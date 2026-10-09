Zebra Technologies thắng giải Red Dot Design 2026

Phiên bản DS82-HC của Zebra được thiết kế riêng cho môi trường y tế hiện đại.

Dòng máy đọc mã vạch DS82 Series được phát triển nhằm hỗ trợ lực lượng lao động tuyến đầu vận hành hiệu quả hơn trong môi trường kết nối. Thiết bị sở hữu hệ thống quét quang học 2MP tiên tiến mang lại khả năng đọc mã vạch chính xác vượt trội.

Bên cạnh đó, DS82 Series được tích hợp nút đa chức năng có thể lập trình giúp tối ưu hóa quy trình làm việc, cùng tùy chọn công nghệ RFIDgiúp gia tăng độ chính xác trong công tác quản lý tồn kho.

Đánh giá về giải thưởng, ông James Morley-Smith, Giám đốc Thiết kế Trải nghiệm Khách hàng của Zebra Technologies nhấn mạnh, thành công này là minh chứng cho nỗ lực thiết kế phần cứng lẫn phần mềm nhằm trang bị trí tuệ nhân tạo, cung cấp thông tin phân tích chuyên sâu và nâng cao khả năng ra quyết định cho lực lượng tuyến đầu theo thời gian.

Đặc biệt, Zebra giới thiệu phiên bản DS82-HC thiết kế riêng cho môi trường y tế hiện đại. Máy sở hữu vỏ chịu hóa chất khử trùng, cò quét cảm ứng kín và nhãn kháng khuẩn, giúp nhân viên y tế dễ dàng vệ sinh sau khi sử dụng và nâng cao chất lượng chăm sóc bệnh nhân.

Theo bà Trần Thị Bảo Trân, Giám đốc Quốc gia Việt Nam của Zebra Technologies, sự vinh danh tại Red Dot khẳng định cam kết kết hợp thiết kế công thái học với năng lực sáng tạo vượt trội của hãng. Nhờ tốc độ quét nhanh và các tính năng tập trung vào quy trình, DS82 Series hỗ trợ các trung tâm sản xuất, mạng lưới logistics, doanh nghiệp bán lẻ và tổ chức y tế đơn giản hóa tác vụ hằng ngày, đồng thời tăng cường khả năng giám sát vận hành.