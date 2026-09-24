21 khách sạn Việt Nam đạt 'sao Michelin'

Cuối tháng 9, cẩm nang Michelin công bố bảng xếp hạng khách sạn toàn cầu (Michelin Key), trong đó 21 khách sạn Việt Nam được vinh danh, tăng thêm 8 cơ sở so với lần công bố đầu tiên năm 2025. Theo đó:

2 khách sạn đạt 3 Michelin Key: Capella Hanoi (Hà Nội) và khu nghỉ dưỡng Amanoi (Khánh Hòa)

4 khách sạn đạt 2 Michelin Key: Four Seasons The Nam Hai (Đà Nẵng), Banyan Tree Lăng Cô Resort (Huế), Zannier Bãi San Hô (Đắk Lắk) và Sofitel Legend Metropole Hanoi (Hà Nội).

15 khách sạn đạt 1 Michelin Key: Azerai Ke Ga Bay (Bình Thuận), Legacy Mekong (Cần Thơ), Six Senses Côn Đảo (TP.HCM), Jiva Hoa Lu Retreat (Ninh Bình), InterContinental Danang Sun Peninsula Resort (Đà Nẵng), Namia River Retreat - Wellness Inclusive Resort (Đà Nẵng), Park Hyatt Saigon (TP.HCM), Mai House Saigon Hotel (TP.HCM), Mia Saigon - Luxury Boutique Hotel (TP.HCM), Legacy Yen Tu Hotel Uong Bi - MGallery Collection (Quảng Ninh), Six Senses Ninh Van Bay (Khánh Hòa), Regent Phu Quoc (An Giang), Hotel de la Coupole - MGallery (Lào Cai), Garrya Mu Cang Chai (Lào Cai), Meliá Vinpearl Quang Binh (Quảng Trị).

Theo cẩm nang Michelin, thiết kế và không gian là những yếu tố tạo dấu ấn cho các khách sạn trong danh sách.

Một số cơ sở khai thác kiến trúc Việt Nam và chiều sâu lịch sử, trong khi số khác tạo không gian nghỉ dưỡng tách biệt giữa núi, biển hoặc thiên nhiên. Nhiều khu nghỉ dưỡng cũng kết hợp lưu trú với các liệu pháp chăm sóc sức khỏe lấy cảm hứng từ truyền thống Việt Nam.

Bên trong hạng phòng Premium Mistinguett mang cảm hứng thiết kế từ chính nữ nghệ sĩ. Ảnh: Đơn vị cung cấp.

Capella Hanoi

3 Michelin Key

Capella Hanoi nằm tại trung tâm phố cổ Hà Nội, do kiến trúc sư Bill Bensley thiết kế, lấy cảm hứng từ các nghệ sĩ, nhà soạn nhạc và nghệ sĩ biểu diễn nổi tiếng của thập niên 1920.

Khách sạn có 47 phòng thuộc 10 hạng. Grand Opera Suite rộng 194 m2, có giá niêm yết năm 2024 hơn 163 triệu đồng một đêm. Căn phòng mang tên Madama Butterfly, nằm ở tầng 7, lấy cảm hứng từ vở opera kể về chuyện tình bi kịch giữa Cio-Cio San và sĩ quan hải quân Mỹ John Pinkerton.

Hạng phòng có giá cao thứ 2 là Royal Opera Suite, diện tích 123 m2, lấy cảm hứng từ câu chuyện Nghìn lẻ một đêm về Scheherazade. Giá niêm yết năm 2024 của phòng này hơn 119 triệu đồng một đêm.

Khách sạn từng đón nhiều đoàn khách đặc biệt và các ngôi sao quốc tế khi đến Hà Nội. Trong 2 đêm biểu diễn tại Hà Nội hồi tháng 7/2023, các thành viên nhóm nhạc BlackPink từng lưu trú tại đây.

Đây là năm thứ 2 liên tiếp Capella Hanoi đạt cấp độ cao nhất với 3 Michelin Key. Hạng mục này được Michelin mô tả dành cho những nơi mang lại "trải nghiệm lưu trú xuất sắc".

Khu biệt thự cao cấp bên trong khu nghỉ dưỡng. Ảnh: Đơn vị cung cấp.

Amanoi

3 Michelin Key

Amanoi là khu nghỉ dưỡng 6 sao đầu tiên tại Việt Nam, được xây dựng tại Vườn quốc gia Núi Chúa, hướng ra vịnh Vĩnh Hy.

Resort hiện có 68 phòng, giá từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng mỗi đêm. Biệt thự đắt nhất tại đây có giá khoảng 15.000 USD (khoảng 390 triệu đồng) mỗi đêm. Năm ngoái, đơn vị đưa ra thị trường loại phòng "resort riêng trong resort" theo gói 3 đêm, giá xấp xỉ một tỷ đồng.

Các pavilion và villa mái ngói đá phiến nằm rải rác giữa thiên nhiên, được thiết kế tối giản với gỗ sáng màu, vải tông trầm và đường nét thanh sạch. Bãi biển riêng, chèo kayak, lặn biển, trà chiều trên đồi và các biệt thự wellness tạo nên không gian nghỉ dưỡng riêng tư.

Tương tự Capella Hanoi, đây là năm thứ 2 liên tiếp Amanoi đạt cấp độ cao nhất với 3 Michelin Key.

Hồ bơi vô cực dài khoảng 20 m, từ đây có thể bao quát khung cảnh biển, đồi núi và bờ cát trải dài. Ảnh: Đơn vị cung cấp.

Zannier Bãi San Hô

2 Michelin Key

Zannier Bãi San Hô nằm tách biệt tại xã Xuân Cảnh, tỉnh Đắk Lắk, cách trung tâm phường Quy Nhơn khoảng 33 km và sân bay Phù Cát khoảng 62 km.

Trên diện tích khoảng 98 ha, resort có 73 biệt thự trải dài từ sườn đồi xuống bờ biển.

Toàn bộ resort được chia thành 3 cụm biệt thự với 3 nguồn cảm hứng kiến trúc, phản ánh những lát cắt văn hóa đặc trưng của miền Trung và Tây Nguyên.

Khu nghỉ dưỡng phát triển hệ sinh thái dịch vụ tương đối khép kín với 3 nhà hàng, 3 quầy bar, spa, khu hội nghị, phòng gym, yoga, câu lạc bộ trẻ em cùng nhiều hoạt động thể thao và giải trí trên biển.

Giá phòng hiện dao động 300-3.000 USD, tương đương khoảng 7,7-80 triệu đồng một đêm, tùy loại biệt thự và thời điểm đặt phòng.

Du khách đi dạo bên trong khu nghỉ dưỡng. Ảnh: Đơn vị cung cấp.

Banyan Tree Lăng Cô Resort

2 Michelin Key

Banyan Tree Lăng Cô tọa lạc tại thôn Cảnh Dương, xã Chân Mây - Lăng Cô, TP. Huế. Nơi đây có 89 biệt thự bên biển biệt lập, đều sở hữu hồ bơi riêng, nằm giữa dãy Trường Sơn và hướng ra Biển Đông.

Giá biệt thự trên núi khoảng 15-25 triệu đồng, tùy số lượng 1, 2 hoặc 3 phòng ngủ.

Nội thất được thiết kế theo phong cách làng quê Việt, với tông màu trầm kết hợp kiến trúc đương đại như tường kính chạm trần nhằm tận dụng ánh sáng tự nhiên và tầm nhìn hướng biển.

Khách sạn có các biệt thự ven biển (Beach Pool Villa) giá từ 11,5 triệu đồng và biệt thự nằm trong khu vườn xanh (Lagoon Pool Villa) giá từ 8,5 triệu đồng.

Vị trí biệt lập của resort tạo không gian tách khỏi khu dân cư. Du khách có thể chèo ván đứng hoặc chạy bộ trên đường mòn quanh sân golf và cánh đồng lúa.

Toàn cảnh khách sạn hướng ra cảnh quan Mù Cang Chải. Ảnh: Đơn vị cung cấp.

Garrya Mù Cang Chải

1 Michelin Key

Garrya Mù Cang Chải có 110 phòng, hướng ra cảnh quan tự nhiên của Mù Cang Chải. Các hạng phòng được thiết kế theo phong cách tối giản, kết hợp kiến trúc tre với hoa văn đặc trưng của đồng bào Mông vùng Tây Bắc.

Cẩm nang Michelin miêu tả đây là khu nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe "có kết cấu tre lớn nhất thế giới", hướng tới trải nghiệm gần gũi thiên nhiên và sự tĩnh lặng.

"Được cẩm nang Michelin vinh danh sau hơn một năm hoạt động là một dấu mốc rất ý nghĩa đối với toàn thể đội ngũ. Điều chúng tôi trân trọng nhất là cơ hội đưa du khách đến gần hơn với một Mù Cang Chải không chỉ đẹp bởi cảnh quan, mà còn giàu bản sắc, văn hóa và những giá trị sống được gìn giữ qua nhiều thế hệ", ông Thịnh Phan, Tổng quản lý khách sạn, chia sẻ.

Trong thời gian tới, cơ sở sẽ tiếp tục phát triển các trải nghiệm dựa trên 3 yếu tố: thiên nhiên, văn hóa bản địa và chăm sóc sức khỏe, đồng thời tăng cường kết nối với cộng đồng địa phương và theo đuổi định hướng phát triển có trách nhiệm.