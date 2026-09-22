Viêm cầu thận IgA do ăn mặn?

Viêm cầu thận IgA là bệnh tự miễn, đến nay vẫn chưa xác định được nguyên nhân chính xác. Ảnh: Internet

TS-BS. Huỳnh Ngọc Phương Thảo (Trưởng khoa Nội thận - Thận nhân tạo, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM): Viêm cầu thận IgA là bệnh tự miễn, đến nay vẫn chưa xác định được nguyên nhân chính xác. Tuy nhiên, nhiều yếu tố liên quan đến lối sống có thể làm bệnh tiến triển nặng hơn như căng thẳng kéo dài, hút thuốc lá, ăn mặn hoặc lạm dụng thuốc.

Ở những người đã mắc viêm cầu thận IgA, nếu tăng huyết áp không được kiểm soát, ăn nhiều muối hay sử dụng thực phẩm không an toàn thì có thể gia tăng nguy cơ tổn thương thận. Đặc biệt mỗi đợt nhiễm trùng đều có thể khiến bệnh trở nặng.

Vì vậy, hạn chế các bệnh nhiễm trùng thường gặp như viêm họng, nhiễm trùng đường hô hấp hoặc tiêu chảy cũng là biện pháp quan trọng làm chậm tiến triển bệnh và giảm mức độ tổn thương do viêm cầu thận IgA gây ra.