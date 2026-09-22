6 lợi ích bất ngờ của… khóc

Khóc có lợi cho sức khỏe thể chất và tinh thần của con người. (Ảnh: ITN).

Sự thật là, khóc không chỉ để thể hiện sự hoài niệm, buồn bã, đau đớn hay giận dữ, mà còn thể hiện hạnh phúc hoặc niềm vui. Nhiều nghiên cứu đã cung cấp bằng chứng cho thấy khóc có lợi cho sức khỏe thể chất và tinh thần của con người.

Khóc là cảm xúc tự nhiên, vì vậy có thể nói, khóc cũng là một điều tốt. Nếu chúng ta không khóc, chúng ta sẽ không trở nên mạnh mẽ hơn, tâm trạng và tinh thần cũng sẽ trở nên không ổn định.

Không phải tất cả nước mắt đều giống nhau. Theo nghiên cứu của giới chuyên môn, con người có thể tạo ra ba loại nước mắt. Mỗi loại có thành phần khác nhau, tùy thuộc vào chức năng và nguồn gốc của chúng.

Nước mắt cơ bản chủ yếu tạo thành từ protein, mỗi lần chớp mắt, nước mắt cơ bản sẽ giúp giữ ẩm cho mắt.

Nước mắt phản xạ là phản ứng với một số yếu tố bên ngoài như khói hoặc gió. Chúng có thể bảo vệ mắt khỏi bị kích thích.

Nước mắt cảm xúc hay tâm lý là phản ứng với cảm xúc, khi chúng ta nói “chúng ta đang rơi nước mắt”, chính là loại nước mắt này. Nước mắt do cảm xúc chứa nhiều thành phần điều chỉnh thần kinh (prolactin, ACTH và encephalin), có thể hoạt động như thuốc giảm đau tự nhiên.

Khóc là sự bình tĩnh

Khóc giúp xoa dịu cảm xúc, giải tỏa cơn giận. Nó cũng có thể làm thay đổi tâm trạng của bạn và giúp giải quyết những vấn đề tiềm ẩn sâu hơn: Nỗi đau.

Khóc có lợi cho chúng ta, vì khi khóc sẽ kích hoạt hệ thần kinh đối giao cảm (parasympathetic nervous system, PNS), sau khi bạn nỗ lực một chút, PNS có thể duy trì hoặc thúc đẩy cơ thể thư giãn và nghỉ ngơi. Kích hoạt PNS sẽ khởi động các phản ứng trong cơ thể, giúp bạn đối phó với căng thẳng và tham gia vào việc điều chỉnh chuyển hóa.

Khóc là thuốc giảm đau

Khóc là thuốc giảm đau, là chất thúc đẩy cảm xúc, là chất giúp bạn ngủ ngon.

Một nghiên cứu năm 2014 phát hiện nước mắt cảm xúc có thể giải phóng hai chất khiến con người cảm thấy dễ chịu - oxytocin và endorphin. Chúng có khả năng giảm bớt trải nghiệm xấu về cơ thể và cảm xúc, vì những hormone này mang lại cảm giác vui vẻ và hạnh phúc sâu sắc.

Đôi khi khóc xong, chúng ta cũng có thể cười. Một giây trước, nước mắt còn chảy, giây sau có thể quay đi cười.

Điều này không kỳ lạ, vì oxytocin và endorphin có thể cải thiện tâm trạng của bạn. Chúng làm dịu cảm xúc, nâng cao tinh thần và giảm đau.

Nước mắt bảo vệ bạn khỏi bị nhiễm khuẩn

Lysozyme là một loại enzyme có trong nước mắt, lysozyme có thể thay đổi và phá hủy thành tế bào của vi khuẩn, đóng vai trò như một hàng rào kháng khuẩn, cực kỳ quan trọng trong việc bảo vệ mắt khỏi bị nhiễm trùng.

Vì vậy, trên phương diện cơ thể, nước mắt là một chất rất hiệu quả và tự nhiên để giữ cho mắt an toàn và sạch sẽ.

Thực tế, nghiên cứu cho thấy nước mắt thậm chí còn giúp bảo vệ bạn khỏi các tác nhân như bệnh than, đồng thời có thể vượt qua khả năng kháng thuốc của vi khuẩn.

Khóc là một cách giải tỏa căng thẳng

Đây được xem là lợi ích lớn nhất của việc khóc. Khi bạn khóc vì áp lực, nước mắt của bạn sẽ tiết ra một số chất hóa học, chất này giống với chất hóa học ban đầu gây ra căng thẳng. Ví dụ, khi bạn khóc, lượng mangan trong cơ thể sẽ giảm. Mangan là một khoáng chất liên quan chặt chẽ đến lo lắng, thần kinh và trạng thái hung hăng.

Khóc cũng làm giảm adrenaline và noradrenaline, những chất này tiết ra nhiều hơn trong tình trạng căng thẳng hoặc nguy hiểm.

Khóc là sự đồng cảm

Thường thì, khi bạn thấy người khác khóc, bạn sẽ đồng cảm với họ và chìa vai ra cho họ tựa vào. Bạn biết là đã xảy ra chuyện gì đó tồi tệ và cảm thấy họ cần sự giúp đỡ. Tiếng khóc truyền đạt nỗi tổn thương hoặc đau khổ của họ.

Bất kỳ tiếng khóc nào cũng sẽ thu hút sự chú ý của chúng ta. Khóc là một cách để nhận sự an ủi và hỗ trợ từ những người xung quanh.

Khóc cũng là một hành vi gắn bó. Nhìn từ góc độ này, khóc là một cách để tìm kiếm sự giúp đỡ hoặc lợi ích từ người khác.

Khóc giúp bạn hiểu rõ bản thân hơn

Một số nhà nghiên cứu cho rằng cần có một “khoa học về khóc” hoàn chỉnh. "Khoa học về khóc" có thể giải thích tại sao có người dễ khóc hơn người khác. Dù thế nào đi nữa, hiểu bản thân tốt hơn là một trong những lợi ích lớn nhất của việc khóc.

Đôi khi khóc bị xem là biểu hiện của sự yếu đuối, nhưng thực ra đó là biểu hiện của sức mạnh cảm xúc. Những giọt nước mắt kể cho chúng ta nghe rất nhiều điều, nó giúp chúng ta nhận ra điểm yếu của bản thân, khi nào và mức độ cần đến người khác, cũng như những yếu tố tác động đến chúng ta.

Theo sohu.com