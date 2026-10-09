Đồng hành kiến tạo tương lai, góp phần nâng cao giá trị nông nghiệp Việt Nam

GS.TS.NGƯT. Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, phát biểu tại hội nghị

Ngày 9/10/2026, tại Hà Nội, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức hội nghị "70 năm: Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Doanh nghiệp cùng kiến tạo tương lai", với chủ đề "Đối thoại chiến lược về nhân lực - Nghiên cứu - Đổi mới sáng tạo". Chương trình tập trung trao đổi về nhu cầu nhân lực, công nghệ của doanh nghiệp trong 5-10 năm tới và định hướng hợp tác giữa nhà trường với doanh nghiệp.

GS.TS. Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, cho biết, sau 70 năm xây dựng và phát triển, Học viện đã trở thành cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ có uy tín. Trong 10 năm gần đây, hơn 200 sản phẩm khoa học công nghệ của Học viện đã được đăng ký sở hữu trí tuệ, công nhận lưu hành hoặc tiến bộ kỹ thuật; nhiều kết quả được ứng dụng trong sản xuất, phục vụ doanh nghiệp, địa phương và người nông dân.

Theo GS.TS. Nguyễn Thị Lan, giá trị của một trường đại học không chỉ nằm ở tri thức được tạo ra mà còn ở khả năng chuyển hóa tri thức thành nguồn nhân lực, công nghệ, sản phẩm và giá trị cho xã hội. Để làm được điều đó, nhà trường cần tăng cường hợp tác với doanh nghiệp, gắn đào tạo và nghiên cứu với yêu cầu thực tiễn.

Quang cảnh hội nghị

Gắn đào tạo, nghiên cứu với nhu cầu doanh nghiệp

Hiện nay, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, tự động hóa và công nghệ xanh đang làm thay đổi phương thức sản xuất, quản trị. Trong nông nghiệp, yêu cầu về sản xuất xanh, giảm phát thải, thích ứng với biến đổi khí hậu, truy xuất nguồn gốc và nâng cao giá trị sản phẩm ngày càng rõ nét.

Thực tế này đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, năng lực làm chủ công nghệ và khả năng đưa tri thức khoa học vào sản xuất. Học viện xác định doanh nghiệp phải trở thành đối tác chiến lược trong đào tạo, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ.

Hai bên cần phối hợp dự báo nhu cầu nhân lực, xây dựng chương trình đào tạo, tổ chức thực tập, hướng dẫn đồ án và đưa các bài toán thực tế vào giảng đường. Trong nghiên cứu khoa học, doanh nghiệp cung cấp những vấn đề từ sản xuất và thị trường để các nhà khoa học nghiên cứu, thử nghiệm, hoàn thiện giải pháp.

"Thước đo cuối cùng của nghiên cứu ứng dụng phải là hiệu quả trong thực tiễn và giá trị tạo ra cho doanh nghiệp, người sản xuất và xã hội", Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam Nguyễn Thị Lan nhấn mạnh.

Thông qua đối thoại, Học viện Nông nghiệp Việt Nam mong muốn chuyển những trao đổi thành các chương trình hợp tác cụ thể, giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn nhân lực phù hợp, đồng thời nâng cao chất lượng đào tạo và hiệu quả nghiên cứu.

Đại diện Học viện Nông nghiệp Việt Nam và các doanh nghiệp thực hiện nghi thức cam kết đồng hành: Chung hệ sinh thái - chung một mục tiêu - cùng kiến tạo tương lai

Trong khuôn khổ chương trình, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức trao học bổng cho sinh viên năm học 2026-2027, tri ân các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đồng hành và thực hiện nghi thức cam kết hợp tác với thông điệp "Chung hệ sinh thái - chung một mục tiêu - cùng kiến tạo tương lai". GS.TS. Nguyễn Thị Lan nhấn mạnh, mỗi suất học bổng không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn thể hiện niềm tin của doanh nghiệp dành cho người trẻ. Sinh viên hôm nay sẽ trở thành những kỹ sư, nhà khoa học, nhà quản lý và doanh nhân, trực tiếp tham gia giải quyết các vấn đề của thực tiễn. Đầu tư cho sinh viên vì thế cũng là đầu tư cho tương lai.

Bước vào chặng đường phát triển mới, Học viện Nông nghiệp Việt Nam mong muốn trở thành đối tác tri thức và công nghệ tin cậy của doanh nghiệp, kết nối nghiên cứu với ứng dụng và tạo điều kiện để người trẻ trưởng thành.

Từ nền tảng 70 năm xây dựng và phát triển, việc tăng cường liên kết giữa Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và xây dựng nền nông nghiệp Việt Nam hiện đại, bền vững.

Chương trình "70 năm: Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Doanh nghiệp cùng kiến tạo tương lai" được tổ chức với trọng tâm là đối thoại chiến lược về nhân lực, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Nội dung đối thoại tập trung vào nhu cầu nguồn nhân lực, công nghệ và đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp trong 5-10 năm tới; chiến lược đào tạo, nghiên cứu và khả năng đáp ứng của Học viện Nông nghiệp Việt Nam; đồng thời thúc đẩy cam kết hợp tác giữa các bên. Trong khuôn khổ chương trình còn có hoạt động tham quan triển lãm khoa học công nghệ, trao học bổng cho sinh viên năm học 2026-2027, tri ân các nhà tài trợ và nghi thức cam kết đồng hành với thông điệp: "Chung hệ sinh thái - chung một mục tiêu - cùng kiến tạo tương lai". Đây là những hoạt động góp phần tăng cường kết nối giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp và thị trường lao động.