Tiêm kích F-16V đối đầu J-20: Cuộc chiến không chỉ giữa 2 chiếc máy bay

Tiêm kích F-16V và tiêm kích tàng hình J-20 thuộc 2 thế hệ thiết kế khác nhau. J-20 được phát triển theo hướng giảm diện tích phản xạ radar, trong khi F-16V là phiên bản nâng cấp sâu từ một thiết kế tiêm kích ra đời từ thập niên 1970.

Với F-16V, thay đổi quan trọng nằm ở radar mảng pha quét điện tử chủ động (AESA) AN/APG-83.

Radar do Northrop Grumman phát triển có khả năng theo dõi và khóa nhiều mục tiêu, đồng thời thực hiện nhiệm vụ không đối không và lập bản đồ mặt đất độ phân giải cao.

Không quân Đài Loan (TQ) cho biết, radar này sử dụng nhiều phần tử phát - thu, cho phép chuyển đổi nhanh giữa các chế độ hoạt động.

J-20 lại có lợi thế từ thiết kế tàng hình. Khả năng phát hiện một mục tiêu như vậy không chỉ phụ thuộc vào radar trên chính chiếc tiêm kích đối phương.

Khoảng cách, góc tiếp cận, điều kiện tác chiến điện tử và thông tin do các cảm biến khác cung cấp đều có thể ảnh hưởng đến quá trình phát hiện và theo dõi.

Đây là lý do F-16V của Đài Loan (TQ) được đặt trong một mạng lưới rộng hơn. Máy bay có liên kết dữ liệu Link 16, cho phép trao đổi thông tin chiến thuật với các nền tảng tương thích.

Không quân Đài Loan (TQ) cũng vận hành máy bay cảnh báo sớm E-2K, được xác định là một thành phần quan trọng trong hệ thống phòng thủ eo biển Đài Loan.

Khi kết hợp với radar mặt đất và máy bay cảnh báo sớm, tiêm kích F-16V có thể tiếp nhận thông tin về tình hình trên không từ nhiều nguồn thay vì chỉ dựa vào radar của chính mình.

Đây là sự khác biệt quan trọng giữa một chiếc tiêm kích hoạt động độc lập và một chiếc máy bay nằm trong mạng lưới tác chiến.

Vũ khí cũng là một phần của bài toán. tiêm kích F-16V có thể sử dụng các tên lửa không đối không phù hợp với cấu hình được trang bị.

Trong khi đó, J-20 được thiết kế để mang vũ khí trong khoang nhằm duy trì đặc tính tàng hình.

Vì vậy, đặt câu hỏi "F-16V hay J-20 mạnh hơn" sẽ không phản ánh đầy đủ cách một cuộc không chiến hiện đại diễn ra.

Khả năng phát hiện mục tiêu, chia sẻ dữ liệu, cảnh báo sớm, tác chiến điện tử và vũ khí đều có thể tác động đến kết quả.

Với Đài Loan, giá trị của F-16V nằm không chỉ ở bản thân chiếc tiêm kích mà còn ở cách nó kết nối với toàn bộ mạng lưới phòng không.