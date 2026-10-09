Lữ đoàn 649, Cục Xe máy-Vận tải hoàn thành diễn tập chỉ huy-tham mưu một bên hai cấp

Trung tướng Trần Minh Đức, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật theo dõi, chỉ đạo diễn tập.

Theo đó, Lữ đoàn 649 triển khai các nội dung thực binh: Vận chuyển tiếp dầu trên biển bảo đảm cho tác chiến bảo vệ chủ quyền biển, đảo; vận chuyển bảo đảm cho tác chiến chiến lược; vận chuyển xăng dầu, vũ khí đạn bảo đảm cho tác chiến chiến lược và thực hành xử trí tình huống vòng tránh đánh địch tập kích bằng UAV...

Thực hành vận chuyển vũ khí đạn trong diễn tập.

Thực hành xử trí tình huống vòng tránh đánh địch tập kích bằng UAV vào đội hình vận chuyển.

Trước sự phát triển của thực tiễn, cuộc diễn tập đưa một số nội dung mới để đơn vị thực hành tác chiến, như: Xử trí tình huống địch sử dụng phương tiện không người lái tiến công vào các mục tiêu hậu cần, kỹ thuật; ứng dụng khoa học-công nghệ mới, hiện đại trong tổ chức vận tải; vòng tránh, đánh trả địch tiến công bằng UAV vào đội hình lực lượng vận tải chiến lược.

Phát biểu rút kinh nghiệm diễn tập, Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn, Phó chủ nhiệm, Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập biểu dương Đảng ủy, chỉ huy Cục Xe máy-Vận tải đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác tham mưu, đề xuất ý định diễn tập, báo cáo thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu phê duyệt, làm căn cứ triển khai thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập.

Thủ trưởng Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật và các đại biểu tham quan trạm tiếp nhận xăng dầu tại khu thực binh.

Thủ trưởng Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật trao khen thưởng tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong tham gia diễn tập.

Đảng ủy Lữ đoàn 649 đã ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ diễn tập kịp thời, sát đúng. Chủ động phối hợp, hiệp đồng với các cơ quan, đơn vị, cấp ủy, chính quyền địa phương chuẩn bị chu đáo và hoàn thành tốt các nội dung cuộc diễn tập.

Nổi bật, hệ thống văn kiện diễn tập được xây dựng đầy đủ, sát với tình hình thực tiễn của đơn vị và yêu cầu mới trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Triển khai xây dựng khu thực binh đúng, đủ kích thước, bảo đảm yêu cầu tác chiến, sát với thực tế. Lữ đoàn 649 đã huy động hơn 4.000 ngày công; đào, đắp gần 1.500m3 đất đá khi xây dựng các công trình, giao thông hào, cầu cảng dã chiến phục vụ diễn tập...

Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn rút kinh nghiệm sau diễn tập.

Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn khẳng định, Cục Xe máy-Vận tải và Lữ đoàn 649 đã thực hiện đúng, đủ nội dung cuộc diễn tập. Các vai diễn thực hiện đầy đủ nội dung, đúng trình tự các bước công tác tham mưu-tác chiến, đúng ý định, kế hoạch diễn tập. Nhiều nội dung được chuẩn bị kỹ và thực hiện tốt, như xây dựng sở chỉ huy, khu sơ toán, thực binh; công tác ngụy trang, nghi binh, cất giấu phương tiện bảo đảm bí mật, bất ngờ; thực hành vận chuyển xăng dầu, vũ khí đạn đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ...

Đặc biệt là tổ chức thực hành xử trí linh hoạt, hiệu quả tình huống vòng tránh đánh trả địch tiến công hỏa lực đường không bằng UAV vào đội hình vận chuyển. Trong suốt quá trình diễn tập đã ứng dụng chuyển đổi số, ứng dụng phần mềm hỗ trợ diễn tập và truyền hình trực tuyến các nội dung diễn tập bảo đảm rõ nét, đường truyền thông suốt.

Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn yêu cầu Cục Xe máy-Vận tải và Lữ đoàn 649 khắc phục một số mặt còn hạn chế trong diễn tập. Tổ chức thu dọn vật chất, vũ khí trang bị và rút kinh nghiệm theo phân cấp; kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập.