,9 ngàn người, tương đương với hơn 400 lô đất TĐC.

Tuy nhiên, theo ông Trần Đại Dương, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố, sau khi tiếp nhận dự án, qua rà soát, trong hơn 400 lô đất TĐC tại khu TĐC Thống Nhất - Tân Mai, có hơn 200 lô sẽ bố trí TĐC tại chỗ cho các hộ dân đã di dời để giao mặt bằng xây dựng khu TĐC này. Như vậy, số lô TĐC được sử dụng bố trí TĐC cho các dự án khác chỉ còn khoảng một nửa.

Cũng theo ông Trần Đại Dương, sau khi thành lập, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố tiếp nhận bàn giao 30 dự án xây dựng các khu TĐC trên địa bàn thành phố từ các ban quản lý dự án khu vực trước đây. Trong số này, có 14 dự án đang triển khai xây dựng, 16 dự án đang chuẩn bị đầu tư. Qua rà soát, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố nhận thấy có nhiều khu TĐC có diện tích rất nhỏ. Mặt khác, tại các khu TĐC này, số lô đất sử dụng để bố trí TĐC tại chỗ cho các hộ dân chiếm từ 20-30% tổng số lô đất. “Bên cạnh khu TĐC Thống Nhất - Tân Mai, các khu TĐC Tam Hiệp, Bình Đa cũng rơi vào tình trạng tương tự” - ông Trần Đại Dương cho biết.

Kiến nghị đầu tư các khu tái định cư quy mô lớn

Thực tế, việc đầu tư xây dựng các khu TĐC có quy mô nhỏ, có tỷ lệ đất bố trí TĐC tại chỗ cao dẫn đến nguy cơ giảm hiệu quả đầu tư. Từ thực tế nêu trên, mới đây, vào giữa tháng 9-2026, tại buổi làm việc của Phó Bí thư Thành ủy Võ Tấn Đức với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố và các đơn vị liên quan, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố cho biết: Đơn vị đang thực hiện tổng hợp về quy mô các dự án xây dựng các khu TĐC đã tiếp nhận bàn giao để báo cáo UBND thành phố; đồng thời kiến nghị UBND thành phố xem xét, đối với các dự án đang triển khai đầu tư xây dựng thì tiếp tục thực hiện. Trong khi đó, với các dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, nếu đánh giá hiệu quả đầu tư không cao thì đề xuất tạm dừng đầu tư.

Thông tin từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố từ nay đến cuối năm 2026, đơn vị sẽ khởi công xây dựng thêm 2 khu TĐC gồm: Khu TĐC Nhân Nghĩa, xã Cẩm Mỹ và khu TĐC Xuân Hiệp, phường Xuân Lộc.

“Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố cũng kiến nghị UBND thành phố quy hoạch đầu tư xây dựng các khu TĐC có quy mô lớn để đảm bảo nhu cầu bố trí TĐC trên địa bàn thành phố”- ông Trần Đại Dương cho biết thêm.

Cũng tại buổi làm việc này, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Cát Tiên cho rằng: Đối với công tác xây dựng các khu TĐC phục vụ triển khai các dự án, các đơn vị liên quan cần căn cứ vào định hướng phát triển của thành phố, kế hoạch đầu tư công có những công trình, dự án nào sẽ đầu tư cần quỹ đất TĐC bố trí cho người dân để tính toán quy hoạch xây dựng các khu TĐC. Các vị trí quy hoạch xây dựng các khu TĐC cũng cần phải lựa chọn những khu vực thuận lợi, hấp dẫn người dân chuyển đến sinh sống. Đặc biệt, kết nối giao thông của các khu vực quy hoạch xây dựng các khu TĐC phải được tính toán kỹ, đảm bảo thuận lợi để người dân thấy khu TĐC thực sự là nơi đáng sống.

“Trước mắt, phải thực hiện rà soát lại công tác chuẩn bị các khu TĐC cho các dự án trọng điểm sẽ triển khai thực hiện trong năm 2026, 2027” - Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Cát Tiên yêu cầu.

Trong khi đó, theo Phó Bí thư Thành ủy Võ Tấn Đức, tháng 7-2026, tại buổi làm việc với các đơn vị và địa phương liên quan về tiến độ triển khai các khu TĐC, thành phố đã định hướng xây dựng các khu TĐC đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội theo quy mô khu vực nhằm đáp ứng nhu cầu bố trí TĐC trên địa bàn thành phố.