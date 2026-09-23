Làm chủ kỹ thuật cao, nâng tầm ngoại khoa

Các bác sĩ Khoa Ngoại, chấn thương chỉnh hình - bỏng, Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất hội chẩn một ca bệnh trước khi phẫu thuật.

Những ca phẫu thuật đặc biệt khó này cho thấy năng lực làm chủ kỹ thuật cao của các bệnh viện ở Đồng Nai, đồng thời mở thêm hy vọng để người bệnh được điều trị, phục hồi sức khỏe ngay tại địa phương.

“Chạy đua” cứu bệnh nhân

Cuối tháng 8 vừa qua, Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất tiếp nhận bệnh nhân T.T. (40 tuổi, ở phường Trị An) trong tình trạng cẳng tay phải bị đứt lìa hoàn toàn sau tai nạn lao động.

Anh T. cho hay: Anh làm việc tại một công ty sản xuất khay giấy đựng trứng. Trong lúc anh đang vệ sinh máy, một công nhân khác không biết đã bật máy, chiếc máy bất ngờ hoạt động cuốn cánh tay phải của anh vào hệ thống rulo. Khi anh cố gắng rút tay ra, phần cẳng tay bị văng ra ngoài, đứt lìa hoàn toàn. Sau khi được sơ cứu tại cơ sở y tế tuyến dưới, anh T. được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất. Do mất quá nhiều máu nên anh T. rơi vào tình trạng mê man, bất tỉnh.

Bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Tá Úy, Khoa Ngoại, chấn thương chỉnh hình - bỏng, Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất cho biết: Đây là dạng chấn thương hiếm gặp, mỗi năm bệnh viện tiếp nhận 2-3 trường hợp. Ngay khi tiếp nhận bệnh nhân, bệnh viện kích hoạt quy trình báo động đỏ, huy động các ê-kíp liên quan phối hợp cấp cứu và phẫu thuật. Ca bệnh được xác định rất nặng. Phần cẳng tay không chỉ bị đứt lìa mà còn bị máy kéo, cuốn, gây giập nát nhiều tổ chức cánh tay. Các mạch máu bị đứt và co kéo nghiêm trọng.

“Có một đoạn mạch máu bị tổn thương quá dài nên không thể nối trực tiếp. Ê-kíp phải lấy 2 đoạn mạch máu ở chân bệnh nhân để làm cầu nối, tái lập lưu thông máu cho phần chi thể được nối” - bác sĩ Nguyễn Tá Úy chia sẻ.

Khó khăn chưa dừng lại ở đó, sau khi hoàn tất nối mạch máu, ê-kíp phát hiện mạch máu bị tắc lại. Các bác sĩ phải kiểm tra, tháo mối nối và thực hiện nối lại. Với những trường hợp chấn thương giập nát nặng, việc nối mạch có thể phải thực hiện nhiều lần cho đến khi bảo đảm dòng máu lưu thông. May mắn, sau khi được xử trí, mạch máu lưu thông tốt. Tuy nhiên, một khó khăn nữa lại xuất hiện, do cánh tay bị kéo giập và thiếu máu trong thời gian dài nên bệnh nhân xuất hiện tình trạng suy thận cấp. Các bác sĩ phải tiếp tục theo dõi sát và phối hợp nhiều chuyên khoa để kiểm soát các biến chứng cho bệnh nhân.

Đến nay, sức khỏe bệnh nhân ổn định. Các bác sĩ tiếp tục cắt lọc những phần mô bị hoại tử, thực hiện khâu hoặc ghép da để che phủ tổn thương. Về lâu dài, bệnh nhân sẽ được phục hồi chức năng bàn tay, cổ tay và các ngón tay; trong trường hợp cần thiết có thể phải thực hiện các kỹ thuật chuyển gân, chuyển cơ.

Với anh T., việc giữ lại được cẳng tay có ý nghĩa đặc biệt. “Tôi là lao động chính trong gia đình, ngoài làm công nhân ở công ty, tôi còn làm vườn ở nhà. Nối được cẳng tay, tôi mừng lắm. Tôi cảm ơn các y, bác sĩ đã kịp thời cứu chữa giúp tôi không bị tật nguyền” - anh T. bộc bạch.

Nâng tầm ngoại khoa chuyên sâu

Không chỉ Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất, Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh cũng mới ghi dấu ấn trong lĩnh vực ngoại khoa.

Khoảng nửa tháng trước, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân A.T. (48 tuổi, ở xã Thống Nhất) trong tình trạng sốc chấn thương, cẳng chân trái bị đứt lìa do kiện sắt công trình đè cắt. Ngay lập tức, các bác sĩ tiến hành hồi sức tích cực, đồng thời chuẩn bị 2 ê-kíp phẫu thuật để thực hiện cấp cứu nối lại cẳng chân cho bệnh nhân.

Sau hơn 3 tiếng đồng hồ phẫu thuật, với sự tham gia của 2 ê-kíp cùng việc truyền 4 đơn vị hồng cầu lắng và 2 đơn vị huyết tương tươi đông lạnh, phần chi thể bị đứt lìa đã được nối thành công, bệnh nhân có dấu hiệu phục hồi tốt.

Hai trường hợp nêu trên cho thấy vai trò đặc biệt quan trọng của thời gian, trình độ của phẫu thuật viên, hệ thống trang thiết bị, máy móc và khả năng phối hợp giữa các chuyên khoa trong cấp cứu chấn thương nặng của các bệnh viện trên địa bàn thành phố.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Tường Quang, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất cho biết: Thời gian tới, bệnh viện sẽ hoàn thiện kỹ thuật phẫu thuật các trường hợp về xương chậu phức tạp, vi phẫu điều trị phù chân voi, nối bạch mạch và nối chi thể đứt lìa. Đặc biệt, bệnh viện dự kiến triển khai kỹ thuật chuyển ngón chân lên ngón tay nhằm phục hồi chức năng bàn tay cho những người bệnh bị tổn thương ngón tay nghiêm trọng.

Với ngoại khoa, mỗi ca phẫu thuật thành công không chỉ là kết quả chuyên môn mà đó còn là cơ hội giúp người bệnh giữ lại chức năng vận động, trở về với gia đình và tiếp tục cuộc sống, đặc biệt là những bệnh nhân đang là trụ cột, lao động chính trong gia đình. Những cánh tay, cẳng chân được nối lại sau tai nạn nghiêm trọng vì thế không chỉ nối liền một phần cơ thể mà còn nối lại hy vọng cho người bệnh.

“Ðể một chi thể đứt lìa có cơ hội “sống”, bên cạnh kỹ thuật nối mạch máu, người bệnh phải được cấp cứu, hồi sức và phẫu thuật trong thời gian phù hợp. Sự phối hợp của các chuyên khoa: cấp cứu, gây mê hồi sức, chấn thương chỉnh hình và các chuyên khoa liên quan vì thế có ý nghĩa rất quan trọng”. Bác sĩ chuyên khoa II NGUYỄN TƯỜNG QUANG