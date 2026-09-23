'Thủ phạm' gây ung thư dạ dày có thể nằm ngay trên bàn ăn

Vi khuẩn HP có thể lây lan qua những thói quen ăn uống và sinh hoạt chung trong gia đình, đồng thời làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày nếu nhiễm kéo dài.

Theo Sina, ông Trương, 43 tuổi, đến khám Bệnh viện Bảo vệ Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em thành phố Dư Diêu (Chiết Giang, Trung Quốc), vì thường xuyên khó chịu ở dạ dày. Kết quả cho thấy ông dương tính với vi khuẩn Helicobacter pylori (HP).

Sau khi kê đơn điều trị, bác sĩ khuyên người đàn ông nên đưa cả gia đình đến kiểm tra. Dù từng thắc mắc vì sao bệnh dạ dày của bản thân lại cần người nhà xét nghiệm chung, ông vẫn đưa gia đình đến viện. Đến khi kết quả được trả, ông mới bất ngờ khi vợ và mẹ đều dương tính với HP.

Câu chuyện của gia đình ông Trương cho thấy nhiễm HP có thể liên quan đến nguy cơ lây nhiễm giữa những người sống cùng nhà, đặc biệt qua các thói quen tiếp xúc và ăn uống hàng ngày.

Đáng chú ý, phần lớn người nhiễm HP không xuất hiện triệu chứng rõ ràng. Tuy nhiên, loại vi khuẩn này có thể âm thầm tồn tại kéo dài trong niêm mạc dạ dày, gây viêm mạn tính và làm tăng nguy cơ tiến triển thành các tổn thương tiền ung thư.

Vi khuẩn HP là gì?

Helicobacter pylori (HP) là vi khuẩn có khả năng tồn tại trong môi trường acid của dạ dày. Nhiễm HP là một trong những nguyên nhân quan trọng gây viêm dạ dày mạn tính, đồng thời liên quan đến loét dạ dày, loét tá tràng và làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày.

HP (Helicobacter pylori) là loại vi khuẩn có khả năng tồn tại lâu dài trong dạ dày, gây viêm mạn tính và làm tăng nguy cơ loét, ung thư dạ dày. Ảnh: Sina.

Nhiễm HP thường xảy ra từ thời thơ ấu và có thể kéo dài nhiều năm nếu không được phát hiện, điều trị. Phần lớn người nhiễm không có triệu chứng đặc hiệu. Một số trường hợp có thể xuất hiện đau hoặc khó chịu vùng thượng vị, đầy bụng, nhanh no, ợ hơi, buồn nôn hoặc nôn.

Đáng lưu ý, viêm dạ dày mạn tính do HP có thể tiến triển qua các giai đoạn tổn thương như teo niêm mạc và chuyển sản ruột. Những thay đổi này thường diễn tiến âm thầm, vì vậy không nên chỉ dựa vào triệu chứng để xác định có nhiễm HP hay không.

Vi khuẩn HP có thể lây lan giữa những người sống cùng nhà thông qua tiếp xúc gần, sinh hoạt và ăn uống chung. Nguy cơ này có thể tăng khi các thành viên dùng chung dụng cụ ăn uống hoặc chưa chú ý vệ sinh tay và thực phẩm.

Ăn chung có làm lây HP?

Trong gia đình có người nhiễm HP, việc giữ vệ sinh khi ăn uống là điều cần được lưu ý. Những thói quen tưởng như nhỏ như dùng chung đũa, thìa, cốc hoặc để thức ăn đã qua tiếp xúc với nước bọt của người này được dùng cho người khác có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn lây lan.

Đặc biệt, người lớn không nên nhai, cắn thức ăn rồi mớm cho trẻ hoặc dùng miệng thử nhiệt độ thức ăn trước khi cho trẻ ăn. Các thành viên cũng nên hạn chế dùng chung dụng cụ ăn uống và vệ sinh chúng kỹ sau khi sử dụng.

Bên cạnh thói quen ăn uống, vệ sinh tay cũng là yếu tố cần lưu ý. Sau khi đi vệ sinh, nếu không rửa tay kỹ, vi khuẩn có thể theo tay tiếp xúc với thức ăn hoặc các bề mặt trong gia đình. Ngoài ra, nguồn nước và thực phẩm không bảo đảm vệ sinh cũng có thể làm tăng nguy cơ lây nhiễm.

Rửa tay kỹ sau khi đi vệ sinh và trước khi ăn uống giúp hạn chế nguy cơ lây lan vi khuẩn HP trong gia đình. Ảnh: Magnific.

Tuy nhiên, cần phân biệt giữa những yếu tố tạo điều kiện cho HP lây lan và các thực phẩm có thể ảnh hưởng đến sức khỏe dạ dày. Đồ ăn nhiều muối, thực phẩm hun khói, thịt chế biến sẵn hay uống nhiều rượu bia không phải là nguồn truyền HP trực tiếp. Dù vậy, chế độ ăn và thói quen sinh hoạt không lành mạnh có thể làm tăng nguy cơ tổn thương dạ dày về lâu dài.

Nếu một thành viên trong gia đình được xác định nhiễm HP, những người còn lại nên trao đổi với bác sĩ về việc có cần xét nghiệm hay không, đặc biệt khi gia đình có tiền sử mắc các bệnh liên quan đến HP hoặc ung thư dạ dày.

Những ai nên kiểm tra HP?

Những người có bệnh lý dạ dày, từng bị loét dạ dày - tá tràng hoặc thuộc nhóm nguy cơ cao có thể được bác sĩ chỉ định xét nghiệm HP. Người có người thân mắc ung thư dạ dày cũng nên chủ động trao đổi với bác sĩ về việc kiểm tra.

Tùy trường hợp, HP có thể được phát hiện bằng nhiều phương pháp như test hơi thở ure, xét nghiệm kháng nguyên trong phân hoặc lấy mẫu qua nội soi khi có chỉ định. Việc lựa chọn phương pháp xét nghiệm phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe và đánh giá của bác sĩ.

Trước khi làm test hơi thở, người bệnh cần tuân thủ hướng dẫn của cơ sở y tế. Một số thuốc như thuốc ức chế bơm proton (PPI), kháng sinh và thuốc chứa bismuth có thể ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm. Vì vậy, người bệnh nên thông báo đầy đủ các thuốc đang sử dụng cho bác sĩ và không tự ý ngừng thuốc.

Nếu được xác định nhiễm HP, người bệnh cần điều trị theo phác đồ được kê đơn và tái kiểm tra theo chỉ định để xác nhận vi khuẩn đã được loại trừ. Trong sinh hoạt hàng ngày, nên rửa tay kỹ sau khi đi vệ sinh và trước khi ăn uống, chế biến thực phẩm, đồng thời hạn chế dùng chung dụng cụ ăn uống và không nhai, mớm thức ăn cho trẻ.