Giúp cấp xã tìm giải pháp chuyển đổi số phù hợp nhu cầu

Khai trương Ứng dụng Chuyển đổi số cấp xã, là một trong những hoạt động chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026. (Ảnh: TRÀ MY)

Ứng dụng đã được đưa vào triển khai chính thức từ ngày 22/9/2026 tại địa chỉ https://ungdungcdscapxa.dx.gov.vn/.

Thực hiện Chương trình công tác năm 2026 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Bộ Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì, phối hợp các bộ, ngành rà soát, chuẩn hóa và công bố danh mục sản phẩm, giải pháp nhằm thúc đẩy thị trường chuyển đổi số.

Tại Công văn số 2765/BKHCN-CĐSQG ngày 29/4/2026, Bộ đã công bố danh mục gồm 1.591 sản phẩm, giải pháp của 360 đơn vị phát triển, cung cấp, phân loại theo ba trụ cột: Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Tuy nhiên, việc tiếp cận danh mục lớn còn gây khó khăn cho cán bộ cấp xã, doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh và người dân. Nhu cầu của các nhóm này xuất phát từ những vấn đề cụ thể như quản lý công việc, bán hàng trực tuyến, thanh toán số. Vì vậy, Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng Ứng dụng Chuyển đổi số cấp xã để giúp người dùng tìm giải pháp phù hợp và biết cách bắt đầu triển khai.

Ứng dụng Chuyển đổi số cấp xã đã được đưa vào triển khai chính thức từ ngày 22/9/2026 tại địa chỉ https://ungdungcdscapxa.dx.gov.vn/. (Ảnh: Bộ Khoa học và Công nghệ)

Ứng dụng là công cụ hỗ trợ, định hướng và kết nối, không thay thế các phần mềm nghiệp vụ đang vận hành tại địa phương, không làm phát sinh quy trình hành chính mới đối với cấp xã. Công cụ được thiết kế theo chu trình: nhận diện nhu cầu, tham khảo mô hình, tìm kiếm giải pháp, trang bị kỹ năng, yêu cầu tư vấn và phản hồi kết quả thực tế.

Chuyên mục “Câu chuyện chuyển đổi số” giới thiệu các bài toán, mô hình, cách làm đã được kiểm chứng hiệu quả tại địa phương, giúp các đơn vị tham khảo, hạn chế việc tự tìm hiểu hoặc thử nghiệm lại từ đầu. Dữ liệu tương tác trên ứng dụng cũng giúp Bộ nhận diện nhu cầu cơ sở, phục vụ hoàn thiện chính sách và định hướng thị trường.

Theo báo cáo, ứng dụng bước đầu ghi nhận 6.544 tài khoản đăng ký, 13.025 lượt quan tâm đến sản phẩm, giải pháp, 178 lượt yêu cầu tư vấn, 528 lượt đăng ký khóa học và 28 thông tin liên hệ, phản ánh.

Sở Khoa học và Công nghệ làm đầu mối triển khai tại địa phương, Ủy ban nhân dân cấp xã chỉ đạo phổ biến đến cán bộ, người dân và doanh nghiệp. Tổ công nghệ số cộng đồng giữ vai trò nòng cốt trong hướng dẫn khai thác ứng dụng. Định hướng xuyên suốt là chuyển đổi số tại cơ sở phải xuất phát từ vấn đề người dân, doanh nghiệp và cán bộ cần giải quyết, đồng thời công nghệ, sản phẩm và giải pháp phải phục vụ nhu cầu đó.