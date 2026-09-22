Bé gái 11 tuổi đa chấn thương sau khi ngã từ ban công tầng 2

Bé gái được chăm sóc, điều trị tích cực tại Bệnh viện trung ương Quân đội 108. Ảnh: BVCC

Chiều 22-9, theo tin từ Bệnh viện trung ương Quân đội 108, khoa Phẫu thuật Sọ mặt - Trung tâm Phẫu thuật Sọ mặt và Tạo hình của bệnh viện vừa tiếp nhận điều trị cho bé gái 11 tuổi trượt chân ngã từ ban công tầng 2, bị nhiều tổn thương vùng hàm mặt và cẳng tay trái.

Theo lời kể của mẹ bệnh nhi, khi nghe tiếng chuông cửa, bé đứng tại ban công tầng 2 để ngó xuống xem ai đến. Trong lúc quan sát, em không may trượt chân và ngã xuống.

Sau tai nạn, bệnh nhi được gia đình đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt-Đức. Tại đây, các bác sĩ tiến hành khâu những vết thương vùng trán và cằm. Sau đó, bệnh nhi được chuyển đến Bệnh viện Mắt trung ương thăm khám trước khi tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện trung ương Quân đội 108 để điều trị chuyên sâu.

Tại đây, bệnh nhi được chẩn đoán gãy xương hàm trên Lefort II-gãy xương chính mũi/Tổn thương dây thần kinh II (P)- gãy 1/3 dưới xương quay trái. Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật nắn chỉnh, kết hợp xương hàm trên, đồng thời cố định khớp cắn bằng vis neo và chun néo hàm.

Thạc sĩ-bác sĩ Nguyễn Quốc Mạnh, khoa Phẫu thuật Sọ mặt - Trung tâm Phẫu thuật Sọ mặt và Tạo hình, Bệnh viện trung ương Quân đội 108 chia sẻ, với bệnh nhi này, mục tiêu phẫu thuật là nắn chỉnh các mảnh xương gãy, cố định vững xương hàm và khôi phục khớp cắn. Chăm sóc sau mổ cùng sự phối hợp của gia đình là những phần quan trọng, giúp trẻ yên tâm và hợp tác trong quá trình điều trị.

Tai nạn của bé gái 11 tuổi là lời nhắc nhở rằng ngôi nhà vốn được xem là nơi an toàn vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với trẻ, đặc biệt tại những vị trí như ban công, cửa sổ, cầu thang.

Ở độ tuổi nhỏ, trẻ thường tò mò, thích quan sát và chưa nhận thức đầy đủ về mức độ nguy hiểm khi trèo cao hoặc nhoài người ra ngoài. Trong khi đó, chỉ một cú trượt chân hoặc một hành động mất thăng bằng cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Các bác sĩ khuyến cáo, gia đình có trẻ nhỏ cần chủ động rà soát những khu vực có nguy cơ trong nhà và loại bỏ các yếu tố có thể khiến trẻ bị ngã. Ban công, cửa sổ cần có giải pháp bảo vệ phù hợp; lan can phải được kiểm tra thường xuyên để bảo đảm chắc chắn. Sàn nhà, đặc biệt tại ban công, cần được giữ khô ráo để hạn chế nguy cơ trượt ngã.

Đáng lưu ý, gia đình không nên kê bàn ghế, thùng, chậu cây hoặc những vật dụng có thể trở thành “bậc trèo” sát mép ban công, cửa sổ. Trẻ cũng cần được hướng dẫn rõ ràng không trèo lên lan can, không nhoài người ra ngoài để quan sát hoặc lấy đồ vật.

Bên cạnh việc cải thiện môi trường sống, sự giám sát của người lớn vẫn là yếu tố quan trọng, nhất là với trẻ nhỏ. Cha mẹ và người chăm sóc cần thường xuyên nhắc trẻ về các nguyên tắc an toàn, đồng thời chủ động kiểm tra những điểm có thể gây nguy hiểm trong nhà.