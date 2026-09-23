8 lưu ý khi ăn bánh trung thu để kiểm soát calo và đường huyết

Mỗi mùa Trung thu, không khí mua sắm bánh nướng, bánh dẻo lại trở nên rộn ràng. Nhiều người dành thời gian tìm hiểu, lựa chọn thương hiệu, thậm chí xếp hàng cả buổi để mua những loại bánh trung thu được ưa chuộng. Trên thị trường có nhiều phân khúc, từ các thương hiệu quen thuộc như Kinh Đô, Hữu Nghị đến những cơ sở bánh truyền thống, thủ công như Đông Phương, Bảo Phương, Ninh Hương, Quảng Nguyên Long, Thư Minh Hoa và các dòng bánh cao cấp của những khách sạn lớn…

Tâm lý chạy theo số đông đôi khi khiến việc chọn bánh dựa nhiều vào thương hiệu hoặc độ "hot" của sản phẩm hơn là khẩu vị và nhu cầu thực tế. Để thưởng thức bánh ngon miệng mà vẫn phù hợp với sức khỏe, nên quan tâm đến uy tín của nhà sản xuất, thành phần, khối lượng và hàm lượng năng lượng của bánh. Điều này càng quan trọng với người bệnh đái tháo đường, cần chú ý lượng carbohydrate và khẩu phần ăn.

1. Bánh trung thu chứa nhiều năng lượng

Để thưởng thức bánh ngon miệng mà vẫn phù hợp với sức khỏe, nên quan tâm đến uy tín của nhà sản xuất, thành phần, khối lượng và hàm lượng năng lượng của bánh. Ảnh: Minh Hoa

Theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia, một chiếc bánh trung thu nướng nhân thập cẩm 176 g cung cấp khoảng 706 kcal, 18 g protein, 31,5 g chất béo và 87,5 g glucid. Đây là lượng năng lượng khá cao so với khối lượng của một chiếc bánh, chủ yếu đến từ glucid và chất béo.

Lượng glucid trong bánh không đồng nghĩa hoàn toàn với lượng đường, vì glucid còn bao gồm tinh bột và các dạng carbohydrate khác. Dù vậy, bánh trung thu thường chứa nhiều đường, chất béo và năng lượng, nếu ăn nhiều dễ làm tăng tổng năng lượng nạp vào trong ngày.

2. Chia bánh thành phần nhỏ

Không nên ăn cả chiếc bánh trong một lần. Có thể chia bánh thành 4 - 6, thậm chí 8 phần tùy kích thước, nhu cầu năng lượng và chỉ nên ăn một phần nhỏ.

Cách này giúp kiểm soát khẩu phần dễ hơn, đặc biệt với những loại bánh có hàm lượng năng lượng cao. Khi đã ăn bánh, nên tính lượng năng lượng và carbohydrate từ bánh vào tổng khẩu phần trong ngày.

3. Không dùng bánh thay bữa chính

Bánh trung thu không phải thực phẩm thay thế một bữa ăn cân đối. Một chiếc bánh có thể cung cấp nhiều năng lượng nhưng không đáp ứng đầy đủ nhu cầu về chất xơ, vitamin và khoáng chất.

Nếu ăn bánh, vẫn nên duy trì các bữa chính với rau, thực phẩm giàu protein và nguồn tinh bột phù hợp. Không nên bỏ bữa để dành "lượng calo" cho bánh vì khi quá đói dễ ăn nhiều hơn dự định.

4. Ăn bánh cùng bữa ăn cân đối

Có thể ăn một phần bánh nhỏ sau hoặc cùng bữa ăn có rau, thực phẩm giàu protein và lượng tinh bột vừa phải. Cách kết hợp này giúp bữa ăn cân đối hơn và tránh việc chỉ ăn riêng bánh khi đang đói.

Nên hạn chế ăn bánh cùng các loại đồ uống nhiều đường như nước ngọt, trà sữa hoặc đồ uống thêm đường vì sẽ làm tăng thêm lượng đường và năng lượng của bữa ăn.

5. Không ăn bánh khi quá đói

Khi đang đói, việc kiểm soát khẩu phần bánh dễ trở nên khó khăn. Nếu muốn ăn bánh, nên dùng sau một bữa ăn hoặc bữa phụ cân đối thay vì ăn bánh để chống đói.

Đồng thời, nên tập trung vào việc ăn thay vì vừa ăn bánh vừa xem tivi, làm việc hoặc sử dụng điện thoại. Điều này giúp nhận biết rõ hơn lượng bánh đã ăn và chủ động dừng khi đủ khẩu phần.

6. Đọc thông tin trên bao bì trước khi ăn

Dù chọn loại bánh nào, người mua nên đọc thông tin trên bao bì để biết khối lượng, thành phần, ngày sản xuất, hạn sử dụng, hướng dẫn bảo quản và thông tin dinh dưỡng nếu có.

Có thể dựa vào lượng năng lượng, carbohydrate và đường được ghi trên nhãn để lựa chọn khẩu phần phù hợp. Bánh ghi "ít đường" không đồng nghĩa với ít năng lượng hoặc ít carbohydrate, vì các thành phần khác trong bánh vẫn có thể cung cấp năng lượng.

Không nên sử dụng bánh không rõ nguồn gốc, không có thông tin đầy đủ về sản phẩm hoặc có bao bì bị hở, rách, phồng hay có dấu hiệu bất thường.

7. Người đái tháo đường cần chú ý khẩu phần

Người bệnh đái tháo đường chỉ nên thưởng thức một phần nhỏ bánh trung thu. Ảnh: TMH

Người mắc đái tháo đường không nhất thiết phải loại bỏ hoàn toàn bánh trung thu nhưng cần tính lượng carbohydrate từ bánh vào tổng khẩu phần và kiểm soát lượng ăn.

Nên chọn phần bánh nhỏ, hạn chế ăn cùng các thực phẩm hoặc đồ uống nhiều đường khác và theo dõi đường huyết theo hướng dẫn của bác sĩ. Người đang điều trị bằng thuốc hoặc insulin nên duy trì chế độ ăn phù hợp với kế hoạch điều trị, không tự ý thay đổi thuốc để "bù" cho việc ăn bánh.

8. Duy trì vận động

Duy trì hoạt động thể chất thường xuyên giúp cân bằng năng lượng và hỗ trợ kiểm soát đường huyết. Có thể đi bộ hoặc thực hiện các hoạt động thể chất phù hợp với tuổi và tình trạng sức khỏe.

Điều quan trọng là duy trì thói quen vận động đều đặn, đồng thời cân đối lượng thức ăn và đồ uống trong cả ngày.

Ăn bánh trung thu thế nào để hợp lý? Bánh trung thu vẫn có thể xuất hiện trong chế độ ăn nếu được dùng với khẩu phần phù hợp. Thay vì chạy theo những loại bánh đang được nhiều người lựa chọn hoặc ăn quá nhiều trong một lần, nên chọn sản phẩm phù hợp với khẩu vị, có nguồn gốc rõ ràng, nhà sản xuất uy tín và chú ý đến thành phần, khối lượng của bánh. Chia bánh thành phần nhỏ, cân đối với các thực phẩm khác trong ngày và duy trì vận động giúp thưởng thức bánh trong dịp Trung thu mà vẫn kiểm soát tốt hơn tổng năng lượng và carbohydrate nạp vào. Với người mắc đái tháo đường, việc kiểm soát khẩu phần càng cần được chú ý để hạn chế ảnh hưởng đến đường huyết.