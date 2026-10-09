Phường Sa Đéc: Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia

Tại chương trình hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia, UBND phường Sa Đéc phối hợp với Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam giới thiệu bản thử nghiệm ứng dụng dự báo thiên tai trên địa bàn. Ứng dụng cung cấp thông tin về vị trí, mực nước, cấp độ cảnh báo, thời gian dự báo và biểu đồ diễn biến mực nước theo giờ, giúp người dùng theo dõi tình hình tại các khu vực cần quan tâm.

Song song đó, Sa Đéc đẩy mạnh chuyển đổi số trong quảng bá du lịch, phát huy lợi thế thương hiệu Làng hoa Sa Đéc.

Tại chương trình, Công ty Rynan Technologies báo cáo kết quả phát triển phần mềm du lịch Sa Đéc, tích hợp thông tin về địa điểm tham quan, trải nghiệm, lưu trú, ăn uống, tour du lịch, sản phẩm OCOP, chương trình, sự kiện và các thông tin liên quan đến Làng hoa Sa Đéc.

Các đơn vị ký cam kết hành động năm 2026 về đẩy nhanh giải ngân vốn mua sắm thiết bị, phần mềm và tích hợp các tiện ích số trên ứng dụng VNeID.

Sau thời gian thử nghiệm, phần mềm ghi nhận hơn 180.000 lượt truy cập website và hơn 450 lượt tải ứng dụng.

Trong giai đoạn tiếp theo, đơn vị phát triển dự kiến bổ sung các tính năng về dịch vụ thiết yếu, dịch vụ khẩn cấp, kết nối trải nghiệm và bản đồ số.

Trong khuôn khổ hoạt động, các ngành chuyên môn trực thuộc UBND phường Sa Đéc ký cam kết hành động, hoàn thành giải ngân vốn ngân sách phường thực hiện mua sắm trang thiết bị, phần mềm phục vụ hoạt động chuyển đổi số trong tháng 10-2026 và vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ thực hiện thí điểm mô hình Chuyển đổi số của phường trong năm 2026; tiếp tục đẩy nhanh việc tích hợp thông tin bảo hiểm y tế, an sinh xã hội, Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, hướng dẫn thanh toán không dùng tiền mặt, đăng ký và sử dụng chữ ký số cá nhân…