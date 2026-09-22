Nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm tại Công ty Scavi Huế khiến 222 công nhân nhập viện

Lãnh đạo TP Huế đến thăm hỏi các công nhân của Công ty Scavi Huế bị ngộ độc phải nhập viện tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2. Ảnh Nguyễn Lê.

Sở Y tế TP Huế vừa công bố kết luận nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Công ty Scavi Huế ngày 10/9 và 11/9/2026, khiến hơn 100 công nhân tại Công ty Scavi Huế (Khu công nghiệp Phong Điền, TP Huế) phải nhập viện.

Cụ thể, trưa 10/9, bếp phục vụ hơn 4.000 suất ăn; ngày 11/9 phục vụ gần 3.900 suất ăn do Công ty TNHH Một thành viên Huế Thành cung cấp. Ngay sau khi dùng bữa, đầu giờ chiều ngày 10/9, nhiều công nhân ghi nhận những triệu chứng ngộ độc thực phẩm.

Đến sáng 11/9, nhiều công nhân xuất hiện đau bụng, sốt, nôn và tiêu chảy. Do số lượng người mắc tăng nhanh, các bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 và Trung tâm Y tế Phong Điền để điều trị.

Ngay sau khi nhận thông tin, Sở Y tế đã thành lập đoàn công tác gồm Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc – mỹ phẩm – thực phẩm và các đơn vị liên quan tiến hành điều tra, lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm. Công ty Huế Thành bị tạm đình chỉ cung cấp bữa ăn tập thể tại Scavi Huế.

Kết quả điều trị ghi nhận tổng cộng 222 trường hợp ngộ độc, trong đó 198 người điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 và 24 người tại Trung tâm Y tế Phong Điền. Đến sáng 20/9, toàn bộ bệnh nhân đã ổn định và xuất viện. Từ 16/9 - 22/9 không ghi nhận thêm ca mắc mới.

Trên cơ sở điều tra dịch tễ, biểu hiện lâm sàng và kết quả xét nghiệm, Sở Y tế TP Huế xác định nguyên nhân vụ ngộ độc liên quan đến sự hiện diện của vi khuẩn E.coli và Bacillus cereus trong một số món ăn.

Các món có nguy cơ gồm thịt gà bóp, xà lách bóp bò trứng, phở trộn chay, bánh cuốn chay và bún chay. Hai loại vi khuẩn này thường xuất hiện khi thực phẩm không bảo đảm vệ sinh trong quá trình chế biến, bảo quản hoặc sử dụng nguyên liệu không đạt chuẩn.

Có tổng cộng 222 công nhân của Công ty Scavi Huế bị ngộ độc thực phẩm do Công ty TNHH Một thành viên Huế Thành cung cấp bị nhiễm vi khuẩn E.coli và Bacillus cereus. Ảnh Nguyễn Lê.

Về hướng xử lý, Sở Y tế cho biết sẽ tiếp tục phối hợp các cơ quan chức năng xử lý vụ việc theo quy định pháp luật. Ngành y tế đồng thời tăng cường truyền thông, hướng dẫn các đơn vị cung cấp suất ăn và bếp ăn tập thể thực hiện nghiêm quy định về an toàn thực phẩm.

Công tác kiểm tra, giám sát sẽ được đẩy mạnh trên diện rộng đối với bếp ăn tập thể, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố, tập trung kiểm soát nguồn nguyên liệu, điều kiện chế biến, bảo quản thực phẩm, thực hiện kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn theo quy định.

Sau khi xảy ra vụ ngộ độc, bếp ăn tập thể tại Công ty Scavi Huế bị tạm ngưng hoạt động và công ty này đang tìm kiếm đối tác mới bảo đảm an toàn thực phẩm. Trong thời gian chờ tìm kiếm được nhà cung cấp suất ăn mới, công nhân tạm thời tự túc bữa ăn.

Hồ Xuân Mai