Vợ chồng giận nhau đến đâu vẫn nên ăn chung mâm, ngủ chung giường

Khi giận, nhiều cặp đôi chọn cách “chiến tranh lạnh”: người ăn trước, người ăn sau; người ngủ phòng này, người sang phòng khác; thậm chí nhiều ngày không nói với nhau một câu. Họ cho rằng tạm thời tạo khoảng cách sẽ giúp cả hai bình tĩnh.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia về tâm lý và quan hệ gia đình, khi mâu thuẫn chưa đến mức cần tách khỏi nhau để bảo đảm an toàn, việc duy trì những sinh hoạt chung tối thiểu có thể giúp vợ chồng không đẩy khoảng cách tình cảm đi quá xa.

Giận nhau nhưng đừng biến bữa cơm thành “chiến trường”

Bữa cơm gia đình vốn không chỉ đơn thuần là lúc ăn uống. Đó còn là khoảng thời gian các thành viên cùng hiện diện, trò chuyện và duy trì nhịp sinh hoạt chung.

Vì thế, khi vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, việc vẫn ngồi ăn cùng nhau có thể là một cách nhắc cả hai rằng: dù đang bất đồng, họ vẫn là những người cùng xây dựng một gia đình.

Điều này không có nghĩa là đang giận vẫn phải vui vẻ, nói chuyện như chưa có chuyện gì xảy ra. Nếu chưa sẵn sàng đối thoại, hai người hoàn toàn có thể giữ im lặng trong bữa ăn, nhưng tránh những hành động cố tình làm tổn thương đối phương như hất bỏ thức ăn, mỉa mai, chì chiết hoặc kéo con cái vào cuộc. Quan trọng hơn, đừng dùng chuyện ăn uống để trừng phạt nhau.

Một người có thể chưa muốn nói chuyện, nhưng vẫn có thể hỏi một câu đơn giản: “Anh ăn cơm chưa?” hoặc “Em lấy thêm cơm nhé?”. Những cử chỉ rất nhỏ đôi khi lại là “cây cầu” để hai người bắt đầu nói chuyện trở lại.

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Còn chuyện ngủ chung giường?

“Giận nhau vẫn phải ngủ chung giường” là lời khuyên thường được nhắc đến trong đời sống vợ chồng, với mục đích tránh để một cuộc cãi vã kéo dài thành sự xa cách.

Tuy nhiên, điều cần duy trì không nhất thiết là việc bắt buộc phải nằm chung một chiếc giường bằng mọi giá, mà là tránh biến việc ngủ riêng thành một hình thức trừng phạt hoặc tuyên bố đoạn tuyệt.

Nếu cả hai chỉ đang giận và cần thời gian bình tĩnh, vẫn có thể giữ những nguyên tắc sinh hoạt bình thường, đồng thời thống nhất rằng sau khi nguôi giận sẽ nói chuyện. Chẳng hạn: “Tối nay em chưa muốn nói thêm, sáng mai mình cùng trao đổi nhé”.

Cách nói này khác hoàn toàn với việc bỏ đi, đóng cửa hoặc cố tình im lặng nhiều ngày để đối phương phải chịu đựng.

Trong trường hợp một trong hai người đang quá kích động, việc tạm thời tạo khoảng cách để tránh lời nói hoặc hành vi làm tình hình nghiêm trọng hơn cũng có thể cần thiết. Điều quan trọng là khoảng cách ấy phải có giới hạn và mục đích rõ ràng, bình tĩnh để giải quyết vấn đề chứ không phải né tránh vấn đề.

Đừng để “chiến tranh lạnh” trở thành thói quen

Một trong những điều đáng lo không phải là một lần vợ chồng ngủ riêng sau khi cãi nhau, mà là việc im lặng và xa cách trở thành cách giải quyết mâu thuẫn quen thuộc.

Khi mỗi lần bất đồng đều kết thúc bằng việc không ăn cùng, không ngủ cùng và không trò chuyện, khoảng cách giữa hai người có thể ngày càng lớn. Vấn đề ban đầu đôi khi rất nhỏ nhưng lại được cộng thêm nhiều lớp tổn thương chưa được giải quyết.

Các chuyên gia thường khuyến khích các cặp đôi tập trung vào việc giải quyết mâu thuẫn thay vì tìm cách phân thắng – thua. Sau khi bình tĩnh, mỗi người nên nói về cảm xúc và nhu cầu của mình thay vì chỉ tập trung vào lỗi của đối phương.

Thay vì “Anh lúc nào cũng vô tâm”, có thể nói: “Em cảm thấy buồn vì hôm đó em cần anh chia sẻ nhưng lại phải tự giải quyết mọi việc”.

Thay đổi cách giao tiếp có thể giúp cuộc trò chuyện chuyển từ trách móc sang tìm giải pháp.

Ăn chung mâm, ngủ chung giường không phải nguyên tắc tuyệt đối

Duy trì những sinh hoạt chung có thể là một cách hữu ích để vợ chồng không biến một cuộc cãi vã thành sự xa cách kéo dài. Nhưng đây không phải quy tắc cứng nhắc áp dụng cho tất cả các gia đình.

Nếu mâu thuẫn liên quan đến bạo lực, đe dọa, cưỡng ép, kiểm soát hoặc khiến một người cảm thấy không an toàn, ưu tiên trước hết phải là sự an toàn và ranh giới cá nhân, chứ không phải cố gắng ăn chung hay ngủ chung.

Trong một cuộc hôn nhân lành mạnh, giận nhau không có nghĩa là trở thành người xa lạ. Hai người có thể cần thời gian để nguôi ngoai, nhưng vẫn nên cho nhau thấy rằng cánh cửa đối thoại chưa đóng lại.

Một bữa cơm cùng bàn, một câu hỏi han ngắn ngủi hay lời hẹn “mai mình nói chuyện nhé” có thể chưa giải quyết được mâu thuẫn ngay lập tức nhưng đó là tín hiệu rằng sau những bất đồng, hai người vẫn lựa chọn cùng nhau tìm cách bước tiếp.