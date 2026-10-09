Đưa thông điệp an toàn giao thông lên màn hình số

Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa hướng dẫn cán bộ, giáo viên ứng dụng mô hình “Thông điệp số - Đường phố an toàn” trong tuyên truyền trật tự, an toàn giao thông cho học sinh. Ảnh: Công an Thanh Hoá

Một hành khách chuẩn bị lên xe khách, học sinh trong lớp học hay người dân ngồi chờ khám bệnh đều có thể tiếp cận những thông điệp về an toàn giao thông qua màn hình điện tử.

Thay vì chỉ đọc khẩu hiệu trên pa nô, áp phích hoặc nghe phổ biến trong những buổi tuyên truyền tập trung, người dân có thêm cơ hội xem video hướng dẫn, nhận diện hành vi vi phạm và tìm hiểu kỹ năng tham gia giao thông an toàn ngay trong sinh hoạt hằng ngày.

Đó là hướng tiếp cận được Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với UBND phường Đào Duy Từ triển khai khi ra mắt mô hình “Thông điệp số - Đường phố an toàn”.

Điểm đáng chú ý của mô hình là không đòi hỏi phải xây dựng một hệ thống màn hình hoàn toàn mới. Các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, cơ sở y tế và địa điểm công cộng có thể tận dụng tivi, màn hình LED, LCD sẵn có để phát các nội dung tuyên truyền về trật tự, an toàn giao thông (TTATGT).

Những video có thời lượng từ 1 - 5 phút được phát luân phiên trong thời gian hoạt động của các đơn vị. Nội dung tập trung vào quy định pháp luật giao thông đường bộ, những hành vi vi phạm phổ biến, nguyên nhân và hậu quả của tai nạn giao thông, cùng các kỹ năng xử lý tình huống trên đường.

Cách làm này hướng đến một yêu cầu khá thực tế: thông tin về an toàn giao thông cần xuất hiện ở những nơi người dân thường xuyên có mặt, thay vì chỉ được truyền tải trong những đợt tuyên truyền riêng biệt.

Từ màn hình xe khách đến lớp học, bệnh viện

Với các doanh nghiệp vận tải hành khách, thông điệp an toàn giao thông được đưa đến gần người sử dụng dịch vụ ngay trong hành trình di chuyển.

Theo kế hoạch triển khai mô hình, video tuyên truyền được phát trên màn hình tại đơn vị và trên phương tiện, ít nhất một lần trước khi khởi hành hoặc trong mỗi chuyến đi.

Đây là không gian có ý nghĩa bởi hành khách thường dành một khoảng thời gian nhất định trên xe. Những video ngắn, hình ảnh trực quan có thể giúp họ tiếp cận các khuyến cáo về an toàn giao thông, đồng thời nhắc nhở lái xe và những người tham gia giao thông chú ý hơn đến trách nhiệm của mình.

Tại chợ, siêu thị, trung tâm thương mại và các cơ sở dịch vụ, video được phát ở những khu vực tập trung đông người, tối thiểu 4 lần mỗi ngày.

Trong khi đó, các cơ sở y tế bố trí phát tại khu vực tiếp đón, phòng chờ, khoa cấp cứu và những vị trí người dân thường xuyên qua lại, ít nhất 2 lần mỗi ngày.

Việc lựa chọn nhiều địa điểm khác nhau giúp nội dung tuyên truyền tiếp cận những nhóm người có nhu cầu và thói quen sinh hoạt khác nhau.

Người lao động, người đi mua sắm, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đều có thể tiếp cận thông tin mà không cần dành riêng thời gian tham gia một buổi phổ biến pháp luật.

Trong trường học, mô hình hướng đến nhóm đối tượng cần được trang bị kiến thức và kỹ năng giao thông từ sớm. Nội dung tuyên truyền được phát trên màn hình lớp học ít nhất một lần mỗi tuần, đồng thời tăng cường vào các đợt cao điểm bảo đảm TTATGT.

Cách truyền tải bằng video, hình ảnh trực quan có thể hỗ trợ việc nhận diện các tình huống nguy hiểm, giúp học sinh hiểu rõ hơn những hành vi cần tránh khi đi bộ, đi xe đạp hoặc tham gia giao thông bằng phương tiện phù hợp với lứa tuổi.

Tuy nhiên, hiệu quả giáo dục vẫn phụ thuộc vào chất lượng nội dung, cách tổ chức và việc kết hợp với các hoạt động hướng dẫn trực tiếp của nhà trường.

Một điểm khác của mô hình là sử dụng mã QR để mở rộng khả năng tiếp cận thông tin. Bên cạnh việc xem nội dung được phát trên màn hình, người dân có thể quét mã để tìm hiểu các thông điệp và sản phẩm tuyên truyền được cung cấp qua hình thức số.

Các video tuyên truyền pháp luật giao thông được thiết kế ngắn gọn, trực quan, giúp người dân dễ tiếp cận thông tin. Ảnh: Công an Thanh Hoá

Nội dung cũng được định hướng cập nhật theo từng thời điểm, tập trung vào các quy định mới, hành vi vi phạm phổ biến và kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Điều này tạo điều kiện để hoạt động tuyên truyền linh hoạt hơn, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào những tài liệu cố định.

Trước khi mô hình được ra mắt tại phường Đào Duy Từ, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Ga Thanh Hóa và các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô trên địa bàn triển khai mô hình. UBND các phường Bỉm Sơn, Sầm Sơn và Đông Sơn cũng đã tổ chức triển khai, ra mắt mô hình.

Việc mở rộng đến nhiều địa bàn và loại hình đơn vị cho thấy mô hình đang hướng đến khả năng tận dụng các hạ tầng sẵn có để tăng độ phủ của thông tin.

Thay vì chỉ sử dụng một kênh tuyên truyền, cơ quan chức năng có thể kết hợp màn hình điện tử, video, mã QR và hoạt động phổ biến pháp luật trực tiếp.

Dù vậy, việc ra mắt mô hình mới là bước khởi đầu. Để các thông điệp thực sự đến được với người dân, các đơn vị cần duy trì lịch phát, bảo đảm nội dung dễ hiểu, hình ảnh phù hợp và thông tin chính xác.

Nếu màn hình không được vận hành thường xuyên hoặc video thiếu tính thiết thực, lợi thế của phương thức tuyên truyền số sẽ khó phát huy đầy đủ.

Chuyển đổi số phải tạo ra giá trị trong đời sống

Mô hình “Thông điệp số - Đường phố an toàn” cho thấy chuyển đổi số không nhất thiết phải bắt đầu từ những hệ thống công nghệ phức tạp hay khoản đầu tư lớn.

Trong một số lĩnh vực, việc khai thác hiệu quả thiết bị sẵn có, đổi mới cách truyền tải và tổ chức thông tin cũng có thể tạo ra thay đổi trong hoạt động quản lý, phục vụ cộng đồng.

Với công tác bảo đảm TTATGT, yêu cầu không chỉ là phổ biến đầy đủ các quy định pháp luật, mà còn giúp người dân hiểu, nhớ và vận dụng vào tình huống thực tế.

Một video ngắn về hậu quả của việc sử dụng rượu, bia khi lái xe, không đội mũ bảo hiểm hoặc thiếu chú ý khi qua đường có thể tạo thêm cơ hội để người xem nhận diện rủi ro.

Tuy nhiên, những ví dụ này chỉ phát huy tác dụng khi được xây dựng phù hợp, có căn cứ và gắn với các quy định hiện hành.

Ưu thế của phương thức số là khả năng đưa nội dung đến nhiều địa điểm, lặp lại thông điệp và cập nhật khi cần thiết. Nếu được tổ chức đồng bộ, cùng một chủ đề tuyên truyền có thể xuất hiện trên xe khách, trong trường học, tại cơ sở y tế và các điểm công cộng. Người dân vì thế có thêm cơ hội tiếp cận thông tin trong những hoàn cảnh khác nhau.

Các siêu thị được tận dụng hệ thống màn hình điện tử để phát thông điệp tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Ảnh: Công an Thanh Hoá

Dẫu vậy, không nên đồng nhất số lượng màn hình hay số lượt phát video với mức độ chuyển biến về ý thức chấp hành pháp luật. Muốn đánh giá hiệu quả, cần xem xét mức độ duy trì hoạt động, chất lượng sản phẩm, khả năng tiếp cận của các nhóm đối tượng và phản hồi từ thực tế.

Quan trọng hơn, những thay đổi về nhận thức cần được thể hiện qua hành vi tham gia giao thông an toàn.

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang được triển khai trên nhiều lĩnh vực, việc tận dụng công nghệ để tuyên truyền pháp luật cũng đặt ra yêu cầu về tính chính xác và trách nhiệm cập nhật thông tin.

Các sản phẩm truyền thông phải bám sát quy định hiện hành, tránh sử dụng nội dung lỗi thời hoặc hình ảnh gây hiểu nhầm. Mã QR và các đường dẫn số cần dẫn đến nguồn thông tin rõ ràng, thuận tiện để người dân tra cứu.

Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10.10 hằng năm là dịp nhìn lại việc ứng dụng công nghệ trong quản lý, sản xuất và đời sống. Từ câu chuyện ở Thanh Hóa, có thể thấy chuyển đổi số không chỉ nằm ở việc xây dựng cơ sở dữ liệu, triển khai phần mềm hay cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Công nghệ còn có thể được sử dụng để đổi mới cách truyền đạt kiến thức, đưa thông tin đến đúng nơi và hỗ trợ người dân tiếp cận những nội dung thiết thực.

Đối với mô hình “Thông điệp số - Đường phố an toàn”, giá trị cần hướng tới không đơn thuần là đưa video lên màn hình, mà là hình thành một kênh tuyên truyền thường xuyên, dễ tiếp cận và có khả năng cập nhật.

Khi nội dung được lựa chọn sát với những nguy cơ thường gặp, người xem có thể nhận biết rõ hơn hành vi cần tránh và cách tham gia giao thông an toàn.

Để đạt mục tiêu đó, sự phối hợp giữa lực lượng CSGT, chính quyền địa phương, nhà trường, doanh nghiệp vận tải, cơ sở y tế và các đơn vị quản lý địa điểm công cộng đóng vai trò quan trọng.

Mỗi đơn vị cần duy trì việc phát nội dung theo kế hoạch, đồng thời kịp thời phản ánh những vấn đề phát sinh để hoạt động tuyên truyền được điều chỉnh phù hợp.