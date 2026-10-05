Gặp nhau trong những giai điệu vượt thời gian của Văn Cao và Trịnh Công Sơn

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Tối 14/10, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam tổ chức đêm nhạc “Từ Thiên thai đến Ở trọ…”, giới thiệu các sáng tác tiêu biểu của nhạc sĩ Văn Cao và Trịnh Công Sơn.

Chương trình được xây dựng thành hai phần, tương ứng với hai phong cách âm nhạc. Phần đầu gồm các tác phẩm của nhạc sĩ Văn Cao như: Thiên thai, Suối mơ, Bến xuân, Cung đàn xưa, Trương Chi, Đàn chim Việt, Làng tôi - Ngày mùa, Trường ca Sông Lô, Mùa xuân đầu tiên.

Từ những ca khúc giàu chất lãng mạn đến các trường ca mang âm hưởng hào hùng, âm nhạc Văn Cao cho thấy một thế giới nghệ thuật rộng, trong đó tình yêu, quê hương và đất nước cùng hiện diện.

Ca sĩ Đào Tố Loan thể hiện “Bến xuân” và “Trường ca Sông Lô”, hai tác phẩm có sắc thái khác biệt. Với “Trương Chi”, Viết Danh lựa chọn cách hát tiết chế, tập trung vào chiều sâu nội tâm của nhân vật và câu chuyện trong tác phẩm.

Phần hai chuyển sang những ca khúc quen thuộc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn như: Hạ trắng, Nắng thủy tinh, Xin mặt trời ngủ yên, Diễm xưa, Còn tuổi nào cho em, Biển nhớ, Mưa hồng, Phôi pha. Ca sĩ Hà Lê trình diễn “Nhớ mùa thu Hà Nội” và “Huế - Sài Gòn - Hà Nội”, hướng tới việc giữ tinh thần nguyên tác trong cách thể hiện mới.

Theo NSND Trần Bình - tác giả kịch bản và tổng đạo diễn, sự khác biệt là điểm xuất phát của chương trình. Nếu Văn Cao thường đưa người nghe đến những miền lãng mạn, bay bổng và những bản trường ca về dân tộc, âm nhạc Trịnh Công Sơn lại nghiêng về những suy tư về tình yêu, thân phận và đời sống.

Đặt cạnh nhau, hai dòng sáng tác không nhằm xóa nhòa khác biệt mà nổi bật điểm chung, đó là khả năng chạm tới những vấn đề gần gũi của con người bằng ngôn ngữ âm nhạc riêng. Đây cũng là cơ sở để những tác phẩm ra đời ở những thời điểm khác nhau tiếp tục được trình diễn và tiếp nhận qua nhiều thế hệ.