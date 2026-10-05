Đà Nẵng tiếp nhận 88 hiện vật từ khai quật Đồn Chơn Sảng và Trạm Nam Chơn

Chiều 5/10, Bảo tàng Đà Nẵng, Ban Quản lý Di tích, Danh thắng thành phố Đà Nẵng và Viện Khảo cổ học tổ chức lễ bàn giao, tiếp nhận hiện vật sau đợt khai quật khảo cổ tại Đồn Chơn Sảng và Trạm Nam Chơn (phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng).

Tại buổi lễ, ba đơn vị hoàn tất việc bàn giao, tiếp nhận 88 hiện vật, gồm 10 hiện vật tại Đồn Chơn Sảng và 78 hiện vật tại Trạm Nam Chơn, cùng toàn bộ hồ sơ khoa học, danh mục thống kê và phiếu hiện vật tiêu biểu. Trong số này có 8 hiện vật đã được phục chế.

Đại diện các bên thực hiện bàn giao hiện vật khai quật khảo cổ ở Đồn Chơn Sảng và Trạm Nam Chơn cho Bảo tàng Đà Nẵng. Ảnh: Đức Hoàng

Trước đó, Ban Quản lý Di tích và Danh thắng thành phố Đà Nẵng phối hợp với Viện Khảo cổ học - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tiến hành khai quật tại hai địa điểm.

Cuộc khai quật được thực hiện trong 45 ngày, bắt đầu từ ngày 25/5/2026, trên tổng diện tích 600m², gồm 300m² tại Trạm Nam Chơn và 300m² tại Đồn Chơn Sảng.

Trạm Nam Chơn và Đồn Chơn Sảng được biết đến là hai công trình quân sự tiêu biểu thuộc hệ thống phòng thủ ven biển Đà Nẵng dưới triều Nguyễn, có vai trò kiểm soát tuyến đường thiên lý Bắc - Nam và bảo vệ cửa ngõ phía Bắc vịnh Đà Nẵng. Hai công trình nằm trong mạng lưới phòng thủ liên hoàn của triều Nguyễn, góp phần bảo vệ kinh đô Huế và vùng duyên hải miền Trung.

Trong quá trình khai quật, các nhà khảo cổ học phát hiện nhiều dấu tích kiến trúc và di vật khảo cổ. Các hiện vật gồm đồ gốm men, đồ sành, vật liệu đất nung và đồ đá. Kết quả khai quật góp phần bổ sung nguồn tư liệu khoa học, giúp nhận diện rõ hơn quy mô, cấu trúc, tính chất, niên đại và giá trị lịch sử, văn hóa của hai công trình.

Đáng chú ý, tại Đồn Chơn Sảng, các nhà khảo cổ phát hiện một tượng/phù điêu bằng đá sa thạch. Qua nghiên cứu bước đầu, hiện vật có niên đại khoảng thế kỷ VIII và có khả năng thuộc văn hóa Champa. Phát hiện này góp phần bổ sung tư liệu về lịch sử, văn hóa khu vực Hải Vân và Đà Nẵng.

Kết quả khai quật cũng góp phần làm rõ hơn vị trí, chức năng và vai trò của khu vực Chơn Sảng - Nam Chơn trong không gian lịch sử khu vực Hải Vân; đồng thời bổ sung tư liệu phục vụ nghiên cứu hệ thống phòng thủ của triều Nguyễn và những biến động lịch sử diễn ra tại Đà Nẵng trong thế kỷ XIX.

Đồng thời, phát hiện tại đợt khai quật cũng là cơ sở khoa học phục vụ hoàn thiện hồ sơ đề nghị xếp hạng Đồn Chơn Sảng và Trạm Nam Chơn là di tích cấp thành phố, hỗ trợ xác định các giải pháp bảo vệ, bảo tồn và phát huy giá trị của hai di tích trong thời gian tới.

Một số hiện vật được bàn giao tại buổi lễ. Ảnh: Đức Hoàng

Ông Huỳnh Đình Quốc Thiện, Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng cho biết, việc bàn giao hiện vật là bước tiếp nối sau quá trình khai quật, nhằm bảo đảm các di vật khảo cổ được quản lý khoa học, an toàn.

Sau khi tiếp nhận, Bảo tàng Đà Nẵng sẽ thực hiện nhập kho, phân loại, lập hồ sơ hiện vật số hóa và áp dụng các biện pháp bảo quản phù hợp với từng nhóm chất liệu. Bảo tàng đồng thời phối hợp với Viện Khảo cổ học và Ban Quản lý Di tích và Danh thắng tiếp tục nghiên cứu, đối sánh tư liệu nhằm làm rõ hơn giá trị của các hiện vật.