Từ những bước chân đến nếp sống khỏe mỗi ngày

Mỗi người một cách tập

Sáng sớm hoặc sau giờ làm việc, nhiều công viên, sân chơi trên địa bàn Thanh Hóa trở thành địa điểm tập luyện quen thuộc của người dân. Không cần những bài tập phức tạp, nhiều người bắt đầu bằng những hoạt động đơn giản như đi bộ, chạy bộ, đạp xe hoặc tập các bài thể dục nhẹ.

Với người lớn tuổi, đi bộ và dưỡng sinh là những lựa chọn phổ biến. Người trẻ thường tìm đến chạy bộ, đạp xe, cầu lông hoặc các môn thể thao có cường độ vận động cao hơn. Một số người tranh thủ tập luyện vào buổi sáng trước khi đi làm, số khác lựa chọn khoảng thời gian cuối ngày để vận động sau nhiều giờ học tập, làm việc.

Việc tập luyện không nhất thiết phải gắn với phòng tập hay những thiết bị chuyên dụng. Một đôi giày, chiếc xe đạp, vợt cầu lông hoặc một khoảng sân phù hợp cũng đủ để bắt đầu. Với nhiều người, điều quan trọng hơn cả là duy trì được thói quen.

17 giờ hàng ngày Công viên Hội An, phường Hạc Thành lại nhộn nhịp, người đi bộ, người đạp xe, người chơi cầu lông.

Ông Nguyễn Văn Hùng, một người dân thường xuyên đi bộ vào buổi sáng, cho biết trước đây ông không có thói quen tập thể dục. Sau một thời gian nhận thấy bản thân dành quá nhiều thời gian cho công việc và sinh hoạt tại nhà, ông bắt đầu đi bộ mỗi ngày.

“Trước đây tôi ít vận động, chủ yếu đi làm rồi về nhà. Sau này tôi tập thói quen dậy sớm đi bộ khoảng 30 - 45 phút. Không cần tập quá nặng, quan trọng là ngày nào cũng dành thời gian vận động. Hôm nào bận thì đi ít hơn, nhưng tôi cố gắng để không bỏ hẳn”, ông Hùng chia sẻ.

Buổi chiều, không khó để bắt gặp phụ huynh đưa con đi xe đạp, chơi cầu lông hoặc vận động tại các khu vực công cộng. Một số gia đình lựa chọn đi bộ cùng nhau thay vì dành toàn bộ thời gian rảnh cho các hoạt động trong nhà.

Với người đi làm, việc sắp xếp thời gian tập luyện cũng được điều chỉnh theo lịch sinh hoạt. Không phải ai cũng đặt mục tiêu tập luyện với cường độ cao. Việc duy trì đều đặn được nhiều người xem là cách để biến vận động thành một phần trong lịch sinh hoạt hằng ngày.

Khi tập luyện trở thành nếp sinh hoạt

Không chỉ tập luyện một mình, nhiều người dân Thanh Hóa đang tìm đến các nhóm thể thao, câu lạc bộ hoặc những nhóm tự phát tại khu dân cư. Việc có bạn tập cùng giúp hoạt động thể chất trở thành một sinh hoạt có tính thường xuyên, thay vì phụ thuộc vào hứng thú của từng ngày.

Tại một số sân thể thao, các nhóm cầu lông, bóng chuyền, bóng bàn thường tập trung vào cuối buổi chiều. Trong các khu dân cư, những nhóm đi bộ, chạy bộ cũng hình thành từ những người có chung khung giờ sinh hoạt.

Chị Lê Thị Mai, thành viên một nhóm thường xuyên tập thể thao vào cuối ngày, cho rằng việc duy trì cùng một nhóm giúp chị có thêm động lực để tập luyện.

“Ban đầu tôi tham gia chủ yếu để vận động, nhưng tập cùng mọi người rồi thành quen. Chiều nào sắp xếp được thời gian thì mọi người lại hẹn nhau ra sân, vừa tập vừa trò chuyện. Có hôm mệt vẫn muốn đi vì đã thành nếp”, chị Mai nói.

Không gian tập luyện vì thế cũng trở thành nơi kết nối những người có cùng sở thích. Một buổi chơi bóng chuyền có thể bắt đầu từ vài người trong cùng khu phố, sau đó hình thành nhóm cố định. Những người chạy bộ có thể rủ nhau duy trì cung đường quen thuộc. Với nhiều người, sự đồng hành này giúp việc tập luyện bớt đơn điệu và dễ duy trì hơn.

Sân chơi bóng chuyền hơi dành cho những người có cùng sở thích sau giờ làm việc.

Bên cạnh đó, sự phát triển của các không gian công cộng, sân thể thao và khu vực sinh hoạt cộng đồng cũng tạo thêm điều kiện để người dân vận động. Khi có địa điểm phù hợp gần nơi ở, người dân có thể chủ động lựa chọn thời gian tập luyện mà không phải di chuyển quá xa.

Tuy nhiên, thói quen vận động vẫn phụ thuộc trước hết vào sự chủ động của mỗi người. Công việc, học tập và sinh hoạt gia đình khiến không phải ai cũng có một lịch tập cố định. Thay vì đặt ra yêu cầu quá cao, nhiều người lựa chọn những hình thức đơn giản, phù hợp với điều kiện thực tế.

Một người bận rộn có thể đi bộ thay vì ngồi liên tục sau giờ làm. Một gia đình có thể cùng đạp xe vào cuối tuần. Người cao tuổi có thể duy trì những bài tập nhẹ nhàng; người trẻ lựa chọn chạy bộ hoặc các môn thể thao yêu thích. Cách tập khác nhau nhưng đều hướng tới việc đưa vận động vào đời sống thường nhật.

Khi việc tập luyện không còn là hoạt động chỉ diễn ra vào những ngày rảnh, mà được đưa vào lịch sinh hoạt thường xuyên, thể dục, thể thao sẽ trở thành một phần của đời sống. Ở đó, mỗi người có thể lựa chọn cách vận động riêng, đồng thời tìm thấy sự kết nối từ những người cùng thói quen.