Uống vitamin C có cần kiêng ăn tôm?

1. Vitamin C và tôm có gây độc?

Nội dung 1. Vitamin C và tôm có gây độc? 2. Uống vitamin C bao lâu thì có thể ăn tôm? 3. Những lưu ý khi chế biến và kết hợp thực phẩm 4. Ai thực sự cần thận trọng khi ăn tôm?

Nỗi lo ngại này xuất phát từ sự hiểu lầm về phản ứng hóa học. Tôm có chứa asen, nhưng chủ yếu ở dạng asen hữu cơ, dạng gần như không độc hại với cơ thể người. Chỉ khi asen hữu cơ này được chuyển hóa thành asen vô cơ (asen hóa trị 5), rồi tiếp tục bị khử thành asen hóa trị 3 (dạng độc), nguy cơ ngộ độc mới có thể xảy ra. Tuy nhiên, quá trình chuyển hóa hai bước này đòi hỏi điều kiện rất khắc nghiệt, môi trường axit mạnh ở mức phòng thí nghiệm, điều mà axit dạ dày và nhiệt độ nấu ăn hàng ngày không thể tạo ra.

Về mặt định lượng, tôm thông thường chỉ chứa khoảng 0,5-2mg asen mỗi kg, thấp hơn nhiều so với ngưỡng an toàn. Để đạt đến liều có thể gây phản ứng như trong nghiên cứu phòng thí nghiệm, một người cần hấp thụ hơn 1.000mg vitamin C cùng lúc.

Ngoài ra, vitamin C là vitamin tan trong nước, được hấp thu và đào thải khá nhanh, nồng độ trong máu giảm đáng kể chỉ sau khoảng 2 giờ. Tôm đã nấu chín cũng trải qua nhiệt độ cao, làm phá hủy các enzyme có thể thúc đẩy quá trình chuyển hóa asen, càng làm giảm nguy cơ. Trên thực tế, y văn thế giới chưa từng ghi nhận trường hợp ngộ độc nào liên quan đến việc ăn tôm cùng vitamin C.

Mối lo ngại thực sự khi ăn tôm không nằm ở việc kết hợp với vitamin C, mà ở nguy cơ dị ứng và việc dùng vitamin C quá liều. Ảnh minh hoạ AI.

2. Uống vitamin C bao lâu thì có thể ăn tôm?

Dù nguy cơ trong đời sống hàng ngày gần như không đáng kể, việc giãn cách thời gian uống vitamin C và ăn tôm hợp lý vẫn là cách tiếp cận thận trọng.

Với đa số mọi người: Nên cách nhau khoảng 2-4 giờ giữa lúc uống vitamin C và ăn tôm.

Với người dùng vitamin C liều cao (trên 500mg/ngày, thường dùng như liệu pháp hỗ trợ điều trị theo chỉ định): Nên giãn cách khoảng 4 giờ để thận trọng hơn.

Một mẹo đơn giản để không phải tính toán phức tạp là uống vitamin C sau bữa sáng, ăn tôm vào bữa trưa hoặc tối. Nếu uống vitamin C cùng bữa ăn (ví dụ ăn kiwi sau bữa cơm), tốc độ hấp thu sẽ chậm hơn, gần như không cần cố ý giãn cách thời gian.

3. Những lưu ý khi chế biến và kết hợp thực phẩm

Nấu tôm chín kỹ không chỉ giúp tiêu diệt ký sinh trùng, vi khuẩn mà còn giảm khả năng chuyển hóa asen. Về khẩu phần, không nên ăn một lượng cực lớn tôm cùng lúc với lượng lớn thực phẩm giàu vitamin C (ví dụ cả cân tôm với chục quả cam), nhưng một khẩu phần bình thường, vài con tôm với một lát cam, hoàn toàn không đáng lo.

Ngoài ra, nên tránh uống nước đá hoặc ăn dưa hấu ngay trong vòng một giờ sau khi ăn tôm, vì sự kết hợp này có thể gây kích ứng đường tiêu hóa, đây là vấn đề tiêu hóa thông thường, không liên quan đến asen.

4. Ai thực sự cần thận trọng khi ăn tôm?

Thay vì lo lắng về asen, có một số nhóm người thực sự cần cân nhắc khi ăn tôm, bất kể có dùng vitamin C hay không:

Người dị ứng tôm, hải sản: Tuyệt đối nên tránh, vì có thể gây phát ban, khó thở, thậm chí sốc phản vệ. Nếu xuất hiện triệu chứng dị ứng, cần đến cơ sở y tế ngay.

Người đang trong đợt gout cấp: Nên tránh ăn tôm để không làm tăng nồng độ axit uric, khiến bệnh nặng hơn.

Người bị loét dạ dày tá tràng: Nên ăn thận trọng, vì hàm lượng đạm cao trong tôm có thể gây kích ứng vết loét.

Như vậy, mối lo ngại thực sự khi ăn tôm không nằm ở việc kết hợp với vitamin C, mà ở nguy cơ dị ứng và việc dùng vitamin C quá liều. Lượng vitamin C vượt quá 2.000mg mỗi ngày có thể gây tiêu chảy, sỏi thận, và dùng quá mức kéo dài có thể ảnh hưởng đến chuyển hóa sắt trong cơ thể. Với người trưởng thành khỏe mạnh, khoảng 100mg vitamin C mỗi ngày là đủ đáp ứng nhu cầu. Nếu xuất hiện triệu chứng bất thường như ngứa, đỏ da hoặc khó thở sau khi ăn tôm, cần ngừng ăn và tìm kiếm hỗ trợ y tế.