Bộ Khoa học và Công nghệ công bố bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 2026

Ngày 8/10, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026, hướng tới lan tỏa tinh thần chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng.

Bộ nhận diện năm nay sử dụng hai màu đỏ và vàng làm chủ đạo, với thông điệp: "Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia".

Bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10/2026

Các thiết kế được xây dựng với nhiều định dạng, phù hợp sử dụng trên nền tảng số, màn hình điện tử, ấn phẩm truyền thông và khung ảnh đại diện trên mạng xã hội.

Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương hiển thị bộ nhận diện trên cổng thông tin điện tử, bảng điện tử, màn hình công cộng và các báo điện tử thuộc phạm vi quản lý trong tháng 10/2026.

Đồng thời, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được khuyến khích hưởng ứng bằng cách thay ảnh đại diện có gắn khung nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia.

Bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10/2026

Bộ nhận diện được công bố tại địa chỉ tinyurl.com/ngaychuyendoiso2026. Người dân có thể tạo khung ảnh đại diện tại khunghinh.net/p/10102026.

Ngày 10/10 hằng năm được Thủ tướng Chính phủ lựa chọn là Ngày Chuyển đổi số quốc gia theo Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022. Đây là dịp nâng cao nhận thức, thúc đẩy sự tham gia của toàn xã hội vào quá trình chuyển đổi số, hướng tới nâng cao hiệu quả quản trị và phát triển kinh tế số.