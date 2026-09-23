Cặp vợ chồng U60 đón con trai đầu lòng sau hành trình 8 lần làm IVF suốt 20 năm

Có những em bé đến với cuộc đời này thật tự nhiên nhưng cũng có những mầm sống phải vượt qua hành trình dài mới “cập bến”. Với vợ chồng ông Đỗ Hữu Chức (sinh năm 1967) và bà Thế Thị Mão (sinh năm 1975), trú tại Hà Nội, hành trình ấy kéo dài đúng hai thập kỷ với bao nước mắt cùng những hy vọng rồi lại thất vọng tràn trề.

Hành trình 2 thập kỷ

Ông Chức hằng ngày chạy xe máy lấy rau đêm ở chợ đầu mối Văn Quán mang về cho vợ bán ở chợ Yên Phúc. Cuộc sống lao động lam lũ càng thêm trĩu nặng khi áp lực hiếm muộn đè lên vai họ suốt nhiều năm. Nguyên nhân xuất phát từ cả hai phía: Ông Chức có chất lượng tinh trùng yếu còn bà Mão bị tắc một bên vòi trứng, bên còn lại bị lép.

Gia đình không có con, còn hàng xóm xung quanh lời ra tiếng vào, thậm chí có người khuyên bà Mão nên để chồng đi thêm bước nữa. Thậm chí, có lúc cả hai từng tính đến chuyện xin con nuôi về chăm sóc nhưng duyên số cũng chẳng thành.

Khoảnh khắc ông Chức - bà Mão hạnh phúc đón con trai chào đời. Ảnh: NVCC

Mặc dù vậy, ông Chức chưa từng một lần nghĩ đến chuyện chia tay với người vợ chắt chiu từng đồng lo chữa trị vô sinh.

Dù khó khăn, lời động viên chân thành của một vị bác sĩ trong những ngày đầu rằng "chỉ cần hai con tinh trùng là vẫn còn hy vọng có con" đã trở thành điểm tựa, thắp sáng niềm tin giúp hai vợ chồng kiên trì bước tiếp.

Hai mươi năm qua, họ lần lượt đi khắp các cơ sở y tế từ Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Phụ sản Hà Nội, Viện Mô phôi (Bệnh viện 103), Bệnh viện Bưu điện, Bệnh viện Hồng Ngọc cho đến các phòng khám Đông y…

Hai người từng lặn lội xuống Cẩm Phả (Quảng Ninh) để cầu tự, thậm chí vô tình trở thành nạn nhân của những chiêu trò "cò mồi" tại một số bệnh viện. “Có bệnh thì vái tứ phương, ai mách đâu, chúng tôi đi đấy”, ông Chức nói.

Trải qua tổng cộng 8 lần làm IVF và bơm tinh trùng, 7 lần trước đó họ đều phải nhận về sự mừng hụt đau đớn, nhưng chưa khi nào gia đình từ bỏ ý định tìm con.

Bán mảnh đất để theo đuổi ước mong làm cha làm mẹ

Những đồng tiền lãi được tích cóp từ sạp rau ở chợ không đủ chi phí cho những lần chạy chữa, đặt phôi và rồi ông Chức quyết định bán đi một mảnh đất.

Nhớ lại khoản chi phí gần 1 tỷ đồng để theo đuổi giấc mơ làm cha, ông Chức bùi ngùi chia sẻ: "Tôi có hai mảnh đất thì phải bán đi một mảnh lấy 1,4 tỷ đồng để tiếp tục hành trình. Sau đó người mua ta bán lại 1,8 tỷ đồng, còn chủ mới xây nhà lên rao bán 3,5 tỷ đồng. Tiếc lắm nhưng nghĩ lại, có người bạn tôi kể một ông giám đốc mất 13 tỷ sang tận Singapore còn không sinh được con, mình mất gần một tỷ mà có con vẫn quá may mắn rồi".

Bé trai nặng 3,3kg chào đời khỏe mạnh. Ảnh: NVCC

Cuối năm 2025, hai vợ chồng tiếp tục thực hiện IVF lần thứ 8 ở một bệnh viện tư từ việc chọn lọc 5 phôi chất lượng. Và rồi phép màu đã đến với vợ chồng ông.

Khi thai kỳ đủ 38 tuần, bà Mão được đưa đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội để chuẩn bị cuộc vượt cạn đợi chờ suốt 20 năm.

Khoảnh khắc được khoác áo bảo hộ bước vào phòng mổ đồng hành cùng vợ vượt cạn và giây phút tận tay bế đứa con bé bỏng, ông Chức không giấu nổi sự xúc động: "Lúc được vào phòng mổ đứng bên cạnh vợ rồi bế con trên tay, tôi sung sướng và hạnh phúc không sao tả xiết", ông Chức chia sẻ trong cảm giác lâng lâng.

Ông cho biết, ở tuổi 60, được ôm con nhỏ vào lòng, hai vợ chồng chỉ biết ôm nhau, cười trong những giọt nước mắt hạnh phúc sau hai thập kỷ mòn mỏi chờ mong.