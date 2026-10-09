Đưa trí tuệ nhân tạo vào công vụ, hướng tới chuyển đổi số thực chất

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân phát biểu tại Lễ kỷ niệm hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Ảnh: PV

Tại chương trình do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân nhấn mạnh yêu cầu tháo gỡ 5 điểm nghẽn của chuyển đổi số, gồm dữ liệu, nền tảng số, hạ tầng, ứng dụng AI và nguồn nhân lực. Đây là những vấn đề cần được giải quyết đồng bộ để chuyển đổi số tạo ra hiệu quả rõ ràng trong quản lý nhà nước, sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội.

Định hướng này cũng đặt ra yêu cầu chuyển từ đầu tư, xây dựng công nghệ sang khai thác hiệu quả các giải pháp trong thực tiễn; trong đó, khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu và đáp ứng nhu cầu cụ thể của người dân, doanh nghiệp cần được coi trọng.

Ông Đặng Tùng Sơn, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghệ CMC chia sẻ về các giải pháp AI của CMC tại chương trình. Ảnh: PV

Tại sự kiện, Tập đoàn Công nghệ CMC giới thiệu nền tảng AI công vụ quốc gia CLEX, hướng tới hỗ trợ cán bộ, công chức, đặc biệt ở cấp xã, phường, tra cứu quy định pháp luật và xử lý công việc chuyên môn. Đây là một hướng ứng dụng AI vào hoạt động hành chính công, nơi yêu cầu về độ chính xác của thông tin, khả năng khai thác dữ liệu pháp lý và hiệu quả xử lý công việc có ý nghĩa thiết thực.

Cùng với CLEX, các giải pháp được giới thiệu tại gian hàng của doanh nghiệp này gồm hệ thống phân tích hình ảnh phục vụ giám sát an ninh, giao thông; công nghệ xử lý AI tại biên; công cụ số hóa quy trình văn phòng, quản lý văn bản và điều hành doanh nghiệp; giải pháp tự động hóa giao tiếp, hỗ trợ người dùng.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân và các đại biểu tham quan gian hàng, tìm hiểu hệ sinh thái giải pháp AI Make in Vietnam, Made by CMC. Ảnh: PV

Những ứng dụng trên cho thấy phạm vi triển khai AI không chỉ giới hạn ở các hoạt động nghiên cứu hay xử lý dữ liệu, mà còn có thể mở rộng tới các khâu vận hành cụ thể trong cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp. Tuy nhiên, hiệu quả của mỗi giải pháp cần được đánh giá qua khả năng đáp ứng yêu cầu thực tế, mức độ phù hợp với quy trình nghiệp vụ và giá trị mang lại cho đối tượng sử dụng.

Theo ông Đặng Tùng Sơn, Phó Chủ tịch EVP, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghệ CMC, doanh nghiệp định hướng phát triển các giải pháp AI gắn với việc làm chủ công nghệ và dữ liệu pháp lý Việt Nam, hướng tới hỗ trợ hoạt động công vụ và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Khách tham quan tìm hiểu các giải pháp AI Make in Vietnam, Made by CMC tại gian hàng của Tập đoàn Công nghệ CMC. Ảnh: PV

Từ thực tế triển khai, yêu cầu đặt ra đối với các giải pháp AI là phải giải quyết được những bài toán cụ thể, đồng thời bảo đảm việc khai thác dữ liệu phù hợp với yêu cầu của từng lĩnh vực. Với khu vực công, điều này càng quan trọng khi công nghệ được đưa vào hỗ trợ xử lý công việc hành chính và cung cấp dịch vụ cho người dân.